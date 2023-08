Przedjesienna stagnacja na rynku pracy

Specjaliści wymieniają dwa powody przyczyny spadku poszukiwania pracowników.

— W lipcu br. zarejestrowano mniej wakatów niż w czerwcu prawie we wszystkich sektorach działalności, z wyjątkiem działalności na rynku nieruchomości (+87 ofert pracy) oraz prac przy kopaniu (+3). Pierwszy powód to to, że tempo zatrudnienia pracowników zwalnia stosunkowo każdego lata z prostego powodu: pracodawcy są również na wakacjach i podejmowanie decyzji o zatrudnianiu jest odkładane na jesień. Ten czynnik jest tradycyjny i jest szczególnie charakterystyczny dla lipca i sierpnia. Drugi powód to niepewność co do sytuacji gospodarczej: pracodawcy są bardzo ostrożni, zatrudniają tylko tych pracowników, bez których nie mogą się obejść — powiedziała w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Milda Jankauskienė, rzeczniczka prasowa Służby Zatrudnienia.

Liczba wakatów zarejestrowanych w lipcu jest najniższa od marca. W lipcu 4 tys. osób zwróciło się do Służby Zatrudnienia w poszukiwaniu pracowników — 0,6 tys. mniej niż w czerwcu i 1,1 tys. mniej niż w maju. Zmniejszył się również wybór wolnych miejsc pracy — rejestrowano ich 14,5 tys. miesięcznie. Czyli 2 tys. mniej niż w czerwcu i 5,3 tys. mniej niż w maju.

Jesienne ożywienie

— Jesienią zazwyczaj rynek pracy ożywa. Wpływają na niego wahania sezonowe, a liczba osób poszukujących zatrudnienia zwykle wzrasta jesienią, gdy kończy się praca sezonowa w sektorze hotelarskim i budowlanym. Tymczasem oferty pracy mają tendencję do wzrostu jesienią, ponieważ pracodawcy, którzy wyjeżdżają na wakacje latem, jesienią stają się bardziej aktywni i poszukują więcej pracowników — zaznaczyła Milda Jankauskienė.

Czytaj więcej: Mniejsze firmy budowlane (nie)wyemigrują do pracy za granicę

Wolniejszy powrót do pracy

Mniejsza liczba proponowanych miejsc pracy ma wpływ na wolniejszy powrót osób poszukujących zatrudnienia na rynek pracy i stopę bezrobocia. W lipcu pracę rozpoczęło 14,4 tys. osób zarejestrowanych w Służbie Zatrudnienia o 2,4 tys. mniej niż w czerwcu i najmniej od początku roku. Liczba bezrobotnych w ciągu lipca wzrosła o 9,3 tys., 1 sierpnia wyniosła 153 tys. Liczba długotrwale bezrobotnych wzrosła o 1,5 tys. do 30,2 tys. Stopa bezrobocia rejestrowana w Służbie Zatrudnienia w lipcu wzrosła w 57 z 60 samorządów kraju.

Są powody do radości

„Pomimo wyzwań mamy się z czego cieszyć. Sierpień zaczynamy z niższym bezrobociem niż w 2022 r. Na dzień 1 sierpnia było o 5,7 tys. zarejestrowanych osób poszukujących pracy i o 8 tys. mniej niż w ubiegłym roku osób długotrwale bezrobotnych” — powiedziała Jurgita Zemblytė, szefowa ds. zatrudnienia z działu monitorowania i analiz usług Służby Zatrudnienia.

Dla pracowników niektórych zawodów ofert pracy jest więcej niż w ubiegłym roku. Podczas gdy ogólna liczba wakatów spadała, w lipcu było więcej wakatów niż w czerwcu i więcej niż w lipcu 2022 r. dla inżynierów technologii i produkcji, analityków finansowych, nauczycieli uczniów o specjalnych potrzebach, kierowców autobusów, operatorów zakładów produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych i zakładów obróbki drewna, kasjerów, malarzy, blacharzy, rzeźników i kucharzy.

Czytaj więcej: Za sprzedaż alkoholu nieletnim mają być karani kasjerzy