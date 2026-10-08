Witając zgromadzonych, mer Rejonu Wileńskiego Robert Duchnewicz wyraził radość ze zmian w Duksztach i zachęcił lokalną społeczność do aktywnego korzystania z nowej infrastruktury.

„Dzisiaj w Duksztach mamy nowy start: odrodzony budynek otwiera swe drzwi, aby służyć zarówno społeczności szkolnej, jak i wszystkim mieszkańcom. Śmiało korzystajcie z tych przestrzeni, wypełniajcie sale lekcyjne i twórzcie tu tętniące życiem miejsce. Dziękuję każdemu, kto przyczynił się do tego wspaniałego rezultatu” – mówił mer R. Duchnewicz.

Wraz z merem symboliczną wstęgę otwarcia przecięli dyrektor Gimnazjum w Awiżeniach Alicija Bilinska oraz szef spółki „Adeso”, która przeprowadziła renowację budynku, Marius Zabaras.

„Serce zawsze się raduje, gdy otwieramy szkołę lub jej oddział, w którym będzie się kształcić nasze młode pokolenie – dzieci, które będą tworzyć przyszłość rejonu wileńskiego. Żadne pogłoski o losie placówki nie zmienią rzeczywistości: ta szkoła działa, pięknieje i jest gotowa na przyjęcie uczniów. Wierzę, że wkrótce sale wypełnią się dziećmi. Dziękuję całemu zespołowi, a wszystkim życzę owocnej pracy i sukcesów w nauce” – do życzeń dołączył dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Vytautas Vansavičius.

Ciepłe słowa powitania i podziękowania dla społeczności szkolnej skierowali także starosta Gminy Dukszty Honorata Masalskienė oraz radny Samorządu Rejonu Wileńskiego Stasys Mušeikis.

Odnowiony budynek pobłogosławił ksiądz Ronald Kuzmicki, a uroczystość uświetnił serdeczny program w wykonaniu wychowanków. Po nim dzieci miały okazję na chwilę stać się ciekawskimi dziennikarzami – zadały merowi wiele pytań dotyczących dzieciństwa, lat szkolnych oraz wybranej drogi życiowej.

Budynek, który wcześniej znajdował się w złym stanie i był w ograniczonym stopniu przystosowany do działalności edukacyjnej, zmienił się nie do poznania – dziś to nowoczesna, ciepła i otwarta dla wszystkich przestrzeń. W zrekonstruowanym obiekcie o powierzchni 850 m² przygotowano 7 klas, odnowiono grupę żłobkową oraz uruchomiono nową kuchnię i bibliotekę. Przy budynku wzniesiono dobudówkę z dodatkową klatką schodową i windą ewakuacyjną, a także zamontowano podjazd, który zapewnia wygodny dostęp osobom z niepełnosprawnościami. Dzięki gruntownej termomodernizacji – ociepleniu ścian, dachu i fasady oraz wymianie okien, drzwi i poszycia dachowego – obiekt stał się wysoce energooszczędny. Wewnątrz budynku przebudowano i odnowiono pomieszczenia: urządzono nowoczesną szatnię, przebieralnie oraz węzły sanitarne. Ponadto na parterze wydzielono osobne przestrzenie przeznaczone dla społeczności Dukszt.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego