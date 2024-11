Pokolene iGEN – dorastanie ze smartfonem w plecaku

Obecność technologii w życiu codziennym sprawiła, że podejście do świata i wzorce zachowań tych młodych ludzi są inne niż u wcześniejszych pokoleń. iGEN często określa się mianem pokolenia smartfona, ponieważ urządzenia te towarzyszą im od najmłodszych lat – są nie tylko źródłem informacji, lecz także narzędziem do komunikacji, nauki, rozrywki i tworzenia swojej tożsamości w wirtualnym świecie.

Korzyści i zagrożenia związane z technologiami

Dla młodych ludzi pokolenia iGEN internet jest wszechobecnym źródłem wiedzy i inspiracji. To pokolenie ceni niezależność w nauce i często rozwija swoje pasje dzięki cyfrowym narzędziom, które umożliwiają im naukę w dowolnym miejscu i czasie.

Dla wielu młodych ludzi obecność w sieci jest także źródłem poczucia wspólnoty i wsparcia emocjonalnego, którego mogą nie odnaleźć w rzeczywistości – internet daje im możliwość uczestnictwa w grupach, w których mogą rozmawiać o swoich problemach i znajdować osoby o podobnych zainteresowaniach lub doświadczeniach.

Mimo wielu korzyści dorastanie w środowisku zdominowanym przez media społecznościowe niesie także liczne zagrożenia. Jednym z nich jest wpływ internetu na zdrowie psychiczne – młodzi ludzie stale obecni w sieci są narażeni na porównywanie się z innymi, a idealne życie prezentowane na Instagramie czy TikToku rodzi presję prezentowania perfekcyjnego wizerunku.

Wiele osób doświadcza zjawiska FOMO (Fear of Missing Out), czyli strachu przed pominięciem ważnych wydarzeń – młodzi ludzie czują, że ich życie jest mniej wartościowe niż życie, które widzą na ekranach, co może prowadzić do frustracji, poczucia niższości i obniżenia samooceny. Przebywanie w świecie, gdzie codziennie obserwują sukcesy i ekscytujące przeżycia innych, może negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne, rodząc niezdrowe wzorce myślenia o sobie i swoim życiu.

Powierzchowne relacje w internecie

Choć pokolenie iGEN jest stale połączone z innymi, wielu młodych ludzi doświadcza paradoksalnego zjawiska samotności i wyobcowania – wirtualne relacje często okazują się powierzchowne, co sprawia, że brakuje w nich prawdziwego emocjonalnego zaangażowania.

Brak bezpośredniego kontaktu twarzą w twarz prowadzi niekiedy do poczucia pustki i oddzielenia od rzeczywistości. Mimo że młodzi ludzie mają więcej możliwości kontaktu niż kiedykolwiek wcześniej, badania wskazują, że ich poczucie izolacji i wyobcowania rośnie.

Co więcej, życie w świecie natychmiastowych powiadomień, gier i aplikacji rozrywkowych powoduje, że koncentracja i umiejętność skupienia się na dłuższych zadaniach mogą ulegać osłabieniu. Nieustanna potrzeba reagowania na bodźce, w tym wiadomości i powiadomienia, utrudnia młodym ludziom naukę i sprawia, że coraz trudniej im wytrwać przy zadaniach wymagających większego wysiłku.

Jednym z najpoważniejszych wyzwań są także cyberprzemoc i patotreści. Cyberprzemoc to forma agresji słownej i psychicznej, która dotyka wiele osób z pokolenia iGEN – internetowa anonimowość sprawia, że młodzi ludzie stają się ofiarami hejtu, obraźliwych komentarzy i nienawistnych wiadomości. Wpływ cyberprzemocy na zdrowie psychiczne bywa dramatyczny – ofiary przemocy internetowej mogą doświadczać obniżonej samooceny, lęków, a nawet depresji.

