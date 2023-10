— Dzieci czytają bardzo chętnie i coraz więcej. Jak tylko nauczą się czytać, to już od drugiego półrocza klasy pierwszej masowo przychodzą do biblioteki. Mamy dużo jednakowych książek, które można wziąć dla całej klasy. Po przeczytaniu lektury uczniowie zdają nauczycielce sprawozdanie. Poczucie, że będą musiały opowiedzieć o książce, motywuje je do czytania. Z ochotą czytają uczniowie klas 5–8, mamy dla nich wiele ciekawych pozycji współczesnych autorów. Są to głównie polskie utwory literackie. Wszyscy dużo i chętnie czytają, a najchętniej uczniowie klas 1–4. Niekiedy nawet brakuje książek w bibliotece — zauważa w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Elwira Jurałowicz.

Wpływ nauczyciela

Rozmówczyni zaznacza, że literaturę klasyczną najczęściej czytają uczniowie klas starszych.

— Wiele zależy od nauczyciela, od wymagań, jakie stawia wobec ucznia. Jeżeli polonista pracuje szczerze, sprawdza, co dzieci przeczytały, to wówczas czytają więcej — wyjaśnia bibliotekarka.

Zauważa, że uczniowie czytają nie tylko lekturę szkolną według programu.

— Jest jeszcze czytanie pozalekcyjne i tu oferujemy szeroki wybór. Posiadamy około 20 tys. pozycji literatury pięknej w różnych językach. Przeważają oczywiście książki w języku polskim, mamy też książki w języku litewskim, rosyjskim, angielskim i niemieckim. Uczniowie chętnie wypożyczają książki na lato. W ogóle lubią zaglądać do szkolnej biblioteki. Biblioteka jest po remoncie, nowocześnie wyposażona. Są tu komputery, z których nasi uczniowie korzystają podczas pracy nad różnymi projektami — kontynuuje rozmówczyni.

Spotkania z pisarzami

— Organizowane są też spotkania z autorami książek. Ostatnio gościliśmy polską pisarkę Agnieszkę Stelmaszyk. Mamy w bibliotece książki jej autorstwa dla najmłodszych jak też dla uczniów klas średnich. Mamy dużo pozycji Grzegorza Kasdepke. To m.in. „Bon czy ton. Savoir-Vivre dala dzieci”, „Słodki rok Kuby i Buby”, „Rok z Kubą i Bubą”. Mamy wiele książek zarówno dla uczniów klas młodszych i starszych. Zapraszamy uczniów naszego gimnazjum do sięgnięcia po nowe książki, którymi wzbogaca się biblioteka szkolna. Tradycyjnie uczniowie gimnazjum czytają też w ramach projektu „Przerwa na czytanie”. Jesienią odbywa się wystawa pt. „Jesienne wieczory z książką…” — opowiada Elwira Jurałowicz.

Zachęta do czytania

W szkole jest specjalny fundusz zarówno na podręczniki, jak i na literaturę piękną. Książki są zamawiane w wydawnictwach w Polsce, pozycje w języku litewskim są kupowane w księgarniach. Bywają też darowizny. Ostatnio rodzice przekazują bibliotece książki, z których ich dzieci już „wyrosły”. Jednak nawet, jeżeli ktoś zechce opróżnić półki z książkami u siebie w domu, to nie wszystkie zostaną przyjęte do biblioteki szkolnej.

— Nie jesteśmy biblioteką publiczną i chodzi nam przede wszystkim o konkretne pozycje programowe. Ale jeżeli trafią się interesujące wydania, chętnie je weźmiemy — podkreśla bibliotekarka.

Tradycje Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych sięgają końca XX w., kiedy to Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego zainicjowało obchody tego święta w czwarty poniedziałek października. Od 2008 r. w październiku obchodzony jest Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, a poszczególne szkoły same decydują, jaką datę w październiku wybrać. Wiele z nich decyduje się na bardziej rozbudowane obchody, które czasem trwają przez cały miesiąc.