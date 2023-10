W Ukrainie trwają zaciekłe walki. Rosjanie podjęli próbę lokalnej ofensywy w rejonie Awdijiwki leżącej w obwodzie donieckim oraz na południowy zachód od miejscowości Orichiw w obwodzie zaporoskim. Amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW) zasugerował, że Moskwa dąży do odciągnięcia sił ukraińskich od położonego w tym samym obwodzie Robotynego. „Mają one prawdopodobnie na celu związanie sił ukraińskich i niedopuszczenie do przerzucenia rezerw na ważne odcinki frontu w zachodniej części obwodu zaporoskiego” — napisano w środowym raporcie ISW.

Rokowania o kryzysie

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii ze swej strony poinformowało, że rosyjskie wojsko stoi w obliczu kryzysu zdrowia psychicznego, co negatywnie odbija się na jego skuteczności bojowej. „Brak dbałości o zdrowie psychiczne żołnierzy i o ich zdolność do walki sprawia, że skuteczność bojowa Rosji nadal utrzymuje się poniżej optymalnego poziomu” — podali Brytyjczycy.

Przed kilkoma dniami prezydent Ukrainy wydał dekret, który przewiduje w roku 2024 przeznaczenie ponad 21 proc. PKB na cele obronne. Natomiast rząd ma przeznaczyć na obronę kraju minimum 46 mld dolarów.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, po raz kolejny zapewnił, że sojusz nadal będzie stać u boku Ukrainy.

„Wasza walka jest naszą walką, wasze bezpieczeństwo jest naszym bezpieczeństwem, wasze wartości są naszymi wartościami” — oświadczył w Brukseli Stoltenberg.

Konferencja prasowa sekretarza generalnego, na której był obecny Zełenski, została zorganizowana z powodu 16. spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy. Zwanej potocznie Grupą Rammstein. Tematem spotkania ministrów obrony NATO będzie nie tylko dalsza pomoc Ukrainie w wojnie z Rosją, ale również kwestia uszkodzenia gazociągu łączącego Finlandię z Estonią. Władze obu krajów oświadczyły, że przyczyną uszkodzenia gazociągu było działanie ludzkie. Podkreślając, że w najbliższych miesiącach dla Ukrainy kluczową sprawą będzie zapewnienie obrony powietrznej. „Prezydent Putin przygotowuje się znowu do użycia zimy jako broni, czyli atakowania systemów energetycznych, infrastruktury gazowej. Musimy temu zapobiec” — zadeklarował sekretarz generalny NATO.

Zaangażowanie Litwy

Litwa nadal angażuje się w zapewnienie pomocy Ukrainie na szczeblu międzynarodowym. Na posiedzeniu UE — Rada Współpracy Państw Zatoki Perskiej, 10 października, minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis oświadczył, że Rosja walczy nie tylko z Ukrainą, ale z całym wolnym światem. „Oczywiście rosyjska agresja ma olbrzymi wpływ na bezpieczeństwo Europy, ale musimy odrzucić dążenia Rosji do nazwania tej wojny konfliktem regionalnym, co odwraca uwagę świata i nie zezwala mu szukać rozwiązań gdzieś indziej. Wszyscy widzimy, że destruktywny wpływ tej agresji ma nie tylko wpływ na Ukrainę i Europę, ale na wszystkich mieszkańców Ziemi” — oświadczył polityk.

Minister finansów Gintarė Skaistė, od środy do niedzieli, będzie brała udział w corocznym spotkaniu Banku Światowego oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Na spotkaniu zostanie poruszona kwestia pomocy Ukrainie. Już wcześniej nasz kraj zadeklarował przekazanie 10 mln euro na odbudowę Ukrainy i Mołdawii w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju, czyli organizacji wspomagającej Bank Światowy w zakresie pomocy najbiedniejszym krajom świata poprzez udzielania korzystnych kredytów.

