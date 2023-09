— Szczepionka przeciw grypie już jest na Litwie, obecnie jest dostarczana do placówek medycznych. Już na początku października wakcyna trafi do wszystkich punktów i będzie można się szczepić. Natomiast szczepionka przeciw Covid-19, która jest dostosowana do najnowszego wariantu koronawirusa, już wkrótce dotrze na Litwę i także w październiku będzie można się szczepić — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” dyrektor Centrum Chorób Zakaźnych i AIDS Saulius Čaplinskas.

Można zaszczepić się jednocześnie

W związku z jesienną kampanią szczepień w państwach członkowskich Komisja Europejska zatwierdziła szczepionkę Comirnaty przeciwko COVID-19, dostosowaną do nowego wariantu wirusa — XBB.1.5, którą opracowała firma BioNTech-Pfizer. Szczepionka oznacza kolejny ważny krok w walce z tą chorobą. Nowe warianty COVID-19 wymusiły już trzykrotne modyfikacje składu preparatu.

— Szczepionki przeciwko grypie i Covid-19 są bardzo potrzebne, zwłaszcza dla osób z przewlekłymi chorobami. Chciałbym też zaznaczyć, że szczepić się przeciwko grypie i Covid-19 można podczas jednej wizyty u lekarza, co jest bardzo wygodne dla mieszkańców. To nie jest prawda, że jeżeli zaszczepimy się od razu dwoma szczepionkami, to będą one mniej odporne na wirusy, czy wyrządzimy szkodę zdrowiu. Zapewniam was, to są mity, więc śmiało można szczepić się dwoma naraz — zaznacza Čaplinskas.

Sezon przeziębień i bezpłatne szczepienia

Jesień to tradycyjnie początek sezonu grypowego. W tym roku prawdopodobnie zbiegnie się on z kolejną falą pandemii COVID-19, dlatego dyrektor Centrum Chorób Zakaźnych i AIDS przypomina o tym, jak bardzo ważne są szczepienia przeciwko korowawirusowi i grypie.

Infekcje górnych dróg oddechowych charakteryzują się sezonowością. Choroba COVID-19, podobnie jak grypa, jest jedną z ostrych infekcji górnych dróg oddechowych, więc jest prawdopodobne, że większa częstość występowania tych chorób rozpocznie się jesienią, a wzrost zachorowalności, jak zwykle, zostanie odnotowany w miesiącach zimowych.

— Na razie trudno jest prognozować, jaki to będzie sezon. Wiadome jest jedno, żeby uchronić swoje zdrowie, należy się zaszczepić. Grypa i koronawirus przenoszą się w ten sam sposób, czyli drogą kropelkową. Powodują także podobne objawy — kaszel, ból gardła, katar. Szczepienia przeciwko tym wirusom nie mogą być jednak traktowane wymiennie. W celu uzyskania pełnej ochrony należy przyjąć oba preparaty, ponieważ szczepionka przeciw koronawirusowi nie zapewnia ochrony przed grypą, a szczepionka przeciw grypie nie zapewnia ochrony przed koronawirusem. Dlatego lekarze zachęcają do wykonywania obu szczepień — podkreśla dyrektor Centrum Chorób Zakaźnych i AIDS.

Nieodpłatnie będą szczepione osoby należące do grup ryzyka. Są to osoby powyżej 65. roku życia, kobiety w ciąży, lokatorzy domów opieki społecznej, chorzy na przewlekłe choroby serca i naczyń krwionośnych, dróg oddechowych, nerek, nowotworowe oraz pracownicy placówek medycznych.

