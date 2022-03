Szybko rośnie liczba Ukraińców, którzy chcą wziąć udział w szkoleniu języka litewskiego w Wilnie. Już ponad 300 dorosłych Ukraińców przebywających w stolicy wyraziło chęć nauki języka państwowego. Lekcje poprowadzą wolontariusze, jest to część programu wsparcia dla uchodźców. Pomoże to nie tylko wejść w społeczeństwo litewskie, ale też odnaleźć się na rynku pracy. Równolegle nauczyciele ukraińscy będą mieli możliwość pracy przez 2 lata bez znajomości języka litewskiego, o czym można przeczytać więcej tutaj:

Do litewskich szkół zapisało się już 1,5 tys. ukraińskich dzieci

| Fot. Samorząd Miasta Wilna

„Kursy językowe pomogą nowoprzybyłym poczuć się lepiej w naszym kraju. Ważna jest nie tylko sama znajomość języka litewskiego, ale także możliwość poznania lokalnej kultury i nawiązania nowych kontaktów społecznych podczas takich szkoleń” — powiedział Tomas Gulbinas, zastępca mera Wilna.

Nauczyciele — studenci-wolontariusze

We środę rozpoczęły się szkolenia dla dwóch pierwszych grup zarejestrowanych — prowadzą je studenci-wolontariusze Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wileńskiego.

„Widzimy ogromną potrzebę nauki, rejestrujący się są aktywni, zainteresowani i bardzo chętni do nauki języka litewskiego. Cieszymy się, że otrzymaliśmy listy od osób, które mają doświadczenie w nauczaniu języka litewskiego i chcą dołączyć do zespołu wolontariuszy. Ponieważ zapotrzebowanie na szkolenia jest naprawdę duże, zapraszamy tych, którzy chcą zostać wolontariuszami” — zaprasza do przyłączenia się do inicjatywy Unė Kaunaitė, dyrektor Wileńskiego Centrum Postępu Edukacji.

W przyszłym tygodniu startują dodatkowe grupy, których nauczać będą zarówno studenci-wolontariusze, jak i nauczyciele wileńskich szkół dla dorosłych z wieloletnim doświadczeniem.

Gdzie można zarejestrować się?

Ukraińcy chcący uczestniczyć w kursach języka litewskiego muszą wypełnić formularz rejestracyjny. Rejestracja jest stała, ale pierwszeństwo będą mieli ci, którzy zarejestrują się wcześniej.

Nauka języka litewskiego dla Ukraińców odbywa się w pomieszczeniach w Nocnym Wileńskim Ulu (lit. Naktinis Vilniaus Avilys) (ul. Wileńska 22), Uniwersytetu Wileńskiego (ul. Uniwersytecka 5) oraz szkołach dla dorosłych. Rejestrujący się zobowiązują do udziału we wszystkich zajęciach. Liczba uczestników jest ograniczona.

Szkolenia są bezpłatne

Szkolenie jest bezpłatne, narzędzia są zapewnione przez organizatorów.

Szkolenia dla dorosłych z Ukrainy są organizowane przez Samorząd Miasta Wilna, Wileńskie Centrum Postępu Edukacji, Uniwersytet Wileński, Nocny Ul Wilna oraz szkoły dla dorosłych działające na terenie samorządu.

Osoba dla kontaktu: kierownik projektu Donata Šablinienė, donata.sabliniene@vilnius.lt

Na podst.: Samorząd Miasta Wilna, własne