Koncert „Shalom Leolam” podczas Dni Stolicy 2023

„Przewoźnicy są gotowi do sprawnej dystrybucji pojemników wśród mieszkańców indywidualnych domów w Wilnie. Planujemy, że do końca jesieni osoby, które obecnie korzystają z indywidualnych pojemników na zmieszane odpady komunalne, będą miały pojemniki do sortowania” — mówi Justina Prunskienė, szefowa...