Internet jest stale obecny w ich życiu, co sprawia, że ofiary cyberprzemocy mają niewielkie możliwości, aby odciąć się od źródła agresji – nienawistne komentarze i wiadomości mogą ich dosięgnąć o każdej porze dnia i nocy, a brak fizycznych granic w internecie tylko potęguje poczucie zagrożenia i bezsilności.

Znieczulenie na agresję

Kolejnym niebezpiecznym zjawiskiem są patotreści – szokujące materiały zamieszczane w sieci, które przedstawiają przemoc, nadużycia, a często wręcz brutalne zachowania. Patotreści są tworzone, by przyciągnąć uwagę i zwiększyć liczbę wyświetleń, ale ich konsekwencje są bardzo negatywne, zwłaszcza dla młodych osób, które wciąż kształtują swoje wartości i zasady moralne.

Patotreści mogą prowadzić do zobojętnienia na krzywdę innych i normalizować przemoc, ponieważ młodzi ludzie, którzy regularnie oglądają takie materiały, mogą zacząć postrzegać agresję jako coś akceptowalnego. Wielu młodych ludzi, chcąc zdobyć popularność w internecie, zaczyna naśladować te destrukcyjne wzorce, co może prowadzić do problemów z zachowaniem i negatywnego wpływu na relacje z rówieśnikami.

W obliczu tych wyzwań rola rodziców i nauczycieli jest kluczowa. Dorosłym powinno zależeć na budowaniu świadomości u młodych ludzi, na czym polega zdrowe korzystanie z internetu i jakie są konsekwencje nierozważnego publikowania treści.

Jak wspierać pokolenie iGEN?

Aby skutecznie wspierać pokolenie iGEN, kluczowe są otwarty dialog i wsparcie emocjonalne, które mogą zapewnić rodzice i nauczyciele. Powinniśmy być gotowi na rozmowy o trudnych emocjach i doświadczeniach młodych ludzi, nie bagatelizując ich problemów. Młodzież powinna czuć, że ma na kogo liczyć, gdy mierzy się z presją społeczną lub stresem.

Edukacja dotycząca zdrowego korzystania z technologii stanowi kolejny istotny element wsparcia. Młodzież musi być świadoma zasad odpowiedzialnego używania internetu i mediów społecznościowych, aby unikać potencjalnych zagrożeń. Jako rodzice czy nauczyciele powinniśmy rozmawiać o prywatności, cyberprzemocy oraz konsekwencjach publikowania treści w sieci. W ten sposób młodzi ludzie zyskają świadomość ryzyka związanego z życiem online i będą lepiej przygotowani na wyzwania w wirtualnym świecie.

Chociaż technologia odgrywa znaczącą rolę w życiu iGEN, warto zadbać o rozwijanie umiejętności interpersonalnych. Młodzi ludzie potrzebują wsparcia w budowaniu relacji twarzą w twarz, które mają kluczowe znaczenie dla ich rozwoju emocjonalnego i społecznego. Angażowanie ich w aktywności offline i zachęcanie do nawiązywania bezpośrednich kontaktów pozwoli im lepiej rozumieć siebie oraz innych, co przełoży się na lepsze funkcjonowanie zarówno w świecie cyfrowym, jak i realnym.

Radzenie sobie ze stresem jest niezwykle ważne dla zachowania równowagi psychicznej. Wprowadzenie młodych ludzi w techniki redukcji stresu, takie jak ćwiczenia oddechowe, oraz rozwijanie pasji i zainteresowań mogą pomóc im radzić sobie z presją społeczną i zwiększyć ich odporność psychiczną. Regularna praktyka takich technik wspiera młodzież w zarządzaniu emocjami, co jest kluczowe w obliczu wyzwań współczesnego świata.

Pokolenie iGEN dorasta w świecie cyfrowym, co niesie ze sobą wiele wyzwań, ale także ogromny potencjał. Jako rodzice i nauczyciele mamy kluczową rolę w kształtowaniu zdrowych nawyków korzystania z technologii oraz w budowaniu wsparcia emocjonalnego, które pomoże młodym ludziom radzić sobie z wyzwaniami cyfrowego świata.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 41 (124) 02-08/11/2024