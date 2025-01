Czy Litwa odpowiednio zarządzała pandemią COVID-19?

2 grudnia 2024 r. w Stanach Zjednoczonych opublikowano raport z badania na temat dwuletniej pandemii COVID-19. „Analiza 520-stronicowego raportu pozwala przypuszczać, dlaczego u nas występuje tendencja do przemilczania tego badania lub przynajmniej umniejszania jego wartości” — pisze autor artykułu we wstępie.

Reakcja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na pandemię COVID-19 jest postrzegana w raporcie jako „absolutna porażka, ponieważ WHO uległa naciskom Komunistycznej Partii Chin i postawiła interesy polityczne Chin ponad swoimi międzynarodowymi zobowiązaniami”.

Raport ujawnił korupcję wśród najwyższych urzędników zdrowia publicznego w USA, błędy w zarządzaniu pandemią, przypuszczalnie laboratoryjne pochodzenie wirusa i poinformował o pociągnięciu do odpowiedzialności wpływowych osób, w tym byłego gubernatora Nowego Jorku Andrew Cuomo, którego zarządzenie zmusiło domy opieki do przyjmowania pacjentów z COVID-19.

„W amerykańskim raporcie można dostrzec analogie do działań naszego rządu. Poprzedni rząd Litwy również zastosował się do zaleceń WHO, tj. prowadził tę samą politykę, którą dyktowała Komunistyczna Partia Chin. Instytut Prawa Zdrowotnego wielokrotnie ostrzegał, że podjęte środki nie są naukowo uzasadnione i naruszają prawa człowieka” — podkreślił Rimas Jankūnas, współzałożyciel powstałego w 2021 r. Instytutu Prawa Zdrowotnego (lit. Sveikatos Teisės Institutas, STI) zrzeszającego ekspertów w dziedzinie medycyny, prawa i innych dziedzin.

Twierdzenia o szczepieniach nie są poparte naukowo

W raporcie przyznano, że naprędce zarejestrowane szczepionki przeciwko COVID-19, wbrew temu, co obiecywano, zachęcając do masowych szczepień, nie powstrzymały rozprzestrzeniania się wirusa. Obowiązkowe szczepienia nie były oparte na nauce i przyniosły więcej szkody niż pożytku — podważyły prawa człowieka, a nawet pogorszyły gotowość armii USA — czytamy w komunikacie prasowym Komisji Izby Reprezentantów USA.

„Podobnie na Litwie próbowano urządzić piekło niezaszczepionym, publicznie się do tego przyznając. Niektórzy stracili pracę, ograniczono swobodę poruszania się, zamknięto przed nimi drzwi do imprez, centrów handlowych i restauracji, studenci zostali wyrzuceni z terenów uczelni i akademików. Apelowano nawet, by nie świadczyć świadczeń zdrowotnych, by przestać wypłacać zasiłek chorobowy. Teraz nie chcemy pamiętać, że część mieszkańców Litwy doznała upokorzeń i krzywd, które nie miały nigdy odpowiednika w naszym niepodległym kraju.

Broniąc nieistniejącego »prawa do niezarażania się«, zapomniano o fundamentalnej zasadzie etyki biomedycznej — dobrowolnej i świadomej zgodzie na jakąkolwiek interwencję medyczną. A porzucając ją, zbliżamy się do nazistowskich eksperymentów na ludziach. W tym miejscu należy przypomnieć haniebne orzeczenie Sądu Konstytucyjnego Litwy, który uznał wprowadzenie paszportu możliwości za uzasadnione” — wskazał poseł Jankūnas.

Szkody dla systemu opieki zdrowotnej

W raporcie zauważono, że pandemia COVID-19 poważnie zaszkodziła amerykańskiemu systemowi opieki zdrowotnej: pogorszyła się jakość opieki zdrowotnej, wzrosły kolejki, skrócił się czas wizyt u lekarzy, a choroby z większym prawdopodobieństwem pozostały niezdiagnozowane.

„Oczywiste jest, że to samo stało się na Litwie. Ratując system opieki zdrowotnej przed przeciążeniem, osoby zarządzające pandemią poważnie go zakłóciły” — podkreśla Rimas Jankūnas.

W amerykańskim raporcie przyznano, że naprędce zarejestrowane szczepionki przeciwko COVID-19 nie powstrzymały rozprzestrzeniania się wirusa

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Zamykanie szkół było błędem

Zalecenie dotyczące dystansu społecznego, które doprowadziło do zamknięcia szkół i małych firm w USA, jest postrzegane w wynikach badania jako niepoparte nauką.

