Rządowy program sześciu reform

Wczoraj, 16 kwietnia rząd przedstawił plany sześciu reform strukturalnych w zakresie oświaty, zdrowia, podatków, innowacji, emerytur oraz zmniejszania szarej strefy.

– To, że rząd proponuje przerwać odprowadzanie części składek Sodry w ramach drugiego filaru emerytur, mało co zmieni. Teraz, te dwa procenty odprowadza Sodra, a po 2019 roku sam pracujący będzie decydować, czy te dwa procenty wykorzystać teraz, czy zbierać na starość. A więc, jeśli ktoś będzie wykorzystywał te dwa procenty teraz, to w przyszłości będzie miał mniejszą emeryturę, ponieważ nie będzie drugiego prywatnego filaru. To, że wzrasta kwota dochodu zwolniona z opodatkowania, to bardzo dobrze, skorzystają z tego nie tylko najmniej zarabiający, ale także ci, co zarabiają średnio. Ale tego nie można nazwać reformą. Nie jest tajemnicą, że wyższe wynagrodzenie spowodowane jest inflacją. Pracodawcy przecież nie płacą za ładne oczy. Państwo, poprzez wzrost inflacji, do budżetu zbiera więcej podatków, dlatego też i wzrasta kwota dochodu zwolniona z opodatkowania – podczas rozmowy z „Kurierem Wileńskim” powiedział Gitanas Nausėda, znany litewski analityk, doradca finansowy prezesa banku SEB.

Rząd proponuje przerwać odprowadzanie części składek Sodry w ramach drugiego filaru emerytur. Pracownicy chcący gromadzić środki w drugim filarze będą mogli płacić na ten cel 4 proc. wypłaty, a państwo w dalszym ciągu będzie dodawało 2 proc. średniego wynagrodzenia. Rządzący prognozują, że nowi uczestnicy systemu gromadzenia emerytur otrzymają świadczenia w wysokości co najmniej połowy ich wynagrodzenia.

Jak zapewnia rząd, średnia emerytura w latach 2019-2020 będzie rosła średnio o 23 euro rocznie. W latach 2017-2020 ogółem wzrośnie ona o 110 euro. Osoba pracująca przed ukończeniem 40 roku życia automatycznie będzie włączana do systemu, ale będzie mogła zrezygnować z udziału w nim.

Jeżeli pracownik przeznaczy na fundusz emerytalny ponad 4 proc. wynagrodzenia, będzie mógł skorzystać z dodatkowych ulg podatkowych. Otrzyma je także pracodawca gromadzący środki na rzecz pracownika.

Obecny rząd zamierza zredukować szarą strefę w gospodarce, a w następnym roku planuje pozyskać z szarej strefy 200 mln euro. W 2019 roku rząd zaoferuje przedsiębiorcom i mieszkańcom jednorazową możliwość zapłacenia „zapomnianych” podatków bez kar grzywny i odsetek karnych – będzie to można uczynić w ciągu 6 miesięcy.

„Polepszymy warunki do prowadzenia legalnej działalności, zaś nielegalnie działające spółki będą miały gorsze warunki. W następnym roku spodziewamy się dodatkowo pozyskać 200 mln euro z szarej strefy. Pomogą w tym nie tylko surowe sankcje, ale też inne podjęte kroki, na przykład, możliwość zmniejszenia podatku dochodowego mieszkańców i możliwość zapłacenia, mówiąc łagodnie, „zapomnianych” przed przedsiębiorców podatków w ciągu 6 miesięcy, podczas których będzie można dojść do porozumienia z państwem bez kar grzywny i odsetek karnych” – tak podczas konferencji prasowej powiedział premier.

Rząd zaznacza, że spółki, które są nieuczciwe w płaceniu podatków, nie będą mogły brać udziału w przetargach, będą miały trudności w pozyskaniu finansowania z banków. Mieszkańcy będą zachęcani do korzystania z oficjalnych usług remontowych, budowlanych i in. – w ten sposób będą mogli zwrócić część podatku dochodowego.

Rząd zapowiada, że otrzymujący zasiłki bezrobotni, nawet po zatrudnieniu – jeszcze do 12 miesięcy będą otrzymywali wypłaty socjalne. Ma to zachęcić do rezygnowania z ukrywania dochodów.

Kara za niepłacenie podatków wzrośnie o 30 proc.

Rząd w ciągu trzech lat zamierza zmienić system podatkowy. Proponuje zwiększenie dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne, połączenie składki na ubezpieczenie pracownika i pracodawcy. Granica wypłaty, do której byłaby stosowana kwota dochodu zwolniona z opodatkowania, musiałaby wynosić 2,5 średniej płacy. W przyszłym roku kwota dochodu zwolniona z opodatkowania wynosiłaby 280 euro (obecnie 380 euro).

W planach rządu jest także zwiększenie liczby załogi pogotowia ratunkowego oraz liczby lekarzy rodzinnych, którzy byliby zdolni do rozwiązania 80 proc. wszystkich problemów. „Przewidujemy, że już w przyszłym roku będziemy mieć dodatkowych 20 załóg pogotowia w celu zapewnienia szybszego dostępu ludności do specjalistycznych placówek medycznych” – mówił Aurelijus Veryga, minister zdrowia. Po wprowadzeniu zmian rząd obiecuje, że zmniejszą się kolejki do lekarza rodzinnego z 15 do 7 dni, w kolejkach do specjalisty będziemy musieli czekać nie 40, a 30 dni, wypłaty dla medyków wzrosną o 20 proc.

Wynagrodzenia nauczycieli wzrosną do 1 000 euro, wykładowców – o 16 proc., zajdzie zmiana w ocenianiu uczniów – zapowiada rząd Litwy.

– Obecny system edukacji nie jest wyważony. Podstawowe wyzwania to zapewnienie jakościowego wykształcenia dla wszystkich. Przewiduje się reformę finansowania systemu kształcenia ogólnego, by szkoły, które stoją przed szczególnymi wyzwaniami, miały dostęp do specjalnego wsparcia i środków – powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” Jurgita Petrauskienė, minister oświaty i nauki.

„Czekamy na propozycje, uwagi, dyskusje, które na pewno uwzględnimy. Nasze propozycje zostaną zrealizowane po tym, jak zatwierdzi je sejm” – powiedział premier Saulius Skvernelis, przedstawiając w poniedziałek zainicjowane przez rząd reformy strukturalne. Podkreślił, że oświata jest podstawową sprawą. „Mamy problemy dotyczące różnic między miastem i wsią, oceniania uczniów. Reforma szkolnictwa wyższego jest rozpoczęta i będzie kontynuowana” – mówił szef rządu.

Rząd zamierza o 50 proc. zmniejszyć różnice w osiągnięciach uczniów ze szkół miejskich i wiejskich oraz poprawić przygotowanie uczniów do studiów. Ocena osiągnięć szkolnych ucznia zostanie zastąpiona wszechstronną oceną osobowości. Ponadto planowane są zmiany treści kształcenia, odnowienia środków nauczania, zapewnienie jakości kształcenia, zmniejszanie skali znęcania się w szkołach. Zajdą też zmiany w kształceniu nauczycieli.

W dziedzinie nauczania nieformalnego planowane jest poszerzanie oferty działalności – w 2019 roku 26 tys. uczniów więcej będzie mogło uczęszczać na rozmaite kółka, planowane jest otwarcie co najmniej 10 nowych centrów kształcenia technologicznego, inżynieryjnego, matematycznego i twórczego.

