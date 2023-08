Sukcesy dobrze świadczą o polskim szkolnictwie na Litwie

„Po raz pierwszy, choć chciałbym, by stało się to pewną tradycją, spotykamy się w murach Ambasady RP, by docenić wysiłki i osiągnięte rezultaty maturzystów ze szkół z polskim językiem nauczania na Litwie” — zwrócił się do zebranych ambasador.

Dyplomata pogratulował młodym ludziom wyników, jakie uzyskali na egzaminach maturalnych, które, jak zauważył, „dobrze świadczą o polskim szkolnictwie na Litwie”.

„Wszyscy Państwo są żywą wizytówką polskiej szkoły na Litwie, budują jej markę i uznanie dla niej. Poza oczywistym walorem edukacyjnym, istnienie dobrych placówek oświatowych z polskim językiem nauczania, od przedszkoli po szkoły wyższe, jest bardzo ważnym elementem zachowania i rozwoju tożsamości Polaków na Litwie, dumnych ze swoich korzeni, wiernych swoim małym ojczyznom, a jednocześnie lojalnych obywateli Republiki Litewskiej” — mówił ambasador.

Radziwiłł wyraził nadzieję, że pomimo zmian, które następują w litewskim systemie oświaty, byt polskojęzycznego szkolnictwa nie będzie zagrożony.

„Wierzę, że specyfika szkoły i uczniów należących do mniejszości narodowych, przed którymi zawsze stoją większe wyzwania niż przed tymi, którzy uczą się w języku państwowym, będzie szanowana zgodnie z postanowieniami traktatu polsko-litewskiego z 1994 r. i ratyfikowanej przez Litwę Ramowej Konwencji o Ochronie Mniejszości Narodowych” — powiedział przedstawiciel polskich władz, podkreślając, że w wysiłkach na rzecz zachowania polskości mogą „zawsze liczyć na ambasadę, której rolą jest wszechstronne wsparcie szkół, przypominanie partnerom litewskim o konieczności poszanowania praw młodych Polaków, o obowiązkach wynikających dla państwa litewskiego z wiążących dokumentów”.

Egzamin państwowy z polskiego

Ambasador wyraził również radość, że już w przyszłym roku powróci do polskich szkół na Litwie egzamin maturalny z języka polskiego jako egzamin państwowy.

„Chciałbym, by docelowo ten egzamin można było zdawać na poziomach podstawowym i rozszerzonym. Zapewne z punktu widzenia wielu waszych młodszych kolegów dodatkowy obowiązkowy egzamin może być obciążeniem, ale jestem przekonany, że 12 lat nauki wystarcza, by każdy solidnie przygotowujący się maturzysta zaliczył ten egzamin z wysoką oceną i mógł w ten sposób uzyskać dodatkowe punkty przy rekrutacji na wyższą uczelnię” — zauważył dyplomata.

Ambasador wręczył najlepszym absolwentom pamiątkowe dyplomy i upominki

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Każdy sukces to sukces zbiorowy

Biorąca udział w spotkaniu prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Krystyna Dzierżyńska pogratulowała maturzystom dobrych wyników, podkreślając, że każdy sukces jest „sukcesem zbiorowym”.

„Do Waszych sukcesów jak najbardziej przyczynili się Wasi nauczyciele, którym dzisiaj nisko się kłaniamy. Podziękowania należą się również waszym rodzicom. To ich mądry wybór sprawił, że jesteście dumnymi wychowankami szkoły polskiej na Litwie. Życzymy byście zawsze pamiętali o swojej tożsamości, mowie ojczystej i nadal pozostawali dumnymi Polakami Ziemi Wileńskiej” — zwróciła się do młodzieży Dzierżyńska.

Jako przedstawiciel grona pedagogicznego polskich szkół głos zabrał Adam Błaszkiewicz, dyrektor Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, którego absolwenci zdecydowanie dominowali podczas uroczystości w ambasadzie, stanowiąc ponad połowę wszystkich wyróżnionych.

Przyszłość społeczności polskiej na Litwie

„Mamy co świętować, bo na tej sali mamy przyszłość Wileńszczyzny, przyszłość społeczności polskiej na Litwie, która już niedługo będzie decydować, jaką pozycję w naszym kraju zajmuje polska mowa. Mam nadzieję, że osiągnięcia naszej społeczności przyczynią się tak do rozwoju naszego kraju, jak też kraju, który jest dla nas Macierzą. Dziękuję, że potrzeba promocji tych najlepszych została dostrzeżona i to w tak uroczysty sposób” — powiedział Błaszkiewicz.

Zwracając się do młodzieży, dyrektor Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie zauważył, że życie jest jak gra komputerowa, w której przechodzimy na coraz wyższe poziomy, jednak z tą różnicą, że mamy tylko jedno życie. Zacytował również patrona gimnazjum, św. Jana Pawła II.

„»Musicie od siebie wymagać, nawet, gdyby od was inni nie wymagali« to hasło, które uczniowie naszej szkoły słyszą bardzo często. Tak już jest, że żeby coś osiągnąć, musimy cały czas od siebie wymagać. Mam nadzieję, że wasze osiągnięcia już za 4-5 lat będą znaczące. Nie bójcie się ryzykować, nie bójcie się spełniać swoich marzeń” — mówił dyrektor.

Jako przedstawiciel młodzieży głos zabrał Hubert Jakub Niewierowicz, absolwent Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie

| Fot. Marian Paluszkiewicz

„Podczas tego spotkania zdałem sobie sprawę, że większość z was znam od wielu lat, jeszcze od szkoły podstawowej. Nie mam wątpliwości, że nie jest to przypadek, że te same osoby, które miały zawsze świetne osiągnięcia w nauce i sporcie, spotykam dziś podczas uroczystości u pana ambasadora. Mam nadzieję, że za dziesięć, może kilkanaście lat właśnie te osoby będą zajmowały znaczące stanowiska we władzach Litwy, biznesie, nauce. Oczywiście, czeka nas jeszcze ogrom pracy, ale nie mam wątpliwości, że może się nam udać. Tego oczywiście wam i sobie życzę” — powiedział tegoroczny maturzysta.

Na zakończenie uroczystości ambasador wręczył najlepszym absolwentom pamiątkowe dyplomy i upominki. Do tematu spotkania z najlepszymi maturzystami powrócimy w kolejnym wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego”.