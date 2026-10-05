Litewska premiera opery „Juliusz Cezar” G. F. Händla

„Juliusz Cezar w Egipcie” (Giulio Cesare in Egitto), do libretta Nicola Francesca Hayma, miał premierę 20 lutego 1724 r. w londyńskim King’s Theatre na Haymarket. Ponad trzysta lat później dzieło Händla po raz pierwszy zostanie wystawione na scenie litewskiego teatru muzycznego.

Kłajpedzka inscenizacja połączy międzynarodowy zespół solistów i wykonawców, Orkiestrę Kameralną Sali Koncertowej w Kłajpedzie, zespół baletowy KVMT oraz muzyków specjalizujących się w historycznych praktykach wykonawczych. Kierownictwo muzyczne spektaklu objął znany wykonawca muzyki barokowej Rodrigo Calveyra (Brazylia/Francja).

Szczególną rolę w produkcji odegrają instrumenty historyczne. Muzyka Händla zabrzmi m.in. na harfie barokowej, violi da gamba, lutni oraz barokowych obojach i fagotach. Specjalnie na potrzeby spektaklu powstał zespół „Canto Fiorito”.

Wśród zaproszonych instrumentalistów znalazło się troje polskich artystów: dr Tomasz Wesołowski, fagocista specjalizujący się w historycznych instrumentach dętych, Krzysztof Stencel, waltornista i wykonawca gry na rogu naturalnym, oraz Gabriel Mucha, fagocista związany ze środowiskiem historycznego wykonawstwa muzyki barokowej.

„Juliusz Cezar” to opowieść, w której wielka historia splata się z miłością, zazdrością, zdradą, zemstą i walką o władzę. Mimo że opera powstała ponad trzy wieki temu, emocje jej bohaterów pozostają bliskie współczesnemu odbiorcy. Pełne ekspresji arie i niezwykłe bogactwo muzyczne sprawiły, że dzieło należy dziś do najbardziej znanych oper Händla.

Premiera odbędzie się 9 października 2026 r. o godz. 18:30. Kolejne spektakle zaplanowano na 10 i 13 października. Opera zostanie wykonana w oryginalnej wersji włoskiej, z napisami w języku litewskim i angielskim.

Więcej informacji: https://instytutpolski.pl/vilnius/pl/2026/09/25/premiera-w-teatrze-muzycznym-w-klajpedzie-z-udzialem-polskich-artystow/

Udział polskich artystów w spektaklu wspiera Instytut Polski w Wilnie.

Instytut Polski w Wilnie