Długotrwała blokada spowodowała niezmierzone szkody w zdrowiu psychicznym i fizycznym Amerykanów, szczególnie negatywnie wpływając na młodszych obywateli. W wyniku zamknięcia szkół dzieci doznały ogromnego uszczerbku na swoich osiągnięciach edukacyjnych, pogorszyła się ich kondycja psychiczna i fizyczna. Próby samobójcze dziewcząt w wieku 12-17 lat wzrosły o 51 proc.

„Niestety, absurdalne pomysły gorliwie realizowała także Litwa, która wyróżniała się jednym z najdłuższych okresów zamknięcia szkół w Europie. W roku szkolnym 2020-2021 odbyło się ponad 200 dni nauki zdalnej. Przed pandemią około 13 proc. dzieci na Litwie miało zaburzenia emocjonalne, a podczas drugiego lockdownu liczba ta wzrosła do 50 proc. Wszczęty przez rodziców proces przeciwko państwu w związku ze szkodami, jakie wyrządziła kwarantanna dla dzieci, utknął w sądach” — przytoczył dane Rimas Jankūnas.

Czytaj więcej: Nauczanie zdalne: za czy przeciw?

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Dezinformacja i cenzura

W raporcie przedłożonym Kongresowi USA stwierdzono, że urzędnicy ds. zdrowia publicznego ignorowali naturalną odporność po przechorowaniu COVID-19 i często rozpowszechniali dezinformację. Raporty, które publikowali, były sprzeczne i nieprzejrzyste, a reakcje były pospieszne. Aby obalić to, co nazywali dezinformacją, administracja Bidena stosowała niedemokratyczne i prawdopodobnie niekonstytucyjne metody, w tym „wywieranie presji na media społecznościowe, aby cenzurowały niektóre treści dotyczące COVID-19”.

Źródłem jest laboratorium?

W raporcie stwierdzono, że pieniądze amerykańskich podatników zostały wykorzystane do niebezpiecznych badań, a najbardziej prawdopodobnym źródłem COVID-19 jest incydent w laboratorium podczas tych badań. Procedury nadzorowania potencjalnie niebezpiecznych badań są nieodpowiednie, niewiarygodne i stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego i bezpieczeństwa narodowego.

Kwestia korupcji

Zgodnie z komunikatem prasowym Komisji Izby Reprezentantów USA, co najmniej połowa środków przeznaczonych na zarządzanie COVID-19 została skradziona przez „międzynarodowych oszustów” (ang. international fraudsters).

W związku z tym wnioski z badania finansowego dotyczącego COVID-19 przeprowadzonego przez Instytut Prawa Zdrowotnego na Litwie pokazują, że ponad dwie trzecie z 5 mld euro wykorzystanych na Litwie na zarządzanie COVID-19 zostało wydanych bez przestrzegania prawa i nie jest jasne, komu — wskazał Rimas Jankūnas.

Również Litwa musi wyciągnąć wnioski

Jak podaje „The Economist”, najgorzej z COVID-19 poradziła sobie Litwa, która pod względem wzrostu liczby zgonów zajęła pierwsze miejsce na świecie. Od początku pandemii COVID-19 do dziś na Litwie odnotowano 32 440 nadmiarowych zgonów. 9 570 z nich jest wymienianych jako przyczyna COVID-19. Pozostałe 22 870 trudno wytłumaczyć inaczej niż niekompetentnymi lub korupcyjnymi decyzjami rządu, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że w latach 2020-2021 liczba hospitalizowanych pacjentów nie była wyższa, ale mniejsza niż w latach 2015-2019.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Coraz więcej państw, podobnie jak Stany Zjednoczone, zaczyna oceniać podjęte środki, przyznawać się do błędów, naruszeń praw człowieka, wyrządzonych szkód, próbować wyciągnąć wnioski i zrekompensować szkody poniesione przez ludzi — zauważył Jankunas nie szczędząc słów krytyki pod adresem poprzedniego rządu.

Komentarz resortu zdrowia

Zapytaliśmy resort zdrowia, czy na Litwie przeprowadzono badanie dotyczące przebiegu COVID-19, szczepień, podjętych środków i konsekwencji dla zdrowia ludności Litwy.

