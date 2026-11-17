Zgodnie z propozycją bezpłatne obiady będą przysługiwać wszystkim uczniom klas trzecich i czwartych, niezależnie od dochodów rodziny. Rodzice nie będą musieli składać dodatkowych wniosków.

Obecnie na Litwie bezpłatne obiady otrzymują wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas pierwszych i drugich. Rodzice mogą jednak zrezygnować z tej formy wsparcia, informując o tym dyrekcję szkoły.

Minister opieki socjalnej i pracy Inga Ruginienė podkreśla, że rozszerzenie programu bezpłatnych obiadów jest ważnym elementem polityki rodzinnej państwa.

„Rodzina jest fundamentem i priorytetem naszego państwa. Rodziny potrzebują wsparcia i bardzo konkretnych środków pomocy nie tylko po urodzeniu dziecka, ale także w trakcie jego dorastania. Zdrowa dieta i ciepły obiad w szkole to właśnie ta trafna pomoc” — mówi Inga Ruginienė.

Według szacunków SADM z programu bezpłatnych obiadów skorzysta dodatkowo około 52 tys. uczniów, w tym 25,5 tys. trzecioklasistów i 26,5 tys. czwartoklasistów.

Koszt rozszerzenia programu wyniesie 7,3 mln euro w 2027 roku, 23,9 mln euro w 2028 roku oraz 33,3 mln euro w 2029 roku.

Ministerstwo wskazuje, że bezpłatne obiady pomagają ograniczać wykluczenie społeczne, wspierają zdrowe nawyki żywieniowe i poprawiają wyniki w nauce.

Podobne rozwiązania funkcjonują już w innych krajach europejskich. W Szwecji i Finlandii bezpłatne obiady otrzymują uczniowie w wieku 6-16 lat, na Łotwie uczniowie klas 1-4, a w Estonii klas 1-12.