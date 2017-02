Chrzest — przełomowe wydarzenie w dziejach polskiego narodu

Główne uroczystości obchodów 1050-lecia Chrztu Polski rozpoczęły się wczoraj w Gnieźnie. Gnieźnieńskie i poznańskie obchody są centralnymi wydarzeniami całego jubileuszowego 2016 roku.

Do Wielkopolski zjechali się goście z całego świata.



W tym przewodnicząca Sejmu RL Loreta Graužinienė, poseł z ramienia AWPL, prezes ZPL Michał Mackiewicz, arcybiskup Archidiecezji Wileńskiej Gintaras Grušas, biskup pomocniczy Arūnas Poniškaitis. Patronat nad obchodami objął prezydent RP Andrzej Duda.

Jubileuszowe świętowanie 1050. rocznicy Chrztu Polski rozpoczęło się w Kościele wraz z nowym rokiem liturgicznym, a więc 29 listopada ub. r. Najważniejsze wydarzenia w ramach jubileuszu odbędą się w dniach 14-16 kwietnia w Gnieźnie, Poznaniu i na Ostrowiu Lednickim.

Rozpoczęły się wczoraj, 14 kwietnia, czyli w tym dniu, w którym najprawdopodobniej 1050 lat temu, w Wigilię Paschalną, książę Mieszko I przyjął chrzest. Obchody będą miały wymiar nie tylko kościelny, ale i ogólnonarodowy.

— Chrzest, który w 966 roku przyjął książę Mieszko I był początkiem Państwa Polskiego. Pozwoliło to młodemu państwu przyłączyć się do zupełnie odmiennej strefy kulturowej i cywilizacyjnej. Religia chrześcijańska odegrała ogromną rolę w dziejach państwa i narodu polskiego. Piśmiennictwo, architektura murowana, sztuka sakralna, nowy sposób zarządzania państwem – były to elementy, które całkowicie odmieniły kraj Polan. Polska mogła od tego momentu w całej pełni korzystać z ponadtysiącletniego dziedzictwa kultury antycznej, a także z osiągnięć cywilizacyjnych europejskiej kultury chrześcijańskiej ostatnich 500 lat. W 1385 r. religia katolicka stała się podstawą unii z Litwą, co ostatecznie doprowadziło do powstania Rzeczypospolitej Obojga Narodów — powiedział w rozmowie z „Kurierem” profesor dr hab. Alfredas Bumblauskas.

Przyjąwszy chrzest książę Mieszko I zapewnił Polsce równorzędne miejsce wśród państw chrześcijańskiej Europy. Bezpośrednią przyczyną przyjęcia chrztu przez Mieszka I oraz jego poddanych była chęć nawiązania sojuszu z Czechami.

— Polska miała dwie możliwości przyjęcia chrztu — za pośrednictwem Niemców lub Czech. Litwa też miała wybór przyjęcia chrztu: od Krzyżaków, od prawosławnej Rusi oraz od katolickiej Polski.

Chrzest dla Polski był konieczny, inaczej bowiem kraj zostałby zgermanizowany, tym samym tracąc swą niepodległość. Mieszko I zdecydował się na przyjęcie chrztu z Rzymu za pośrednictwem Czech. Dla Mieszka niewątpliwie byli oni wygodniejszym pośrednikiem niż Niemcy. Książę polski chciał pozyskać księcia czeskiego jako sprzymierzeńca w walce ze słowiańskimi Wieletami. Wejście do chrześcijaństwa zachodniego zostało poprzedzone małżeństwem z księżniczką czeską Dobrawą w roku 965. W owych czasach małżeństwa były sojuszami politycznymi.

Wejście Litwy do chrześcijaństwa również zostało poprzedzone małżeństwem wielkiego księcia litewskiego Jagiełły z królową Polski Jadwigą. Co prawda, wydarzyło się to dopiero cztery wieki później — mówi wileński historyk Roman Lachowicz.

W kolejnych wiekach religia chrześcijańska odegrała ogromną rolę w dziejach państwa i narodu polskiego.

***

Rocznicowe obchody rozpoczęły się uroczystościami w Gnieźnie z udziałem Episkopatu Polski. Podczas Mszy w katedrze gnieźnieńskiej Episkopat dziękował za chrzest Polski. Po południu biskupi udali się na Ostrów Lednicki na jeziorze Lednica, gdzie w czasach pierwszych Piastów znajdował się jeden z głównych ośrodków obronnych i administracyjnych ówczesnej Polski. Tam, przy palatium Mieszkowym, po raz pierwszy zabrzmiał jubileuszowy dzwon, ogłaszając 1050. rocznicę Chrztu Polski.

Dziś 15 kwietnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich planowane są uroczyste obrady Zgromadzenia Narodowego, podczas których prezydent RP Andrzej Duda wygłosi orędzie do narodu.

Wieczorem w katedrze poznańskiej odprawiona zostanie uroczysta Msza św. z udziałem biskupów polskich, przedstawicieli władz państwowych oraz delegacji episkopatów z zagranicy.

Jutro, 16 kwietnia, w gmachu katolickiego Gimnazjum im. Stanisława Kostki odbędzie się zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. W tym czasie na Stadionie INEA odbywać się będzie spotkanie ewangelizacyjne oraz główna jubileuszowa Msza św., której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi legat papieski kardynał Pietro Parolin. Dopełnieniem Eucharystii będzie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

W wydarzeniach na stadionie weźmie udział blisko 35 tys. osób.

Z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski papież Franciszek w specjalnym liście do Polaków zapewnił, że w tym szczególnym czasie wspiera wszystkich obywateli modlitwą. Wysłannikiem na uroczyste obchody jest sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin. Cała treść listu zostanie odczytana przez niego podczas głównych uroczystości w Poznaniu. Franciszek osobiście odwiedzi Polskę 27 lipca podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.