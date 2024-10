Zadaniem Rady jest doradzanie Senatowi na temat projektów ustaw i uchwał związanych z Polonią i Polakami za granicą.

Ważne wszystkie potrzeby

– Wszystkie potrzeby i wyzwania dotyczące Polaków na Litwie są bardzo ważne. Oczywiście wszystkich zagadnień nie udało się poruszyć na początku, ale priorytetem naszego pierwszego spotkania było szkolnictwo w języku polskim poza granicami Polski i wzmacnianie aktywności młodzieży polskiej i polonijnej. Chcielibyśmy stworzyć młodzieży szerokie pole do działania, omawialiśmy różne możliwości i myślę, że naprawdę uda się to zrobić. Już w 2025 planowane jest zwołanie wielkiego forum młodzieżowego, na którym będą mogli się wypowiedzieć młodzi Polacy zza granicy – w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” relacjonuje Alina Ewelina Kieżun.

Reprezentantka Litwy w Polonijnej Radzie Konsultacyjnej z zawodu jest nauczycielką, dlatego niejako od podszewki wie, z jakimi trudnościami boryka się szkoła polska na Litwie.

– To bardzo bliski dla mnie temat i na pewno zostanie on poruszony. Brakuje nam dobrych, jakościowych podręczników, obecne są przestarzałe. Brakuje też wsparcia metodycznego dla nauczycieli w języku polskim. Musimy koniecznie podnieść jakość nauczania języka polskiego i mówić o sposobach umacniania tej jakości, polepszenia warunków i pracy, i uczenia się w polskiej szkole na Litwie, żeby była to szkoła, do której chce się przyjść. Jako rodzic mogę też powiedzieć, że wybieram polską placówkę, wybieram polskie przedszkole, a w przyszłości będę wybierała polską szkołę – zapewnia Alina Ewelina Kieżun.

16-osobowa Polonijna Rada Konsultacyjna

„Potrzebna jest opieka nad Polonią i Polakami za granicą, ale też mądre partnerstwo” – powiedziała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska 25 września br. w Senacie podczas wręczania aktów powołania członkom Polonijnej Rady Konsultacyjnej.

Zostało powołanych 16 członków rady reprezentujących Polonię i Polaków z zagranicy rozsianych po całym świecie. W skład rady weszli: Małgorzata Bonikowska z Kanady, Andżelika Borys z Białorusi, Lourival de Araujo Filho z Brazylii, Maciej Dokurno ze Szkocji, Alicja Donimirska z Wielkiej Brytanii, Małgorzata Hallewell z Wielkiej Brytanii, Lesia Jermak z Ukrainy, Alina Ewelina Kieżun z Litwy, Małgorzata Kwiatkowska z Australii, Helena Legowicz z Czech, Wiesław Lewicki z Niemiec, Gerwazy Longher z Rumunii, Tadeusz Pilat ze Szwecji, Frank Spula ze Stanów Zjednoczonych, Andrzej Poczobut z Białorusi (Marek Zaniewski z Białorusi odebrał akt powołania za Andrzeja Poczobuta).

Przedstawicielka Litwy, Alina Ewelina Kieżun, jest rodowitą wilnianką. Ukończyła polskojęzyczne Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie, następnie studia na Wileńskim Uniwersytecie Edukologicznym. Stopień magistra w ramach programu studiów w zakresie edukacji oraz polityki i zarządzania nauką uzyskała na Uniwersytecie im. Michała Römera w Wilnie.

Z zawodu jest nauczycielką. Pracuje w Gimnazjum Inżynieryjnym im. Joachima Lelewela w Wilnie.

Alina Ewelina Kieżun należy do Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie od 2006 r. Od trzech lat jest przewodniczą tej organizacji. Ma stopień harcmistrzyni i harcerki Litwy. Działa również w Społecznym Komitecie Opieki nad Starą Rossą.

25 września w Senacie RP odbyła się uroczystość powołania Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP

| Fot. Kancelaria Senatu, Łukasz Kamiński

Pierwsze posiedzenie

26 września marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska otworzyła pierwsze posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP XI kadencji.

Wiceminister spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys mówiła o kierunkach polityki zagranicznej wobec Polonii i Polaków za granicą.

Wiceminister mówiła o tegorocznych utrudnieniach w przekazywaniu środków na rzecz Polonii i Polaków za granicą w związku ze zmianą obozu rządzącego – pieniądze przeszły z Kancelarii Premiera do MSZ, część środków wróciła do Senatu. Wiceminister apelowała do organizacji i stowarzyszeń polonijnych i polskich poza granicami, które składają swoje projekty na dofinansowanie za pośrednictwem operatorów w Polsce, by monitorowały, czy ci operatorzy te projekty składają. Wiceminister zapewniła, że jeszcze w tym roku powinny zostać rozpisane konkursy na przyszły rok, tak, żeby środki na realizację zwycięskich projektów zostały przekazane jak najszybciej.

Także koordynator ds. Polonii i Polaków poza Granicami Robert Tyszkiewicz poinformował o kierunkach pomocy Senatu w przyszłym roku. Będą to: aktywizacja młodego pokolenia, wzmocnienie środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania, rozwój struktur polonijnych, kultura, wsparcie mediów polonijnych i polskich poza granicami, edukacja polonijna, ale na działalność edukacyjną pozaszkolną, wsparcie działań na rzecz Polaków na Wschodzie.

Członkowie Rady podnosili kwestię edukacji polskiej poza granicami, mówili, że nie nadąża ona za potrzebami młodzieży, że jest dla nich mało atrakcyjna.

Na zakończenie posiedzenia rada przyjęła uchwałę, w której opowiedziała się za przywróceniem rzeczywistej opieki Senatu nad Polonią, w tym również w zakresie rozdziału środków na wsparcie działalności polonijnej i wyraziła nadzieję, że środki na ten cel zostaną w przyszłym roku powiększone. Rada poparła kierunki i priorytety wsparcia działalności polonijnej przez Senat na 2025 r.

Rada uznała, że aktywizacja młodzieży polonijnej jest sprawą priorytetową dla Polonii na całym świecie, dlatego postuluje zorganizowanie w przyszłym roku ogólnoświatowego spotkania młodzieży polonijnej w Polsce.