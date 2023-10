Zapraszamy na najlepsze nowe polskie filmy

Gościem specjalnym będzie polska reżyserka Kinga Dębska. Klub Kina Polskiego 2023 będzie odbywał się od 18 października do 19 listopada 2023 r. w kinach „Multikino” i „Skalvija” w Wilnie, w Centrum Kultury w Solecznikach oraz w Centrum Kultury w Możejkach.

Czytaj więcej: Filmy polskie na Litwie w ramach Klubu Kina Polskiego 2023

Pokazy polskiego kina cieszą się długą tradycją, a dzieła twórców znad Wisły niezmiennie bawią, wzruszają, czasem uczą, ale zawsze zachwycają tysiące widzów na całym świecie. W tym roku do litewskich sal kinowych zaprosiliśmy plejadę gwiazd oraz najciekawsze produkcje ostatnich lat.

Pierwszym filmem, który zostanie zaprezentowany litewskiej publiczności będzie „Sonata” (reż. Bartosz Blaschke, 2021 r.). Jest to oparta na faktach poruszająca historia Grzegorza Płonki (Michał Sikorski), u którego dopiero w wieku 14 lat stwierdzono niedosłuch, a nie jak wcześniej zakładano — autyzm. Późna diagnoza pozwoliła odkryć talent muzyczny chłopca, a upór jego rodziców (Małgorzata Foremniak, Łukasz Simlat) — sprostać przeciwnościom losu i spełnić marzenie młodego muzyka. Również matka tytułowego „Śubuka” (Małgorzata Gorol) dla dobra swojego dziecka staje do walki z otaczającym ją światem. Film w reżyserii Jacka Łusińskiego to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia młodej matki autystycznego chłopca, której wieloletni upór i walka z biurokracją oraz ludzką bezdusznością doprowadziły do istotnych zmian w polskim systemie edukacji.

Siłę rodzicielskiej — tym razem ojcowskiej — miłości zobaczymy także w filmie „Tata” (reż. Anna Maliszewska, 2022 r). Polsko-ukraińska produkcja jest opowieścią o skomplikowanych relacjach między ojcem a córką oraz siostrzeństwie — niekoniecznie tym wynikającym z więzów krwi. Przed Michałem (Eryk Lubos) — samotnym ojcem i kierowcą TIR-a —los stawia wyzwanie — podróż, która staje się dla niego bezcenną lekcją rodzicielstwa.

Twórcy filmu Zupa nic” poszukują wszystkich smaków dzieciństwa – słodkich jak cukier, ale też tych gorzkich, przypominających o peerelowskiej biedzie i braku wolności

| Fot. stopklatki



W podróż, choć w innym celu i zupełnie innym środkiem transportu, ruszają również bohaterowie filmu „Zupa nic” (reż. Kinga Dębska). Twórcy poszukują wszystkich smaków dzieciństwa — słodkich jak cukier, ale też tych gorzkich, przypominających o peerelowskiej biedzie i braku wolności. Pokazują, że często to droga do celu jest ważniejsza niż cel sam w sobie. Bohaterowie „Strzępów” (reż. Beata Dzianowicz) – rodzina Pateroków – staje się centrum opowieści o rodzinnych więzach. Rodzinny dramat o walce z postępującą i nieuleczalną chorobą nestora rodziny, którego umysł coraz bardziej pochłaniają odmęty Alzhaimera, to piękne, mądre kino wyróżnione trzema nagrodami 47. Festiwalu Filmów Polskich w Gdyni.

Inną walkę podejmuje natomiast tytułowy bohater filmu „Filip” (reż. Michał Kwieciński), w którego wciela się młody, ale niezwykle utalentowany Eryk Kulm. Choć pozornie skupiony na hedonistycznym czerpaniu z życia w świecie, w którym nie powinien nigdy się znaleźć, w najczarniejszej godzinie współczesnej Europy, kieruje się przede wszystkim pragnieniem zemsty. Wyrafinowany i wyszukany odwet, który jedynie potęguje poczucie zagrożenia i ulotności życia, prowadzi do trudnych do przewidzenia konsekwencji.

