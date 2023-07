Jeśli wyjeżdżamy za granicę, podstawą jest ubezpieczenie zdrowotne, a w ramach UE — Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (lit. Europos sveikatos draudimo kortelė, ESDK), którą otrzymamy w Kasie Chorych (lit. Valstybinė Ligonių Kasa, VLK). Jest to dokument potwierdzający prawo osoby ubezpieczonej obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (PSD) do korzystania ze świadczeń podstawowej opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej.

Czytaj więcej: Sprawmy dzieciom wysokiej jakości wypoczynek

Dodatkowe ubezpieczenie

Jednak to ubezpieczenie, choć bardzo ważne, nie zabezpiecza nas przed ewentualnymi problemami, jakie mogą nas spotkać. Wciąż słyszymy historie o nieubezpieczonych podróżnych, którzy wpadają w różne tarapaty. Podczas planowania podróży dużą wagę przywiązuje się do wyboru miejsca, wszelkich udogodnień hotelowych, ale często zapomina się o ważnej kwestii, jaką jest ubezpieczenie podróżne, które powinno być też obowiązkową częścią przygotowań do podróży.

Oprócz ESDK ważne jest dodatkowe ubezpieczenie — i to nie tylko na wypadek ewentualnej choroby, twierdzi Ana Taraitienė, kierowniczka działu szkód osobowych ADB „Gjensidige”.

— Chciałabym tu zaznaczyć, że podróżni często mylą europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego z ubezpieczeniem podróżnym i nie rozróżniają ochrony, jaką zapewniają te różne środki za granicą. Przede wszystkim osoby podróżujące po krajach europejskich nie zawsze wiedzą, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego gwarantuje im niezbędną opiekę medyczną w publicznych placówkach medycznych. Oznacza to, że nie wszystkie usługi medyczne są objęte ubezpieczeniem. Jeśli udamy się do innego zakładu leczenia, tylko ubezpieczenie podróżne może w tym pomóc. Warto wiedzieć, że zakres niezbędnej pomocy medycznej jest różny w krajach europejskich, dlatego w niektórych miejscach ludzie muszą płacić składki za świadczone usługi. Podobnie jak transport czy usługi świadczone w prywatnej placówce medycznej, są refundowane przez firmy ubezpieczeniowe posiadaczom ubezpieczenia podróżnego — zauważa Ana Taraitienė.

Data i obszar ważności

Osoby podróżujące za granicę również nie zawsze zwracają uwagę na geografię ważności karty. Należy pamiętać, że korzystanie z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego nie będzie możliwe w Turcji, Egipcie, Tunezji czy innych krajach popularnych wśród turystów. Planując wakacje w tych krajach, warto wybrać ubezpieczenie podróżne.

Z ESDK można korzystać wyłącznie w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej.

— Rekomendujemy również zawieranie przed wyjazdem umów ubezpieczenia, ponieważ ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje od godziny 00:00 dnia wskazanego w umowie ubezpieczeniowej (czasu litewskiego), ale nie przed opłaceniem składki ubezpieczeniowej — twierdzi nasza rozmówczyni.

Umowa ubezpieczenia jest nieważna, jeżeli została zawarta w czasie pobytu ubezpieczonego za granicą. Z wyjątkiem przypadków, gdy umowa zaczyna obowiązywać po upływie siedmiu dni kalendarzowych od zawarcia umowy ubezpieczenia i opłacenia składki.

— Podróżujący za granicę zawsze powinni brać pod uwagę kraj, do którego się wybierają, ile kosztuje tam opieka medyczna i jakie wypadki mogą się wydarzyć podczas wakacji. Zawsze bardzo ważne jest, aby zapoznać się z warunkami umowy i upewnić się, że podpisana umowa ubezpieczenia ochroni nas przed ryzykiem, z którym będziemy musieli się zmierzyć. Najważniejsze, aby ochrona ubezpieczeniowa odpowiadała specyficznym potrzebom każdego podróżującego. Zauważyliśmy, że większość wyjeżdzających za granicę najczęściej wybiera ubezpieczenie medyczne. To podstawowe ubezpieczenie, które zwróci koszty, jeśli trzeba będzie się leczyć, wykupić lekarstwa, a w razie potrzeby — odwieźć do domu. A mniej myślą o innych nieprzewidzianych przypadkach jakie mogą się przydarzyć i zepsuć wakacje — mówi Ana Taraitienė.

