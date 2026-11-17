Zbiórkę ogłoszono w poniedziałek 16 listopada podczas konferencji prasowej w Sejmie RL. Jak podkreśliła sekretarz generalna litewskiego Caritas Milita Žičkutė-Lindžienė, organizacja postanowiła uczcić swoje 100-lecie konkretną pomocą potrzebującym.

„Zdecydowaliśmy, że 100-lecie Caritas nie będzie świętem, a my nie bylibyśmy Caritas, gdybyśmy nie zrobili nic dla mieszkańców Ukrainy. Słowa o miłości bliźniego byłyby wtedy puste, dlatego dzisiaj ogłaszamy inicjatywę zbiórki funduszy — pomóżmy mieszkańcom Ukrainy przetrwać zimę 2027 roku” — poinformowała Milita Žičkutė-Lindžienė.

Akcja potrwa do 6 stycznia 2027 roku, czyli do święta Trzech Króli. Z prośbą o wsparcie zwrócił się do litewskiej organizacji ukraiński Caritas.

Podczas konferencji prasowej o trudnych warunkach życia w ogarniętej wojną Ukrainie mówił również Robertas Gabulas, honorowy konsul Litwy w obwodzie ługańskim. Zwrócił uwagę, że szczególnie dotkliwie skutki wojny odczuwają dzieci pozbawione rodziców oraz osoby starsze.

„Ludzie głodują, marzną, dziś nie ma ani wody, ani prądu. Sam spędziłem tam dwa tygodnie i przez te dwa tygodnie miałem prąd tylko przez trzy godziny dziennie” — stwierdził Robertas Gabulas.

Konsul zwrócił również uwagę na rosnącą liczbę sierot w Ukrainie. Jak zaznaczył, mieszkańcy domów dziecka i placówek opieki nad seniorami często czują się zapomniani, dlatego każda forma wsparcia ma dla nich ogromne znaczenie.