Mieszkańcy Wilna i Solecznik będą mieli okazję obejrzeć najnowszy film historyczny „Raport Pileckiego”

| Fot. stopklatki

Tradycyjnie już w ofercie Instytutu Polskiego w Wilnie nie zabraknie filmów historycznych. W programie Klubu Kina Polskiego’2023 znalazły się dwie takie produkcje. Mieszkańcy Wilna i Solecznik będą mieli okazję obejrzeć najnowszy film historyczny „Raport Pileckiego” (premiera w Polsce miała miejsce 1 września br.). Film opowiada o losach, związanego z Wilnem, bohatera wojennego, rotmistrza Witolda Pileckiego, który był ochotnikiem w obozie zagłady Auschwitz. Po 947 dniach przebywania w obozowej niewoli i brawurowej ucieczce pisze raporty, w których podejmuje próbę informowania świata o Holokauście oraz innych zbrodniach. Pokazy „Raportu Pileckiego” kierujemy głównie do ludzi młodych, aby dogłębniej poznali opowieść o ludzkiej niezłomności i honorze.

Czytaj więcej: Rtm. Pileckiego „powrót” do Wilna

Na szczególną uwagę zasługuje wybitne dzieło — „Śmierć prezydenta” (reż. Jerzy Kawalerowicz). Twórcy dzieła, na potrzeby którego przeanalizowano niezliczoną ilość materiałów historycznych, zabiorą nas w podróż w czasie — do grudnia 1922 r. Gabriel Narutowicz zostaje pierwszym prezydentem II Rzeczpospolitej. Prawicowe ugrupowania polityczne sprzeciwiają się jednak temu wyborowi. Film został oparty na faktach. Pokaz filmu „Śmierć prezydenta” odbędzie się z myślą o mieszkańcach Żmudzi — Gabriel Narutowicz urodził się w Telszach i do końca życia z nostalgią wspominał krainę dzieciństwa.

Filmy, które zobaczą Państwo w ramach Klubu Kina Polskiego’2023 zmuszają do refleksji i przypominają o tym, co najważniejsze w życiu każdego człowieka — miłości, przyjaźni, rodzinie oraz marzeniach. Mamy nadzieję, że tej jesieni wybierzecie się z nami w tę niezwykłą podróż w świat kina, pełnego piękna i prawdy.

Podczas trwania Klubu Kina Polskiego 2023 widzowie w Wilnie będą również mieli okazję do spotkania się z polską reżyserką i scenarzystką filmową Kingą Dębską. Wyreżyserowała takie filmy jak „Moje córki krowy”, „Zabawa, zabawa” czy „Plan B”. Jej film dokumentalny „Tu się żyje” o pierwszym i jedynym hospicjum w Wilnie, prowadzonym przez siostrę Michaelę Rak, uzyskał wyróżnienie w 2018 na Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Kino z duszą” w Warszawie.

Czytaj więcej: Kinga Dębska: film skierowany do tych, którzy boją się umierania…

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Spotkanie z reż. Kingą Dębską odbędzie się 28 października 2023 r. po projekcji filmu „Zupa nic” w kinie „Skalvija” (początek seansu o godz. 18:00).

Bilety na polskie filmy wyświetlane w centrum filmowym „Skalvija” już są dostępne w sprzedaży;

Bilety na polskie filmy wyświetlane w „Multikinie” można rezerwować pod numerem telefonu: +37062051558.

Szczegółowy program Klubu Kina Polskiego 2023 jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Polskiego w Wilnie oraz na www.lenkukinas.lt.

Organizator: Instytut Polski w Wilnie

Sponsorzy generalni: ORLEN Lietuva, ORLEN Baltics Retail

Partnerzy: Dom Kultury Polskiej w Wilnie, Centrum Kultury w Solecznikach, Centrum Kultury w Możejkach, „Multikino”, centrum filmowe „Skalvija”

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Partnerzy medialni: TVP Wilno, radio „Znad Wilii”, portale „15min.lt”, „ZW.lt”, „Wilnoteka.lt”, dziennik „Kurier Wileński”

Inf. Instytut Polski w Wilnie