W odpowiedzi, którą nadesłał Julijanas Gališanskis z wydziału komunikacji Ministerstwa Ochrony Zdrowia zapewnia się, że na Litwie przeprowadzono różne badania analizujące przebieg pandemii COVID-19, proces szczepień, niektóre z podjętych środków i ich wpływ na zdrowie ludności. Badania te, przeprowadzone przez różnych oceniających, obejmowały różne aspekty:

Wspólnie z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) przeprowadzono ocenę procesu zarządzania przypadkami COVID-19 i izolacji kontaktów na Litwie (ang. After Action Review), opracowano plan działań mających na celu wdrożenie zaleceń oraz przeprowadzono ocenę interwencji w zależności od sytuacji. Państwowa Służba Kontroli Leków (VVKT) stale monitoruje i analizuje bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek przeciwko COVID-19. Informacje na temat możliwych działań niepożądanych są gromadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek. Przeprowadzono badania socjologiczne w celu poznania stosunku społeczeństwa do szczepień i możliwych barier dla szczepień. Przygotowano raporty analizujące sytuację pandemiczną w kraju, podjęte działania, takie jak kształcenie zdalne oraz ich wpływ na zdrowie publiczne i jakość kształcenia.

Resort zdrowia odpowiedział również na pytanie, jak obecnie oceniane są środki stosowane w czasie pandemii COVID-19 i czy zastosowane ograniczenia nie były zbędne.

„Przy określaniu środków postępowania w okresie występowania infekcji koronawirusa przede wszystkim oceniano sytuację epidemiologiczną w krajach, a także brano pod uwagę dostępne dane naukowe w określonym czasie, które zmieniały się w trakcie pandemii; zalecenia i prognozy przedstawione przez kompetentne organizacje międzynarodowe i ekspertów oraz ekspertów litewskich” — czytamy w odpowiedzi resortu opieki zdrowotnej.

„Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, chronić swoją ludność i zmniejszyć napięcia w systemach zdrowia publicznego, w szczególności w szpitalach i ich zdolnościach hospitalizacji, państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) podjęły szereg środków, które — choć były zasadniczo podobne — różniły się w całej UE pod względem zakresu i czasu trwania. Zarządzanie przepływem osób i ograniczanie kontaktów, noszenie maseczek, przestrzeganie wymogów higienicznych, zapewnienie wentylacji były głównymi środkami zarządzania chorobą COVID-19 (zakażeniem koronawirusem) i zalecanymi zarówno przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), jak i ECDC” — wskazuje się w odpowiedzi.

Środki zarządzania pandemią na Litwie zostały zatwierdzone przez władze Litwy (napis na kartce: W restauracji mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 2 osoby, innych prosimy zaczekać na dworze)

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Czy szczepienia się sprawdziły?

Zapewnia się, że wszystkie środki zarządzania pandemią na Litwie zostały rozpatrzone i zatwierdzone przez Sejm Republiki Litewskiej, rząd, Ministerstwo Ochrony Zdrowia itp., a niektóre z nich zostały również ocenione przez Sąd Konstytucyjny.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

„Na przykład Trybunał Konstytucyjny, który rozpatrywał sprawę dotyczącą konstytucyjności ograniczeń paszportowych w czasie lockdownu, orzekł 4 października 2023 r., że paszport możliwości, który kilka lat temu funkcjonował w czasie ograniczeń pandemicznych, nie jest niezgodny z konstytucją” — wskazuje się w odpowiedzi.

W amerykańskim raporcie stwierdzono, że „obowiązkowe szczepienia nie były oparte na nauce i przyniosły więcej szkody niż pożytku”. Zapytaliśmy wobec tego, czy szczepienia na Litwie się sprawdziły.

„Na Litwie nie są i nie były stosowane obowiązkowe szczepienia. Szczepienia przeciwko COVID-19 na Litwie znacznie zmniejszyły liczbę zakażeń, hospitalizacji i zgonów. Ponadto szczepienia przyczyniły się do zmniejszenia obciążenia systemu opieki zdrowotnej i przyczyniły się do ożywienia gospodarczego, umożliwiając złagodzenie ograniczeń związanych z kwarantanną.

Analiza przeprowadzona przez Państwową Agencję Danych w 2021 r. wykazała, że ryzyko zachorowania na COVID-19 przez osoby zaszczepione zmniejszyło się 5-krotnie, ryzyko trafienia do szpitala — 10-krotnie, a ryzyko zgonu z powodu COVID-19 — co najmniej 20-krotnie w porównaniu z osobami niezaszczepionymi” — twierdzi się w komunikacie ministerstwa.

Czytaj więcej: Szczepionki przeciw grypie i Covid-19 będą dostępne od października