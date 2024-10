Wilno przyłączyło do corocznej akcji wspólnego czytania.

Narodowe Czytanie 2024 pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbyło się w Wilnie 26 września. Instytut Polski w Wilnie tradycyjnie zaprosił uczestników wydarzenia do kawiarni „Sakwa”.

Prezydent RP Andrzej Duda skierował okolicznościowy list, zachęcając do wspólnej lektury.

„Chciałbym, aby w trakcie tej wspólnej lektury towarzyszyła nam refleksja nad Polską i polskim losem. Ale też nad aktualnością »Kordiana«. Bo dramat Słowackiego opowiada o walce Polaków z caratem, ale przecież można traktować go również jako opowieść o naszej współczesności. O tym, że wolność i niepodległość wymagają bezinteresownego poświęcenia i ciągłej gotowości do czynu. Że odpowiedzialność, konsekwencja i wola działania prowadzą do zwycięstwa, a niezdecydowanie, strach i złudzenia – do klęski” – zaznaczył w liście Prezydent RP Andrzej Duda.

Dzieła polskiej klasyki

Akcję Narodowego Czytania zainicjowano w 2012 roku.

– Ówczesny prezydent RP Bronisław Komorowski postanowił zachęcić ludzi do czytania poprzez czytanie utworów klasyki polskich autorów. Zaczynając od „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza przez Trylogię Henryka Sienkiewicza, po dzieła Prusa, Wyspiańskiego, czy Orzeszkowej. Cztery lata temu lekturą Narodowego Czytania była „Balladyna” Juliusza Słowackiego, w tym roku – „Kordian”, dramat, który powstał na emigracji, niedługo po upadku powstania listopadowego. Lekturą kolejnej edycji Narodowego Czytania będą utwory Jana Kochanowskiego – mówiła Barbara Orszewska, koordynatorka projektów Instytutu Polskiego w Wilnie.

Wspólne czytanie „Kordiana”

Instytut Polski w Winie dołączył do się do inicjatywy Narodowego Czytania przed ośmiu laty.

– A w przyjaznych ścianach „Sakwy” gościmy po raz siódmy – zaznaczyła Barbara Orszewska.

Udział w czytaniu fragmentów „Kordiana” wzięli chargé d’affaires Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dudziński, dyrektorka IP w Wilnie Dorota Mamaj z małżonkiem, pracownicy Ambasady RP w Wilnie, studenci oraz wykładowcy Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego, mieszkańcy Wilna i Wileńszczyzny.

Co roku przy projekcie IP w Wilnie współpracuje Polski Teatr „Studio” w Wilnie pod kierownictwem Lili Kiejzik. Aktorzy teatru tradycyjnie zaprezentowali kilka scen z dramatu Juliusza Słowackiego.

Organizatorami wydarzenia są Instytut Polski w Wilnie, Ambasada RP w Wilnie, Polski Teatr „Studio” w Wilnie, kawiarnia „Sakwa”.

„Pan Tadeusz” – pierwsza wspólna lektura

Akcja Narodowego Czytania została zainicjowana przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w 2012 r. wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 r. w Polsce i poza jej granicami odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a w rok później czytano Trylogię Henryka Sienkiewicza. W 2015 r. lekturą Narodowego Czytania była „Lalka” Bolesława Prusa, 2016 r. – „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, w 2017 r. – „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. W 2018 r. Narodowe Czytanie miało wyjątkowy charakter – w związku z jubileuszem 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Prezydent RP Andrzej Duda z małżonką zaprosili do lektury „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W 2019 r. czytano „Nowele polskie” – zbiór ośmiu utworów autorstwa Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Brunona Schulza, Władysława Stanisława Reymonta, Stefana Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza i Henryka Rzewuskiego. Lekturą Narodowego Czytania 2020 wybrana została „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Dzieło to zostało przeczytane w ponad 3 200 miejsc w Polsce i za granicą. Podczas jubileuszowej, dziesiątej odsłony czytano „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. W 2022 r. odbyło się wspólne czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza – w 200. rocznicę pierwszej ich publikacji. W ubiegłym roku Lekturą Narodowego Czytania roku było „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

W 2025 r. w Polsce i poza jej granicami zostaną odczytane utwory Jana Kochanowskiego – ojca polszczyzny, ojca naszej literatury.

