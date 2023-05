Inflacja nie zniechęciła do wakacyjnych wyjazdów za granicę

— Zauważyliśmy, że w tym roku mieszkańcy Litwy planują droższe wyjazdy, częściej rezerwują dłuższe wakacje tzn. 9–10 nocy i wybierają hotele wyższej klasy. 80 proc. podróżnych wybiera na wakacje 5-gwiazdkowe hotele. Trend ten jest szczególnie wyraźny w przypadku Turcji — 96 proc. osób podróżujących do kurortów tego kraju preferuje 5-gwiazdkowy wypoczynek. Średni koszt podróży w sezonie letnim wynosi około 900 euro na osobę — mówi Inga Aukštuolytė.

Wpływ inflacji i sposoby na zaoszczędzenie

Podobnie jak w innych sektorach, wpływ inflacji jest również odczuwalny w dziedzinie turystyki. Na całkowity koszt wyjazdu składają się różne usługi, więc o cenach decydują zarówno zmiany cen surowców energetycznych i paliwa lotniczego, jak i rosnące pensje pracowników czy wzrost cen żywności.

— Już teraz widzimy, że hotele zwiększają stawki zakwaterowania o około 20 proc. Ponieważ popyt na podróże wzrósł, sezon letni będzie aktywny, ceny zakwaterowania nie będą miały powodu do spadku — zauważa rozmówczyni.

Istnieją jednak sposoby na zaoszczędzenie pieniędzy.

— Zawsze zalecamy planowanie wyjazdów z wyprzedzeniem, kiedy hotele i touroperatorzy oferują największe rabaty podczas przedsprzedaży — radzi przedstawicielka biura podróży.

Najpopularniejsza Turcja

— Najpopularniejszym kierunkiem w tym roku pozostaje Turcja. Urzeka podróżnych ciepłym morzem, niezwykle dużym wyborem hoteli, wspaniałym klimatem, wysokiej jakości usługami, a co najważniejsze — konkurencyjnym stosunkiem ceny do jakości. Ten kraj od wielu lat jest w czołówce. Następnie w kolejności są kurorty Grecji, Egiptu, Hiszpanii, Bułgarii, Włoch, Portugalii, Gruzji — zaznacza Aukštuolytė.

Badanie opinii publicznej wykazało, że najbardziej pożądane kierunki wakacyjne pozostają takie same jak przed rokiem — są to kurorty Hiszpanii, Włoch, Tajlandii, Portugalii, Grecji. Szybko rośnie również zainteresowanie kierunkiem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. O tym, że z każdym rokiem rośnie liczba osób, które wyjeżdżają na wakacje za granicę, potwierdza również reprezentatywne badanie mieszkańców Litwy. Jego wyniki pokazują, że połowa regularnie podróżujących w 2022 r. na wakacje za granicę wyjeżdżało co najmniej raz w roku, a reszta respondentów — dwa razy i częściej.

Aktywnie planują tegoroczne wyjazdy

— Nasi klienci aktywnie planują tegoroczne wyjazdy. Przedsprzedaż sezonu letniego, która rozpoczęła się jesienią, była rekordowa i przekroczyła wszystkie przedsprzedaże z poprzedniego roku. Rezerwacje nie zmniejszają się również i teraz. Zauważamy, że chęć podróżowania po latach pandemii tylko się nasiliła. Ludzie podróżują dwa, a nawet trzy razy w roku, najczęściej latem i zimą — mówi Inga Aukštuolytė.

Rośnie również liczba podróżnych, którzy chcą wyjeżdżać na wakacje zimą i wczesną wiosną. Zimą popularne są nie tylko ciepłe miejsca — Egipt, Teneryfa, Madera, Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale także kierunki, związane z uprawianiem narciarstwa.