Ubezpieczenie na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (ESDK), jak sama nazwa mówi, pokrywa leczenie na terenie krajów Unii

| Fot. Freepik.com

Jakie korzyści daje ubezpieczenie?

Podobnie jak w naszym codziennym życiu, podczas podróży mogą zdarzyć się różne rzeczy i ubezpieczenie może złagodzić konsekwencje i obciążenia finansowe.

Mogą to być różne sytuacje: na przykład odwołanie lotu, kradzieże, utrata bagażu czy zachorowanie wymagające specjalisty.

— Niektórzy podróżni są w błędzie, uważając, że w krajach Unii Europejskiej usługi medyczne są zapewnione bezpłatnie. Tak, to prawda, ale nie do końca, bo jest kilka ważnych niuansów. Jednym z nich jest to, że bezpłatna pomoc udzielana jest wyłącznie w państwowych placówkach medycznych. Ponadto zapewniana jest tylko niezbędna pomoc, więc za inne usługi będziemy musieli zapłacić. Mogą to być na przykład koszty transportu lub dodatkowych procedur medycznych czy opieki pielęgniarskiej, która w niektórych krajach jest bardzo droga. Takie dodatkowe ubezpieczenie pokrywa te i inne ryzyka — podkreśla Taraitienė.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Poza tym ubezpieczenie na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, jak sama nazwa mówi, pokrywa leczenie na terenie krajów Unii. A co, jeśli wybieramy się do innych krajów poza UE? Warto dla własnego komfortu postarać się o dodatkowe ubezpieczenie podróżne.

Jednak niezależnie od tego, czy turysta podróżuje po Europie czy też wybiera bardziej egzotyczne kierunki, zapewnia ono nie tylko wsparcie finansowe, ale również praktyczną pomoc, np. transport do kraju w razie konieczności. Mówiąc krótko: pozwala zmniejszyć odczuwanie konsekwencji nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą wystąpić w podróży. Co istotne, odnoszą się one nie tylko do choroby, ale także do sytuacji, w której nasz bagaż zostanie skradziony, a lot odwołany. Ubezpieczenie turystyczne to jednocześnie pomoc w przypadku awarii auta, którym podróżujemy.

Różne gatunki ubezpieczeń

Coraz więcej osób wybiera opcję ubezpieczenia z ochroną na aktywny wypoczynek. Od kilku lat każdy, kto wybiera się na narty, jest dodatkowo ubezpieczony w ramach Ubezpieczenia Narciarza. Jest to pakiet ubezpieczeń dostosowany do potrzeb narciarza. Obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie zajęć sportowych oraz ubezpieczenie inwentarza.

Badania wskazują, że 62 proc. mieszkańców Litwy przed podróżą zawsze kupuje ubezpieczenie medyczne, podkreśla Ana Taraitienė. Ubezpieczenie medyczne zapewni pierwszą pomoc medyczną w przypadku choroby lub urazu, zwróci koszty doraźnej opieki medycznej i leków. W razie poważnego wypadku ubezpieczyciel dba również o odwiezienie ubezpieczonego z powrotem do kraju transportem regularnym lub medycznym.

W zależności od charakteru wyjazdu można wybrać inne ubezpieczenia. Na przykład ubezpieczenie opuszczonych lub przerwanych podróży jest istotne przy planowaniu i zakupie pakietów podróżnych i biletów z wyprzedzeniem. Ubezpieczenie to wypłaca do 90 proc. kosztów podróży, jeśli z jakiegoś powodu nie można wyjechać. Natomiast wybierając aktywny wypoczynek warto zwrócić uwagę na ubezpieczenia OC, NNW, sprzętu sportowego oraz ubezpieczenia aktywności. Tymczasem ubezpieczenie medyczne jest zazwyczaj wystarczające dla osób wyjeżdżających na spokojne wakacje.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

— Jednak ekstremalni poszukiwacze przygód również mogą skorzystać z ubezpieczenia NNW. Ci, którzy lubią nurkować, jeździć na nartach i przewozić swój sprzęt, mogą to ubezpieczyć. Jeśli planujemy więc aktywny wypoczynek (nurkowanie, narty, wspinaczka górska, polowanie, wędkarstwo na otwartym morzu, puszczanie latawca, rafting czy wypożyczenie motocykla lub motoroweru o mocy powyżej 35 kW) powinno się wybrać ubezpieczenie ryzyka aktywnego wypoczynku —wyjaśnia Ana Taraitienė.

Czytaj więcej: Inflacja nie zniechęciła do wakacyjnych wyjazdów za granicę

Uwaga na egzotykę

Podczas podróży do egzotycznych krajów o gorącym klimacie zawsze należy zwracać uwagę na jakość i higienę żywności oraz unikać bardzo przechłodzonych, klimatyzowanych pomieszczeń. Podczas podróży ludzie często cierpią na choroby i stany zapalne układu pokarmowego i oddechowego: zapalenie żołądka i jelit (biegunka zakaźna), zatrucie, zapalenie oskrzeli, zapalenie ucha, dusznicę bolesną, zapalenie gardła. Często przyczyną dolegliwości jest nietradycyjne jedzenie, spożywanie posiłków w miejscach nie zawsze spełniających normy higieniczne oraz duże wahania temperatur spowodowane przez klimatyzatory dmuchające wyjątkowo zimnym powietrzem. Wahania temperatury powodują przeziębienia, które prowadzą do chorób zapalnych. Wbrew temu, co myślimy, choroby grypopodobne czy anginy zdarzają się bardzo często podczas upałów.

Jeśli planujemy więc aktywny wypoczynek powinno się wybrać ubezpieczenie ryzyka aktywnego wypoczynku

| Fot. Freepik.com

Planowanie jest konieczne!

Bardzo ważną wskazówką dla podróżujących przy wyborze ubezpieczenia jest zastanowienie się, jakie czynności planują wykonywać, jak podróżują, na jaki okres, z jaką firmą. Na przykład podczas podróży z dziećmi konieczne jest wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Pomoże to, jeśli dzieci niechcący podrą zasłony lub połamią hotelowe meble.

Osoby podróżujące z przesiadką powinny posiadać również ubezpieczenie bagażu oraz ubezpieczenie połączenia w podróży.

— Bardzo ważne jest, aby ubezpieczyć się tak, aby data zakończenia ubezpieczenia pokrywała się z datą wyjazdu. Czasami klienci ubezpieczają się do dnia, w którym zamierzają podróżować bardziej aktywnie, bo mają nadzieję, że będąc np. stabilnie kilka dni nad basenem nic się nie stanie i ubezpieczenie nie będzie potrzebne. Tak naprawdę, wypadek lub kontuzja mogą się zdarzyć niespodziewanie i wszędzie mogą być potrzebne leki lub pomoc w nagłych wypadkach, takich jak poślizgnięcie się na basenie, upadek z wysokości na placu zabaw czy jakaś poważniejsza kontuzja — zauważa nasza rozmówczyni.

W razie wypadku trzeba skontaktować się z firmą ubezpieczeniową, która o wszystko zadba.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

— Radzimy podróżującym zabrać ze sobą kilka papierowych lub telefonicznych kopii swoich dokumentów osobistych oraz notatkę ubezpieczenia podróżnego z danymi kontaktowymi, tak aby w razie wypadku łatwo było się skontaktować, zgłosić incydent lub uzyskać konsultację — przypomina Ana Taraitienė.

Ceny ubezpieczenia podróżnego

Wbrew temu, co często myślą podróżni, ubezpieczenie nie kosztuje drogo. Ceny ubezpieczenia podróżnego zaczynają się od 5 euro za tydzień i mogą sięgać ekstremalnie nawet kilkuset, w zależności od wielu czynników: kraju, czasu, celu i dodatkowych doubezpieczeń.

Ale standardowo: jadąc na przykład na weekend na Łotwę lub do Estonii ubezpieczenie medyczne dla osoby dorosłej kosztowałoby około 5 euro.

Udając się na wakacje na wyspy Morza Śródziemnego na 7 dni, koszty ubezpieczenia medycznego dla osoby dorosłej wyniosą około 8 euro.

Jeśli planowane jest uprawianie aktywnej rozrywki — nurkowanie, wspinaczka górska, polowanie, wędkarstwo na otwartym morzu, puszczanie latawca, rafting czy wypożyczenie motocykla, motoroweru o mocy powyżej 35 kW — ubezpieczenie może kosztować ok. 17 euro za osobę.

Ekspert ds. szkód Ana Taraitienė doradza też osobom udającym się do Turcji lub Egiptu wykupienie ubezpieczenia medycznego, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia od rezygnacji z podróży. Cena takiego pakietu ubezpieczenia wyniosłaby 30-40 euro dla osoby dorosłej na 7 dni.