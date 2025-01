SoDra o II filarze emerytalnym

Mieszkańcy Litwy mogą sprawdzić, czy zostali włączeni do drugiego filaru emerytalnego, logując się na swoje konto osobiste na stronie www.sodra.lt/gyventojui za pomocą bankowości elektronicznej lub innego sposobu identyfikacji elektronicznej.

Aleksander Borowik: Poszczególni mieszkańcy otrzymali już powiadomienia od SoDry o włączeniu do II filaru emerytalnego lub automatycznym odnowieniu zawieszonych wcześniej składek…

Małgorzata Kozicz: Tak, do 30 czerwca osoby te mogą zdecydować, czy chcą uczestniczyć w drugim filarze emerytalnym. Konieczne jest wybranie jakiejkolwiek formy dodatkowego oszczędzania, ponieważ w związku ze zmianami demograficznymi, w przyszłości emerytury płacone przez SoDrę będą wynosiły ok. 40 proc. obecnego dochodu. W systemie akumulacji emerytalnej składki płacone przez uczestników są inwestowane, co w dłuższej perspektywie może przynieść zwrot z inwestycji i zwiększenie gromadzonych sum.

Powiadomienia o włączeniu do drugiego filaru w tym roku mogły otrzymać osoby, które są w wieku od 18 do 40 lat, pracują na umowie o pracę lub są samozatrudnione. Część z tych osób mogła być już poprzednio automatycznie włączona do kumulacji emerytur, ale odmówiła dołączenia do drugiego filaru, dlatego są zapraszane ponownie.

A jeżeli ktoś nie będzie chciał wejść do II filara?

Ustawa o kumulacji emerytur stanowi, że mieszkańcy co trzy lata, aż do osiągnięcia 40. roku życia, są automatycznie przypisywani do gromadzenia funduszy emerytalnych drugiego filaru. Jeżeli odmówią, takie automatyczne zaproszenie do drugiego filaru otrzymują co trzy lata.

Na przykład: jeżeli młodszy niż 40 lat pracujący mieszkaniec Litwy został włączony do II filaru emerytalnego w 2019 r. i nie wyraził zgody na gromadzenie emerytury w II filarze, ponownie mógł otrzymać takie zaproszenie w 2022 r. Jeżeli w 2022 r. również nie zechciał dołączyć do II filaru, w tym roku znowu został włączony automatycznie i może zadecydować — dołączyć do drugiego filaru lub nie. Na podjęcie decyzji jest czas do 30 czerwca.

Czy jest możliwość wyboru?

Ludzie, którzy otrzymują komunikaty o przyłączeniu do II filaru emerytalnego, mają trzy możliwości: a/ nie robić nic i rozpocząć gromadzenie emerytury w losowo wybranym przez SoDrę funduszu emerytalnym, b/podpisać umowę z wybranym przez siebie funduszem emerytalnym, c/ zrezygnować z uczestnictwa w drugim filarze emerytalnym. W tym ostatnim przypadku konieczne jest zgłoszenie swojej odmowy na piśmie — zdalnie, poprzez konto www.sodra.lt/gyventojui lub w dowolnym dziale obsługi klientów SoDry. Jeżeli taka odmowa nie zostanie zgłoszona, uważa się, że człowiek zgodził się z przyłączeniem do drugiego filaru i od 1 lipca 2025 r. rozpocznie się odprowadzanie jego składek do prywatnych funduszy emerytalnych.

Jakie są koszty wstąpienia do „Klubu II Filara”?

Jeśli osoba zdecyduje się na uczestnictwo w drugim filarze systemu emerytalnego, to do funduszu emerytalnego co miesiąc będzie wpłacane 3 proc. od dochodu tej osoby oraz dodatek państwowy w wysokości 1,5 proc. średniej płacy krajowej. Na przykład: jeżeli człowiek zarabia 2 tys. euro brutto (przed odliczeniem podatków oraz składek), co miesiąc od jego dochodu będzie odprowadzane 60 euro. Dodatkowo co miesiąc 30,33 euro wpłaci państwo. W ten sposób miesięcznie na konto tej osoby w funduszach emerytalnych będzie odprowadzane 90,33 euro. Dodatek państwowy co roku wzrasta wraz ze wzrostem średniej płacy krajowej.

W tym roku uwagę na powiadomienia „SoDry” powinni zwrócić także mieszkańcy powyżej 40. roku życia, jeżeli już są członkami II filaru emerytalnego, ale w roku 2013 lub 2019 na czas nieokreślony wstrzymali płacenie składek. Są to ludzie, którzy wcześniej uczestniczyli w gromadzeniu emerytur, ich zgromadzone kwoty pozostały w funduszach emerytalnych i nadal są inwestowane, ale w 2013 r. lub w 2019 r., w trakcie reformy emerytalnej, zdecydowali się oni zaprzestać płacenia nowych składek. Zgodnie z prawem ich składki są odnawiane automatycznie, jednak mają oni prawo do odmowy odnowienia składek.

Oferta i „zawieszonym”

Wznowienie płatności składek oferowane jest też osobom, które są uczestnikami akumulacji, ale w 2013 lub 2019 r. zawiesiły płacenie składek. W związku z tym, że nie są one nowymi uczestnikami włączanymi do drugiego filaru, lecz już uczestniczącymi w akumulacji emerytalnej, nie podlegają ograniczeniu do 40 lat.