Muzeum w Borejkowszczyźnie bezpłatne dla uczniów

Muzeum im. Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie (rejon wileński) przez całe lato zaprasza uczniów do bezpłatnego odwiedzania placówki.



„Zapraszamy po nowe wrażenia i emocje! To wszystko gwarantuje nasze muzeum znajdujące się w otoczeniu pięknej przyrody. Jest to świetne miejsce na wycieczki połączone z edukacją. Przekonacie się, w jaki sposób łączymy technologie z historią” – zaprasza Helena Bakuło, kierownik Muzeum im. Władysława Syrokomli.

Muzeum jest czynne:

I-V 11.00 – 17.00

VI-VII – 11.00 – 14.00.

Adres: ul. Wł. Syrokomli 9, Borejkowszczyzna, rejon wileński

Tel.: (+370 5) 2 43 64 02

https://tic.vrsa.lt

Cena biletu dla osoby dorosłej wynosi 0,60 EUR, bilet ze zniżką kosztuje 0,30 EUR. Wycieczka z przewodnikiem kosztuje 6 EUR.

Muzeum w Borejkowszczyźnie