Eksperci twierdzą, że uprawianie sportu, wolontariat lub uczestnictwo w innych zajęciach pomogłoby spełnić się, odkryć nowe towarzystwo i zwiększyć satysfakcję z życia.

Chociaż niepełnosprawność jeszcze bardziej utrudnia seniorom bycie aktywnymi, Evelina Gvergždienė, kierowniczka Wydziału Usług Społecznych w Miejskim Centrum Usług Społecznych w Kownie (KSPC), powiedziała, że coraz więcej niepełnosprawnych seniorów jest zainteresowanych pomocą w poprawie ich kondycji fizycznej i psychospołecznej.

Coraz więcej seniorów składa wnioski

Według Eveliny Gvergždienė, zapotrzebowanie na usługi socjalne jest oceniane indywidualnie dla każdej osoby, biorąc pod uwagę jej samodzielność.

„Czasami seniorzy nie mają odwagi ubiegać się o usługi socjalne, ponieważ są one płatne. Odpłatność za usługi socjalne zależy od dochodu danej osoby. Usługi są bezpłatne dla osób, których dochód nie przekracza 314 euro” — powiedziała, dodając, że każdy samorząd indywidualnie decyduje o odpłatności za usługi socjalne.

Zauważa jednak, że coraz więcej seniorów i ich krewnych ubiega się o usługi socjalne: „Niektórzy szukają sensownych zajęć w ośrodkach dziennych, inni pomocy w domu z powodu ograniczeń zdrowotnych. Widzimy, że zapotrzebowanie na usługi społeczne rośnie”.

Spadek liczby osób korzystających z usług ośrodków dziennych był odczuwalny podczas pandemii koronawirusa. Strach przed kontaktem wpłynął na decyzję seniorów o korzystaniu z usług w ich domach. „Obecnie sytuacja się zmienia i jeśli zauważymy niezdecydowanie seniora co do uczęszczania do ośrodka dziennego pobytu, to zachęcamy do spędzenia tam choćby pół dnia. Wówczas senior ma możliwość zapoznania się z personelem, zajęciami i codzienną rutyną. Ułatwia to później podjęcie decyzji” — powiedziała.

Pobyt w ośrodku poprawia zdrowie

Według przedstawiciela KSPC, w ośrodku dziennym odbiorca uczestniczy w codziennych sesjach grupowych z terapeutą zajęciowym, w tym w porannych ćwiczeniach. „Przy dobrej pogodzie poranne ćwiczenia odbywają się w parkach lub innych otwartych przestrzeniach” — dodała.

W zależności od stanu zdrowia oferowane są indywidualne sesje ćwiczeń dla seniorów, takie jak pedałowanie na rowerze, trenażer równowagi poprawiający koordynację oraz trenażery ramion i nóg.

Podczas indywidualnych sesji korzysta się z piłek, wałków do masażu, masy do terapii zajęciowej i specjalnych kół, aby poprawić zdolności motoryczne i wrażliwość dłoni. Podczas terapii świetlnej stosowana jest lampa Bioptron do leczenia ran, blizn, stanów pourazowych i łagodzenia bólu.

„Dla każdego seniora z niepełnosprawnością znajdujemy odpowiednie, wygodne i akceptowalne sposoby poprawy zdrowia fizycznego zgodnie z jego możliwościami fizycznymi” — powiedziała Gvergždienė.

Nacisk na dobrostan psychospołeczny

Zdrowie psychospołeczne idzie w parze z poprawą zdrowia fizycznego. E. Gvergždienė podkreśliła, że użytkownicy usług mają możliwość skorzystania z indywidualnego lub grupowego doradztwa psychologa w ośrodku dziennym.

Ponadto oferowane są różne techniki relaksacyjne, kolorowanie mandali, aromaterapia i inne zajęcia.

„Zajęcia organizowane przez specjalistę ds. zatrudnienia poprzez gry planszowe, krzyżówki i łamigłówki zachęcają seniorów do aktywnego spędzania czasu. Wyjścia na łono natury, do muzeów, kina czy na wystawy to ulubione zajęcia seniorów” — dzieli się swoim doświadczeniem specjalistka. „Lubią oni nawiązywać kontakty towarzyskie, odkrywać wspólne aktywności i nowe doświadczenia” — dodaje.

Gdzie znaleźć więcej informacji?

Według Ministerstwa Opieki Socjalnej i Pracy Republiki Litewskiej usługi socjalne dla osób niepełnosprawnych potrzebujących pomocy są dostępne we wszystkich samorządach w kraju.

Osoba, która chce skorzystać z usług socjalnych, świadczonych i częściowo finansowanych przez samorząd — powinna skontaktować się z samorządem, w którym mieszka, starostwem, z pracownikiem socjalnym lub instytucją świadczącą usługi socjalne. Mogą tego dokonać również członkowie rodziny zainteresowanej osoby, opiekunowie lub krewni.

Usługi socjalne mogą być świadczone w domu danej osoby, w instytucjach samorządowych, organizacjach pozarządowych lub w społeczności lokalnej.

Ogólne lub specjalne usługi socjalne mogą być przydzielane i świadczone zgodnie z oceną pracownika socjalnego dotyczącą potrzeb osoby z niepełnosprawnością i jej rodziny w zakresie usług socjalnych.

Więcej informacji na temat poprawy kondycji fizycznej i psychospołecznej niepełnosprawnych seniorów, kwot rekompensat i innych istotnych informacji można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Republiki Litewskiej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej pod adresem www.sam.lt, www.socmin.lt.

P rojekt „Twórzmy korzystne dl a zdrowia nawyki!” jes t w spierany finansowo z e środków Państwowego F unduszu Wzmacniania Z drowia Społecznego