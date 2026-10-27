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Doskakał się, apelacja oddalona. Właściciel litewskiej firmy zapłaci Eastwoodowi 200 tys. euro

Litewski Sąd Apelacyjny orzekł, że przedsiębiorca będzie musiał zapłacić 200 tys. euro za bezprawne wykorzystanie nazwiska i wizerunku amerykańskiego aktora Clinta Eastwooda w reklamie.

Autor: Apolinary Klonowski
Nadpis „Trwa posiedzenie sądu”.
Fot. Dainius Labutis, ELTA

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Sąd Apelacyjny oddalił apelację byłego dyrektora i udziałowca spółki Mediatonas.

Jak podano w komunikacie prasowym sądu, przedsiębiorca będzie musiał wypłacić amerykańskiemu aktorowi oraz spółce Garrapata LLC, posiadającej prawa do wizerunku aktora, odszkodowanie w wysokości 200 tys. euro za poniesioną szkodę.

W ocenie sądu apelacyjnego dowody zawarte w sprawie potwierdzają, że to właśnie firma Mediatonas wykorzystywała nazwisko i wizerunek C. Eastwooda bez zgody aktora i reprezentującej go spółki. Ustalono, że firma opublikowała fałszywe treści, w których aktor rzekomo potwierdzał, że sam używa i poleca reklamowane produkty.

Sąd apelacyjny zgodził się również z wnioskiem sądu okręgowego, że przedsiębiorca, będący dyrektorem, jedynym udziałowcem i likwidatorem spółki Mediatonas, działał nieuczciwie i niezgodnie z prawem.

„Wykorzystując bezprawnie w reklamie imię i wizerunek aktora, naruszył on obowiązek działania z należytą starannością i uczciwością, a także nieuczciwie wykorzystał możliwość likwidacji spółki. Chcąc uniknąć rozliczenia się z wierzycielami, nie wpisał ich na listę wierzycieli, nie wszczął postępowania upadłościowego, nie wstrzymał płatności, a pozostały majątek spółki przeznaczył dla siebie, pozbawiając w ten sposób amerykańskiego aktora i spółkę możliwości odzyskania należnych im kwot” – stwierdzono w komunikacie prasowym sądu.

Niniejsza decyzja sądu stała się prawomocna w dniu jej wydania, jednak może zostać zaskarżona w trybie kasacyjnym do Sądu Najwyższego Litwy, to znaczy, jeśli będą przesłanki podejrzewać rażące naruszenie prawa podczas procedowania sprawy.

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Afisze

ŹródłaOpr. A.K. na podst. BNS

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