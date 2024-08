Litewski Czerwony Krzyż (LRK) zaprasza na kurs udzielania pierwszej pomocy dla dzieci i niemowląt. Cena trzygodzinowego szkolenia wynosi 25 euro od osoby.

— Do zadławienia się najczęściej dochodzi u niemowląt i dzieci poniżej trzeciego roku życia. Podczas szkoleń nasi pracownicy pokażą, jak udzielić pierwszej skutecznej pomocy w takich przypadkach. Wiedza i szybka reakcja mogą uratować życie dziecka — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Milda Vibranytė, specjalistka ds. komunikacji w Litewskim Czerwonym Krzyżu.

Brakuje praktyki i wiadomości

Rodzicom często brakuje praktycznych wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy w przypadku zadławienia się dziecka.

„Z reguły rodzice chwytają małe dziecko za nóżki i trzęsą nim głową w dół. Spodziewają się, że w ten sposób obce ciało wypadnie przez jamę ustną. Niekiedy i taka metoda okazuje się skuteczna, ale bywa to bardzo rzadko, głównie wtedy, kiedy ciało obce znajduje się w krtani. Najczęściej jednak w trakcie takiego targania dochodzi do wstrząsu mózgu u dziecka” — komentuje Artūras Laškovas, pracownik Pogotowia Ratunkowego.

Sytuacja, w której dochodzi do przemieszczenia się ciała obcego z jamy ustnej do dolnego odcinka układu oddechowego, stanowi stan bezpośredniego zagrożenia życia. „Wówczas należy działać błyskawicznie, ale fachowo. W przypadku, kiedy dziecko na skutek obecności ciała obcego w drogach oddechowych przez kilka minut nie oddycha, może dojść do nieodwracalnego naruszenia funkcji mózgu” — podkreśla Laškovas.

Szybka i zdecydowana pomoc

U dorosłych do zadławienia najczęściej dochodzi podczas jedzenia, gdy jednocześnie coś mówią lub śmieją się. U dzieci i niemowląt w połowie przypadków — podczas jedzenia, w pozostałej części przyczyniają się do tego brane do ust przedmioty, najczęściej małe zabawki. Szybka i zdecydowana pomoc polegająca na wykonaniu kilku prostych działań może skutecznie wykluczyć to zagrożenie.

Pierwsza pomoc przy zadławieniu się dziecka polega na przemiennych pięciu uderzeniach nadgarstkiem w okolicę między łopatkami i pięciu uciśnięć nadbrzusza. Dziecko należy też położyć w odpowiedni sposób. W przypadku, gdy jest to niemowlę, najlepiej trzymać je twarzą w dół na swoim udzie. Jak zaznacza pracownik Pogotowia Ratunkowego, w trakcie udzielania pomocy w domu należy także niezwłocznie dzwonić na numer pomocy ogólnej 112.

Pod okiem profesjonalistów

Zdaniem pracowników Litewskiego Czerwonego Krzyża porady czy specjalistyczna lektura z zakresu udzielania pierwszej pomocy nie zastąpią w pełni szkoleń u profesjonalistów.

— Organizowany przez nas kurs pierwszej pomocy jest kompleksowym szkoleniem, które przygotowuje uczestników do udzielania skutecznej pomocy dzieciom i niemowlakom w sytuacjach zadławienia się. Warto zaznaczyć, że takie szkolenia z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W ciągu miesiąca do udziału w kursie zgłasza się ponad 100 osób. Udział w nich biorą zarówno osoby pojedyncze, jak i pary małżeńskie. Często pracodawcy fundują takie szkolenia dla całego zespołu pracowników — informuje Milda Vibranytė.

Pierwsza pomoc przy zadławieniu się dziecka polega na przemiennych pięciu uderzeniach nadgarstkiem w okolicę między łopatkami i pięciu uciśnięć nadbrzusza

| Fot. redcross.lt

Kurs jest płatny

Kurs pierwszej pomocy dla dzieci i niemowląt trwa około trzech godzin.

— Szkolenia odbywają się w grupach liczących maksymalnie 10 osób. Cena od osoby wynosi 25 euro. Szkolenia odbywają się w siedzibie LCK przy al. Konstitucijos 7A, w centrum handlowym „Europa”. Zarejestrować się można za pośrednictwem naszej strony internetowej. Tam też można znaleźć obszerną informację na ten temat — wyjaśnia przedstawicielka Litewskiego Czerwonego Krzyża.

Rozmówczyni dodaje, że LCK organizuje także kursy pierwszej pomocy dla osób dorosłych.

— Zajęcia odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 12 osób. Coraz częściej takie kursy pracodawcy fundują dla swoich pracowników. W przypadku, gdy do udziału zgłaszają się pracownicy firmy, cena jest nieco niższa niż 25 euro od osoby. Kurs także trwa około trzech godzin — zaznacza Milda Vibranytė.

Ćwiczą indywidualnie

Do szkolenia nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Trzeba mieć na sobie wygodne obuwie i ubranie, najlepiej kostium sportowy, który nie będzie krępował ruchów. Podczas ćwiczeń praktycznych uczestnicy szkoleń muszą klęczeć czy leżeć na specjalnej macie. Na wszystkich szkoleniach instruktorzy pomagają każdemu uczestnikowi ćwiczyć indywidualnie, a także poświęcają czas na odpowiadanie na pytania. Podczas zajęć nie wolno używać telefonów.

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy odbywają się zgodnie z rekomendacjami Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża.