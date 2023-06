Nowe perspektywy i możliwości dla uczniów Wileńszczyzny

12 czerwca została podpisana oficjalna umowa między placówkami oświatowymi. Inicjatorami jej podpisania są Renata Cytacka, przewodnicząca Forum Rodziców Szkół Polskich Rejonu Solecznickiego oraz pan Wojciech Jaskuła, regionalny dziennikarz z Polski.

— Podstawą współpracy mają być spotkania młodzieży z obu krajów. Wileńscy uczniowie już się nie mogą doczekać wyjazdu. Podpisujący umowę omówili szczegóły współpracy. Niewykluczone, że pierwsze wspólne projekty ruszą już w tym roku — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Renata Cytacka.

W skład polskiej delegacji weszli: Marcin Baranowski — starosta Opoczyński, Maria Barbara Chomicz — wicestarosta Opoczyński, Anna Pręcikowska-Skoczylas — dyrektor I LO im. S. Żeromskiego w Opocznie oraz Wojciech Jaskuła — społecznik, dziennikarz, propagator sportu.

12 czerwca — pamiętna data dla społeczności Gimnazjum w Zujunach

Wymiana młodzieży szkolnej

— Inicjatywa nawiązania współpracy powstała, kiedy wiosną do Wilna przyjechała pochodząca z Opoczna, światowej sławy polska lekkoatletka Wanda Panfil. Wybitna biegaczka maratonów przyjechała promować aktywność fizyczną wśród naszej młodzieży. Gdy byłam przewodniczącą Komitetu Sportu i Zdrowia w Radzie samorządu miasta Wilna z propozycją promocji sportu zwrócił się do mnie pan Wojciech Jaskuła, mieszkaniec powiatu opoczyńskiego, wielki miłośnik Wilna. Wówczas w porozumieniu z panem Walerym Jaglińskim, dyrektorem Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie, ustaliliśmy, że taka promocja sportu odbędzie się w ramach spotkań z uczniami tej placówki. W czasie lekcji młodzież szkolna aktywnie zadawała pytania, nawiązały się bardzo miłe relacje. Już wtedy powstał pomysł nawiązania bardziej ścisłego kontaktu, co miało być pomocne przy realizacji wspólnych planów. Przede wszystkim chodzi o wymianę młodzieży, a mianowicie o przyjazdy młodzieży polskiej do Wilna, zwiedzanie, zgłębianie informacji i wiedzy o nas, tutaj mieszkających. Tak samo nasi uczniowie będą mogli pojechać do powiatu opoczyńskiego. Dla młodzieży z Wileńszczyzny takie wyjazdy to doskonała okazja do doskonalenia języka ojczystego, czyli polskiego, pogłębianie wiedzy historycznej, poznawanie tradycji oraz nawiązanie kontaktów międzyludzkich — zaznacza Renata Cytacka.

Pomysłów nie brakuje

Podkreśla, że w ramach takiej współpracy można realizować także inne projekty.

— Pomysłów i projektów jest bardzo dużo. Można napisać wspólny wniosek do stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i razem realizować projekty edukacyjne, poznawcze czy turystyczne. Wszystko zależy od pomysłów i kreatywności samej młodzieży, oczywiście przy pomocy i wsparciu nauczycieli oraz administracji szkół. Umowa zawiera deklarację, że ze strony obu placówek oświatowych jest taka wola i teraz chodzi o urzeczywistnienie planów. Ze strony polskiej już padła propozycja odwiedzenia Opoczna jeszcze w tym roku. Teraz pozostaje wszystko to opisać i przyszykować, opracować tę inicjatywę. Ważne, że jest już płaszczyzna do realizacji projektów. Cieszę się też bardzo, że dyrektorzy placówek oświatowych nawiązali bardzo szybko kontakt, chwalili współpracę z panią dyrektor Anną Pręcikowską – Skoczylas — kontynuuje rozmówczyni.

Współpraca między samorządami

Podczas podpisania umów byli obecni przedstawiciele samorządu rejonu wileńskiego oraz starosta i wicestarosta Opoczna.

— Omówiliśmy także możliwość nawiązania współpracy między samorządami, ale to są plany na przyszłość — mówi przewodnicząca Forum Rodziców Szkół Polskich Rejonu Solecznickiego.

Uroczystość podpisania umowy uświetniły występy artystyczne uczniów

Doskonalenie języka polskiego

— W ramach współpracy pragniemy podzielić się doświadczeniem w kwestii nauczania uczniów, wspólnie realizować różne inicjatywy. We wrześniu ruszamy z pisaniem wniosków, ubieganiem się o finansowanie wspólnych projektów. Spodziewamy się, że w ramach wymiany młodzieży szkolnej będą odbywały się różnego rodzaju warsztaty, zawsze bardzo cieszymy się z takich spotkań. Nasi uczniowie dowiadują się, czym żyją ich rówieśnicy w Polsce, i co jest bardzo ważne, pozwala to na doskonalenie języka polskiego — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Walery Jagliński, dyrektor Gimnazjum im. Szymona Konarskiego.

Nowe perspektywy i możliwości

Marek Pszczołowski, dyrektor Gimnazjum w Zujunach wyraził zadowolenie z nowych partnerów gimnazjum oraz perspektyw i możliwości na przyszłość. „Wszystkie te starania są skierowane do was, dzieci, aby wasza edukacja była coraz bardziej jakościowa i interesująca, abyście mogli wykorzystać wszystkie zalety tej współpracy” — powiedział dyrektor. Nowym partnerom współpracy pogratulował i życzył społeczności gimnazjum pożytecznych oraz udanych inicjatyw przybyły na uroczystość podpisania umowy wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Algis Vaitkevičius.

Podpisana umowa o współpracy przewiduje, że partnerzy będą prowadzić wymianę uczniów i nauczycieli, wspólnie uczestniczyć w projektach Unii Europejskiej oraz wspierać działania ułatwiające partnerskie kontakty szkół, wymiany uczniów i nauczycieli. Zobowiązano się również, ażeby placówki oświatowe wymieniały się doświadczeniami w zakresie nauczania i zarządzania oświatą, uczestniczyły we wspólnych imprezach sportowych i rozwoju sfery sportowej, uroczystościach regionalnych.

