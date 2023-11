W listopadzie wierni oddają się w opiekę Matce z Ostrej Bramy

Bóg przemawia do nas w naszym codziennym życiu poprzez różne wydarzenia, spotkania i rozmowy z innymi ludźmi. Inspiruje nas do pomagania ludziom i to jest znakiem bliskości Boga. Bądźmy czujni, aby rozpoznać momenty Bożej obecności z nami. Druga lekcja Ewangelii polega na tym, że musimy żyć w taki sposób, żeby Jezus rozpoznał nas jako swoich uczniów, a Chrystus rozpoznaje nas nie po naszych świadectwach chrztu świętego, ale po naszej wierze i dobry uczynkach – powiedział bp Darius Trijonis w homilii podczas mszy świętej.

Grzech pierwszych rodziców

Odpust Opieki Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie to jedna z najważniejszych uroczystości religijnych na Litwie. Co roku przyjeżdża na nią do Wilna kilka tysięcy wiernych.

W czasie odpustu codziennie w kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia odprawiane są msze, adorowany jest Najświętszy Sakrament, wierni odmawiają różaniec. Modlitwy przez obrazem Matki Bożej łączą mieszkające na Litwie osoby różnych narodowości.

– Na początek przypomnijmy sobie zapisane w Biblii wersety o stworzeniu człowieka (Rdz 1, 26–27). Człowiek posiadał wszystko, miał wolność i cieszył się obecnością Boga w życiu, lecz tego było mu mało – sam zechciał być jak Bóg. Popełnił uczynek, który sprowadził grzech, a na niego Bożą sprawiedliwość za nieposłuszeństwo. Chodziło o nakaz: „Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz” (Rdz 2, 16–17). Człowiek sam uległ pokusie i popełnił zło, teraz nosi ranę grzechu pierworodnego i jest skłonny do zła oraz podatny na błąd (por. KKK nr 1707). Nie możemy winić Boga za to, co sami uczyniliśmy – mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Edgar Jan Szostak, wikary kościoła św. Teresy w Wilnie.

Jak zaznacza duchowny, powinniśmy sobie uświadomić, że popełnienie grzechu przynosi skutki. Praktykowanie grzechu nakłada karę, a obecność grzechu ciężkiego na sumieniu pozbawia nas łączności z Bogiem, przez to zamykając dostęp do życia wiecznego. Nawrócenie, które pochodzi z żarliwej miłości, może doprowadzić do całkowitego oczyszczenia grzesznika, tak że nie pozostaje już żadna kara do odpokutowania

Odpuszczenie kary

Podczas Opiek w sposób szczególny została przypomniana wizyta papieża Jana Pawła II na Litwie sprzed 30 lat. Papież wskazał wówczas Ostrą Bramę jako szczególne miejsce spotkania z Matką Chrystusa i Matką Kościoła oraz jako miejsce jedności wiernych całego kraju.

W trakcie Opiek były rozważane teksty pieśni „Magnificat” (Łk 1, 47–55), w której Maryja wychwala Boga za udzielone jej łaski i za wywyższenie, które uczyniło ją Matką Zbawiciela, a tym samym Matką wszystkich, którzy do niego należą.

W poszczególne dni Opiek podczas mszy świętych różne grupy, organizacje społeczne i kościelne trwały na modlitwie za pracowników służby zdrowia, oświaty i nauki, za urzędników państwowych oraz za wszystkich, którzy troszczą się o dobro wspólne, społeczeństwa i państwa.

– Co to jest odpust? Zwyczajną i głęboką odpowiedź podaje Katechizm Kościoła katolickiego: „Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych. Odpust jest cząstkowy albo zupełny zależnie od tego, czy od kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia w części czy w całości” (KKK nr 1471). Odpowiedź na to, kto może uzyskać odpusty, znajdujemy w Katechizmie i konstytucji apostolskiej o odpustach „Indulgentiarum doctrina” z 1967 r. Każdy wierny może uzyskać odpusty dla siebie lub ofiarować je za zmarłych – mówi wikary.

Tradycja od XVII w.

Święto Opieki Matki Najświętszej, które stało się główną uroczystością ostrobramską, zaczęto obchodzić od 16 listopada 1735 r. Wzmianki o łaskach i cudach zdziałanych za przyczyną Najświętszej Maryi Panny Pani Ostrobramskiej sięgają już połowy XVII w. Z biegiem czasu rozwijały się tradycje i kult Matki Bożej Ostrobramskiej.

Obchodzone po dziś dzień Opieki Matki Miłosierdzia są jednymi z najbardziej wymownych uroczystości w archidiecezji wileńskiej. Tradycja tego odpustu sięga 1735 r., kiedy w drugim tygodniu listopada odbyła się uroczystość Opieki Najświętszej Maryi Panny. W 1761 r. założono Bractwo Opieki Najświętszej Maryi Panny. W 1773 r. papież Klemens XIV nadał temu bractwu dwa przywileje. Pierwszy polegał na udzieleniu członkom odpustów w dniu przystąpienia do bractwa i w święto Opieki Matki Boskiej. Drugi przywilej odpustowy wiązał się z mszą za zmarłych członków bractwa. Od tego czasu święto Opieki Matki Boskiej rozrosło się w ośmiodniowy odpust.

Opieki Matki Boskiej obchodzone są obecnie przez osiem dni w tym tygodniu listopada, w którym przypada 16. dzień tego miesiąca.

Modlitwa do Matki Bożej Ostrobramskiej

O Pani moja, Święta Maryjo! Twojej łasce, osobliwej straży i miłosierdziu Twojemu dzisiaj i każdego dnia, i w godzinę śmierci mojej duszę i ciało moje polecam; wszystkie nadzieje i pociechy moje, wszystkie uciski i dolegliwości, życie i koniec życia mojego Tobie poruczam, aby przez zasługi Twoje wszystkie uczynki moje były sprawowane i rządzone według Twojej i Syna Twego woli. Amen.

