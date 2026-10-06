„Podeszły wiek nie powinien być powodem do rezygnacji z aktywnego życia. Chcemy zapewnić seniorom więcej możliwości dbania o zdrowie, nawiązywania kontaktów, poznawania nowych form aktywności oraz aktywnego uczestniczenia w życiu swojej społeczności” – mówi mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

Projekt jest jedną z inicjatyw Grupy Roboczej ds. koordynacji działań na rzecz aktywizacji osób starszych w Samorządzie Rejonu Wileńskiego.

„W kwietniu odbyło się pierwsze posiedzenie grupy roboczej powołanej z inicjatywy mera, podczas którego omówiliśmy istniejące oraz możliwe do realizacji działania. Cieszy fakt, że to, co jeszcze niedawno było pomysłem i planem, zaczyna być już realizowane. Pilotażowy projekt pozwoli nam sprawdzić, które działania przynoszą najlepsze efekty i które z nich można byłoby wdrożyć również w innych gminach” – mówi przewodniczący grupy roboczej, dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Vytautas Vansavičius.

Od października do grudnia 2026 r. na starszych mieszkańców czeka szereg działań prozdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych i integracyjnych.

W październiku w Miednikach odbędą się zajęcia z gimnastyki umysłu oraz wykład o rozpoznawaniu przemocy domowej „Gdzie kończy się troska, a zaczyna kontrola?”, połączony z rękodziełem, piciem herbaty i rozmową.

Każdego miesiąca w przychodni w Miednikach odbywać się będzie „Dzień Zdrowia Seniora”, obejmujący badania profilaktyczne (m.in. pomiar ciśnienia, cholesterolu, glukozy i morfologię), ocenę ryzyka upadków oraz indywidualne zalecenia medyczne.

Seniorzy będą również zapraszani na wieczory taneczne, spotkania klubowe oraz spotkanie emerytowanych nauczycieli Gimnazjum w Miednikach „Sercem zawsze nauczycielka”. W listopadzie odbędą się zajęcia poświęcone zdrowiu emocjonalnemu w starszym wieku. W grudniu zaplanowano świąteczne warsztaty twórcze oraz bożonarodzeniowe spotkanie seniorów.

W gminie Sużany w październiku również odbędą się zajęcia z gimnastyki umysłu oraz wykład poświęcony granicom między troską a kontrolą i rozpoznawaniu przemocy domowej. Ponadto w Filii Centrum Kultury w Niemenczynie w Sużanach zaplanowano trzy warsztaty poświęcone wzmacnianiu odporności: praktyczne warsztaty żywieniowe „Odporność na talerzu – warsztaty smaku i zdrowia”, praktyczno-edukacyjne zajęcia „Wewnętrzna odporność – codzienne sposoby wzmacniania dobrostanu psychicznego” z elementami arteterapii oraz praktyczne zajęcia pilatesu „Odkryj siłę ruchu”.

W Poliklinice w Niemenczynie raz w miesiącu organizowany będzie „Dzień Zdrowia Seniora”. Podobnie jak w Miednikach, uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnej oceny stanu zdrowia oraz otrzymać zalecenia dostosowane do swoich potrzeb, pomagające dbać o zdrowie i lepsze samopoczucie.

W Poliklinice w Niemenczynie dla osób starszych organizowany jest również bezpłatny „Klub Dobrego Samopoczucia” oferujący zajęcia z kinezyterapii. Lekarka specjalistka uczy tam m.in. bezpiecznego poruszania się, zapobiegania upadkom, dobierania obuwia i pomocy ortopedycznych oraz zestawu domowych ćwiczeń.

W Filii Centrum Kultury w Niemenczynie w Sużanach dla seniorów zaplanowano również zajęcia taneczne, zachęcające do aktywności fizycznej, ćwiczenia pamięci i wspólnego spędzania czasu. W listopadzie mieszkańcy zostaną zaproszeni na zajęcia poświęcone zdrowiu emocjonalnemu w starszym wieku. Grudzień przyniesie świąteczne zajęcia twórcze oraz bożonarodzeniowy wieczór z zespołem „Sużanianka”.

Informacje o planowanych działaniach będą publikowane w sieciach społecznościowych gmin Miedniki i Sużany.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego