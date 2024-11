Rusza Ekspres Teatralny Wilno – Warszawa

Co czeka na widzów?

9 listopada 2024 roku w Sali Teatralnej Domu Kultury Polskiej, Teatr Druga Strefa z Warszawy zaprezentuje spektakle:

JAK ZOSTAŁEM CZARODZIEJEM | spektakl familijny

9 listopada 2024, 12:00

Pełna humoru i magii opowieść o spełnianiu marzeń. Mateusz był chłopcem, który mieszkał w zwykłym domu z kochającymi rodzicami. Od małego marzył, żeby zostać iluzjonistą. Dziś jego występy są pełne niesamowitych emocji i wrażeń. Spektakularne iluzje sprawiają, że ludzie zaczynają wierzyć w niewytłumaczalne.

WSTĘP WOLNY! Link do wejściówek: https://cutt.ly/KeFFgByL

NOC HELVERA | dramat

9 listopada 2024, 17:00

Wstrząsający dramat ludzkiej tragedii pychy i poniżenia. Czy brunatne czasy rodzącego się nazizmu należą już do przeszłości? Czy kryształowe noce w różnych odsłonach nie są powtarzającym się elementem historii na sinusoidzie wieków? Czy współczesne podziały na gorszy i lepszy sort nie powinny zasiać w nas niepokoju?

WSTĘP WOLNY! Link do wejściówek: https://cutt.ly/XeSzMaK9

W dniach 13-14 grudnia 2024 roku, to Teatr Druga Strefa w Warszawie stanie się gościnnym domem dla artystów z Polskiego Teatru w Wilnie.

SPOWIEDŹ | dramat

13 grudnia 2024, 19:00

Nieudane lub niedokońc­zone fig­ury świę­tych z wrza­sk­iem doma­gają się kary piekła dla rzeźbiarki, aż Frasobliwy musi ich głośno przy­wołać do porządku. Ale Chrys­tus daje mu roz­grzesze­nie: On też jest niedostru­gany i wie, że samemu stwórcy świat nie do końca się udał.

ROBCZIK | dramat

14 grudnia 2024, 19:00

Interaktywna powieść Bartosza Połońskiego napisana współczesną miejską gwarą, którą posługuje się młodzież polskiego pochodzenia mieszkająca na wileńskich osiedlach. Historia jest przekazana w formie pamiętnika wileńskiego maturzysty Darka Borejko i przedstawia jego interakcję z ekscentrycznym dilerem Robczikiem.

Wydarzenie towarzyszące:

WYSTAWA Z DWÓCH OBIEKTÓW | wernisaż

13 grudnia 2024 roku, godzina 20:15

Rafał Piesliak łączy różne industrialne i przedmioty użytkowe zmieniając ich pierwotną funkcję i nadając im nowe znaczenie, takim sposobem zmieniając ich pierwotne przeznaczenie. Co pozwala na dalsze rozważania i rozumienia tego co widzimy, wiarygodnie prowokując na związek emocjonalny do przedmiotów tworzących obiekty.

ONE LIVE | film

13 grudnia 2024 roku, godzina 20:45

Pokaz filmu Kateriny Piesliak ONE LOVE, czyli historia, która pochodzi z osobistego źródła. Zawiera w sobie uczucia emigranta, gdzie bariera językowa jest tylko iluzją. Celowy brak napisów i obecność różnych języków podkreślają, że język MIŁOŚCI jest jedynym językiem, jaki istnieje wśród ludzkości. W filmie występują aktorki i aktorzy Polskiego Teatru w Wilnie.

Ekspres Teatralny to nie tylko spektakle, to także wyjątkowa okazja do spotkania z kulturą, sztuką i ludźmi.

O projekcie

Ekspres Teatralny to przedsięwzięcie kulturalne mające na celu wymianę spektakli między Polskim Teatrem w Wilnie, a Teatrem Druga Strefa w Warszawie. Projekt ten stanowi platformę prezentacji różnorodności polskiego teatru współczesnego. W ramach projektu, 9 listopada 2024 roku, Teatr Druga Strefa zaprezentuje w Wilnie spektakle „Jak zostałem czarodziejem” oraz „Noc Helvera”. Z kolei w dniach 13-14 grudnia 2024 roku, Polski Teatr w Wilnie zaprezentuje w Teatrze Druga Strefa w Warszawie spektakle „Robczik” oraz „Spowiedź”.

Celem projektu Ekspres Teatralny jest umożliwienie bezpośredniej wymiany artystycznej między twórcami teatralnymi, przyczyniając się do rozwoju współpracy kulturalnej między krajami. To także zaprezentowanie mieszkańcom Warszawy i Polakom mieszkającym w Wilnie różnorodnych spektakli teatralnych. Przedsięwzięcie przyczyni się do wzajemnego poznania i podtrzymania więzi pomiędzy Polakami oraz Polonią mieszkającą na Wileńszczyźnie. Projekt ten wpisuje się w 24 letnią współpracę pomiędzy Teatrem Druga Strefa oraz Polskim Teatrem w Wilnie.

Projekt objęty honorowym patronatem Marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

Projekt finansowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

Działalność Teatru Druga Strefa współfinansuje Urząd m. st. Warszawy.

Organizatorzy projektu:

Irena Litwinowicz to reżyserka i aktorka, związana od ponad 40 lat z Teatrem Polskim w Wilnie, gdzie pełni funkcję kierownika artystycznego. Swoją przygodę z teatrem rozpoczęła jeszcze jako uczennica, a pierwszą rolę zagrała w bajce „Doktorek Muchomorek” w 1970 roku. Po ukończeniu szkoły wybrała teatr zamiast kariery prawniczej, studiując reżyserię w Leningradzkim Instytucie Kultury, który ukończyła w 1991 roku. W swoim dorobku reżyserskim ma 12 sztuk, w tym takie dzieła jak „Hej, ktokolwiek!” Wiliama Saroyana i „Intryga i miłość” Fryderyka Schillera. Jako aktorka wystąpiła w 26 spektaklach, m.in. w „Słudze dwóch panów” Carlo Goldoniego i „Panu Jowialskim” Aleksandra Fredry. Irena Litwinowicz jest również aktywna politycznie, działając na rzecz mniejszości polskiej na Litwie, m.in. jako radna Wilna z ramienia AWPL. Za swoją działalność artystyczną została uhonorowana licznymi nagrodami, w tym Złotym Krzyżem Zasługi RP (2002) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP (2010). Poza teatrem prowadzi studium teatralne w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie, przekazując swoją pasję młodszym pokoleniom.

Mirosław Szejbak urodził się w 1963 roku w Wilnie, jako syn Stanisława i Stanisławy (zd. Baturewicz). Ukończył Szkołę Średnią Nr 29 w Wilnie, a następnie studiował matematykę na Uniwersytecie Wileńskim, gdzie obronił doktorat z nauk matematycznych. Obecnie pełni funkcję dyrektora ds. rozwoju w firmie VTEX. Jest żonaty z Łucją Salwińską, z którą ma dwoje dzieci: syna Krzysztofa i córkę Gabrielę. Na scenie Teatru Polskiego w Wilnie zadebiutował w 1977 roku, występując w 20 spektaklach, w których jego role cechują się różnorodnością i niepowtarzalnym stylem. Mirosław wyróżnia się silną wolą, błyskotliwym humorem i ogromną energią, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. W 2005 roku został uhonorowany Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a w 2010 otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi RP. Jego twórczość łączy powagę i lekkość, co widać w różnorodnych rolach, takich jak „W Wigilię Cudu” czy „Miłość i polityka”.

Bożena Sosnowska jest aktorką Polskiego Teatru w Wilnie od 2006 roku. Ukończyła studia pedagogiczne, specjalizując się w pedagogice teatralnej, a obecnie kontynuuje naukę na Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru, gdzie realizuje studia magisterskie z zakresu teatru społecznego. W 2018 roku założyła Studio Młodzieżowe w Polskim Teatrze w Wilnie, które stało się przestrzenią dla młodych artystów do rozwijania swoich talentów. Pod jej kierownictwem studio wystawiło spektakle, takie jak „MUSZĘ? MOGĘ!” oraz „Robczik” Bartosza Polońskiego. W 2024 roku studio zdobyło nagrodę młodego jury na festiwalu Wuchta w Teatrze Ósmego Dnia za spektakl „Spowiedź”. Bożena Sosnowska współtworzy także spektakle oparte na poezji wileńskich poetów, jak „POP-EZJA”. Jest ceniona za innowacyjne, pełne metafory produkcje, łączące nowoczesne formy z głębokimi treściami społecznymi. Ostatnim jej projektem jest spektakl „A nad nami anioły” w reżyserii Sylwestra Biragi, oparty na twórczości Joanny Kulmowej. Spektakle Studia Młodzieżowego zyskują uznanie na festiwalach w Polsce i na Litwie, angażując młodzież w ważne społeczne tematy.

Sylwester Biraga — reżyser, scenograf, aktor, performer, założyciel, pomysłodawca i Dyrektor Teatru Druga Strefa. Absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza (1997) oraz Ogniska Teatralnego przy Teatrze Ochoty. W latach 1999 – 2005 dyrektor Studium Animatorów Kultury Teatralnej w Warszawie. Od 1990 roku wyreżyserował ponad dziewięćdziesiąt spektakli. W 2009 roku jego autorski spektakl Fin de…, otrzymał Nagrodę Dziennikarzy Coups de Coeur na Międzynarodowym Festiwalu w Avignonie, a w 2019 nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Andriyevsky Fest w Kijowie. W 2009 roku otrzymał brązowy medal Gloria Artis od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach działalności Teatru Druga Strefa jest autorem wielu projektów cenionych przez mieszkanki i mieszkańców Warszawy, Polski i Europy – Letnia Akcja Teatralna (2001 – 2006), Festiwal Dni Teatru na Mokotowie (2011-2016), przegląd #PolacyrobiąTeatr #PolkirobiąTeatr – poświęcony twórczości Polek i Polaków mieszkających poza Polską (od 2018 roku). W 2006 roku w postindustrialnej przestrzeni przy ul. Magazynowej 14A, razem z zespołem – stworzył jedną z pierwszych niepublicznych scen repertuarowych w Warszawie. Na scenie jedynego teatru w Polsce w dawnym warsztacie samochodowym publiczność ma okazję oglądać spektakle z całego świata, między innymi z Iranu, Argentyny, USA, Ukrainy, Słowacji, Czech, Niemiec, Francji, Japonii. Oprócz działalności artystycznej Sylwester Biraga od samego początku aktywnie uczestniczy w pracach Komisji Dialogu Społecznego, był członkiem zespołów opiniujących w konkursach ofert oraz brał udział w pracach zespołów roboczych. Obecnie jest członkiem prezydium Branżowej Komisji Dialogu Społecznego działającej przy Biurze Kultury m. st. Warszawy. Od 2023 roku jest członkiem Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. We wrześniu 2024 roku ukończył studia MBA dla NGO na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

