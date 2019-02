Gala finałowa konkursu „Dziewczyna »Kuriera Wileńskiego« – Miss Polka Litwy 2019” odbędzie się 17 lutego w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Dowiemy się, która z dziesięciu dziewcząt otrzyma koronę. Zanim jednak to się stanie, przed nimi ostatnie przygotowania: próby, przymiarki i poprawki w scenariuszu.



W poniedziałek, 28 stycznia podpatrzyliśmy, jak wyglądają przymiarki sukien koktajlowych i ekskluzywnych futer.

„Mon Cheri”, salon sukien, oferuje całą gamę sukien wieczorowych oraz ślubnych. W salonie znajdziemy również pasujące dodatki. Całość wieczorowej kreacji możemy więc znaleźć w jednym sklepie przy ulicy Laisvės pr. 115 A, co znacznie oszczędzi czas. Ceny są dość umiarkowane jak na jakość, jaką prezentuje salon. Suknie mają przepiękne fasony a projektanci przykładają dużą wagę do detali. Materiały, z których wykonane są sukienki, są naprawdę wysokiej klasy. Zajdziemy tutaj suknie w niemal każdym rozmiarze. Każda kobieta na pewno dopasuje coś dla siebie. Salon sukien ślubnych i wieczorowych „Mon Cheri” to profesjonalny salon dla wymagających kobiet!

– Współpracujemy z największymi producentami sukien z Turcji, Hiszpanii i Włoch a o naszym poziomie świadczy fakt, iż nasze suknie służą między innymi w wyborach „Dziewczyna »Kuriera Wileńskiego« – Miss Polka Litwy”. Wypożyczalnia powstała z myślą o kobietach ceniących elegancję, atrakcyjność i niepowtarzalność. Oferujemy duży wybór sukien na różne okazje i okoliczności. W naszym salonie można kupić lub wypożyczyć suknię, o jakiej się marzy. W naszym salonie znajdziecie duży wybór najwyższej jakości sukienek podążających za światowymi trendami, a także modele klasyczne, romantyczne, eleganckie oraz „w stylu gwiazd”. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdej klientki – powiedziała Żaneta Szumkowska, właścicielka salonu, która nie po raz pierwszy współpracuje z „Kurierem Wileńskim” w ramach organizacji konkursu.

Podczas pierwszych przymiarek dziewczęta nie kryły emocji. Każda z nich otrzymała strój dopasowany do sylwetki, urody i charakteru. Suknie bardzo podkreślają figurę, są dopasowane do ciała. Jest też kilka sukni w stylu księżniczek, więc kandydatki do korony miss będą mogły spełnić swoje marzenia z dzieciństwa i poczuć się na scenie jak prawdziwe księżniczki.

Ewelina Gancewska jest zdania, że oryginalna, długa suknia balowa niekoniecznie musi być „bogata”. Jej wybór to elegancka, dopasowana do bioder, kreacja balowa. Minimalizm to czasem najlepsza droga do baśniowego wyglądu.

„Suknie są typowo sceniczne. Będziemy w nich prezentować się niczym gwiazdy filmowe” – ucieszyły się nasze finalistki.

Dla dziewczyn to był dzień pełen wrażeń. Po pobycie w „Mon Cheri” finalistki przystąpiły do przymiarki ekskluzywnych futer w salonie „Karališkas tigras”, którego właścicielem jest Mieczysław Subel. W tych pięknych kreacjach kandydatki wystąpią podczas finału konkursu „Dziewczyna »Kuriera Wileńskiego« – Miss Polka Litwy 2019”.

– Futro nigdy nie wyjdzie z mody. W tym roku modne są kolorowe. Jak będzie w przyszłym roku, jeszcze nie wiem. Można kupić klasyczne futro i nosić je przez 10 lat. Klasyka nigdy nie wyjdzie z mody – powiedział Mieczysław Subel.

Jego salon proponuje szeroką gamę wzorów – od klasycznych po ekstrawaganckie. W stałej ofercie ma bardzo duży wybór modeli skórzanych oraz futer. Mieczysław Subel korzysta z informacji dotyczących futrzarskich trendów prezentowanych na targach w Mediolanie. Salon „Karališkas tigras” swój asortyment zmienia każdego sezonu. Tutaj są wyroby światowych producentów. Gospodarz salonu kolekcje wybiera na pokazach w stolicy mody, Mediolanie. Właśnie tam rodzi się kolekcja, którą można nabyć w „Karaliskas tigras”. Każdy, kto chce wyglądać pięknie, bogato, elegancko, a zarazem modnie, powinien odwiedzić ten salon.

Pan Mieczysław jest sponsorem naszego konkursu już przez wiele lat. Każdego roku obdarowuje pięknym futrem jedną z kandydatek, więc oczywiście i w tym roku tak będzie. Właściciel ekskluzywnego salonu „Krališkas tigras” uszczęśliwi pięknym, lśniącym futrem jedną z finalistek.

28 stycznia kandydatki do tytułu „Dziewczyna »Kuriera Wileńskiego« – Miss Polka Litwy 2019” miały okazję nie tylko przymierzyć piękne suknie wieczorowe, ekskluzywne futra, ale miały również możliwość przymierzyć koronę. Fundatorką korony jest Agnieszka Rynkiewicz, twórczyni ekskluzywnej i niepowtarzalnej ręcznie robionej biżuterii „A. R. Glam boutique”.

„A. R. Glam boutique” – udostępni ekskluzywne i niepowtarzalne ręcznie robione akcesoria. W projektach są wykorzystywane oszałamiające kryształki Swarovskiego, japoński toho biser, czeskie szkło, srebro, jedwab – dzięki temu każda kobieta może poczuć się wyjątkową damą.

Fot. Marian Paluszkiewicz