Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas, dyrektor Straży Pożarnej Rejonu Wileńskiego, oraz przewodniczący Ochotniczego Towarzystwa Strażaków Rejonu Wileńskiego Artūras Vaišnoras. W spotkaniu uczestniczył również Robert Kovalevskis, naczelny specjalista ds. bezpieczeństwa cywilnego, bezpieczeństwa pracy.

Według mera Duchniewicza głównym zadaniem tego spotkania było ustalenie priorytetów oraz dowiedzenie się, jakie prace są wykonywane, przedstawienie oczekiwań, sugestii i uwag. – Tworzymy infrastrukturę, chcemy wiedzieć, co nie działało, co się nie sprawdziło czy działa sprawnie, może powstają jakieś pytania, może powinniśmy zaplanować jakieś prace, które my jako samorząd powinniśmy przewidzieć, by ulepszyć zarówno pracę naszej straży pożarnej i współpracę z przedstawicielami DOPR (lit. PAGD), a także prognozować inwestycje na przyszłość. Najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców i ich dobro oraz szybkie i jak możliwie najkrótsze rozwiązywanie wszelkich problemów – mówił o wadze spotkania mer Duchniewicz.

Podczas spotkania przedstawiciele Wileńskiego Zarządu Ratownictwa Pożarniczego zaprezentowali swoją działalność, dokonali przeglądu statystyk pożarów i ofiar śmiertelnych w nich, omówili prowadzone działania prewencyjne, edukację ludności oraz bezpieczeństwo cywilne.

Przewodniczący drużyny strażaków ochotników rejonu wileńskiego Artūras Vaišnoras opowiedział o sytuacji dostarczania wody w czasie pożaru, zaznaczył, że hydranty w osiedlach powinny mieć wydajność co najmniej 10 l/s, wykazy źródeł zaopatrzenia w wodę zostały sporządzone przygotowanych wspólnie z gminami, zastępy strażaków wiedzą, gdzie są dostępne źródła wody, z których można skorzystać, przedstawił statystyki gaszenia pożarów.

Dyrektor Straży Pożarnej Rejonu Wileńskiego K. Velikianecas przedstawił gotowość drużyn i podziękował samorządowi rejonu za opiekę i przyznawane środki finansowe, zapewniające gotowość Straży Pożarnej Rejonu Wileńskiego.