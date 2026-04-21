Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna ukierunkowaną inicjatywę mającą na celu zwiększenie zaangażowania osób starszych. Z inicjatywy mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza dąży się do tego, aby rejon stał się nie tylko wygodnym miejscem do życia, lecz także przestrzenią, w której seniorzy znajdą nowe możliwości nauki, nawiązywania relacji i aktywnego udziału w życiu społeczności.

Według kierownika samorządu, rozwijający się rejon powinien zapewniać wysoką jakość czasu wolnego wszystkim grupom mieszkańców, a starość nie powinna stawać się przyczyną wykluczenia społecznego.

„Chcemy nie tylko oferować seniorom nowe zajęcia, ale także wspierać dialog międzypokoleniowy, aby młodzież i starsi uczyli się od siebie nawzajem. Naszym celem jest, aby ten etap życia stał się czasem nowych możliwości, odkryć i wartościowych relacji, a nie był utożsamiany z samotnością” – mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

W planach samorządu znajduje się szeroka sieć działań obejmujących zdrowie, kulturę, edukację i sferę społeczną. Dyrektor Administracji Samorządu, Vytautas Vansavičius, podkreśla, że mimo już istniejących inicjatyw część seniorów wciąż pozostaje w domach.

„W rejonie wileńskim mamy wielu seniorów, jednak duża część z nich rzadko wychodzi z domu i nie uczestniczy w życiu społecznym. Chociaż samorząd już teraz oferuje wiele ciekawych zajęć i możliwości, widzimy potrzebę skoncentrowania działań właśnie nad tym obszarem, aby każdy senior – niezależnie od miejsca zamieszkania – wiedział o dostępnych możliwościach i chętnie z nich korzystał” – mówi V. Vansavičius.

Troska o zdrowie fizyczne i emocjonalne

Priorytetem pozostaje zdrowie. Biuro Zdrowia Publicznego Rejonu Wileńskiego realizuje już różne inicjatywy – od programu „Recepty społecznej”, który przeciwdziała samotności, po różnorodne zajęcia twórcze i edukacyjne. Planowane są także nowe działania prozdrowotne oraz zajęcia ruchowe we wszystkich gminach, dostosowane do potrzeb osób starszych.

Kultura jako przestrzeń spotkań

Instytucje kultury i biblioteki mają stać się nie tylko miejscami wydarzeń, ale także centrami przyciągającymi seniorów i zachęcającymi ich do aktywności społecznej. Planuje się, że zaoferują one seniorom znacznie więcej niż tradycyjne koncerty czy występy. Byłyby organizowane programy edukacyjne sprzyjające nauce i samorealizacji, kluby dyskusyjne czy nieformalne spotkania, które pomogą nawiązać nowe znajomości i zmniejszyć wykluczenie.

W obszarze edukacji aktywniej będą rozwijane działania uniwersytetu trzeciego wieku, organizowane będą różnorodne wykłady, dostosowane do zainteresowań osób starszych. Jednocześnie dąży się do tego, aby takie spotkania stały się przestrzenią, w której seniorzy będą mogli w prosty i zrozumiały sposób dowiedzieć się o dostępnych dla nich usługach socjalnych, wsparciu, procedurach ustalania poziomu uczestnictwa i innych istotnych informacjach.

Dialog pokoleniowy: przykład sukcesu w Niemenczynie

Udanym przykładem stała się inicjatywa społeczna „Bądźmy razem”, zainicjowana w tym roku przez Centrum Kultury w Niemenczynie. Jest to cykl spotkań dla seniorów i ich wnuków, podczas których przedstawiciele różnych pokoleń dzielą się doświadczeniami, poznają się i aktywnie spędzają czas, uczestnicząc w zajęciach kulturalnych, edukacyjnych i twórczych. 10 kwietnia odbyło się drugie spotkanie z tego cyklu, poświęcone zdrowemu stylowi życia – poprowadziła je przedstawicielka Biura Zdrowia Publicznego Rejonu Wileńskiego.

Samorząd podkreśla, że jednym z najważniejszych zadań jest zapewnienie równomiernego rozłożenia usług na ternie całego rejonu. Celem jest zapewnienie łatwego dostępu do zajęć dla każdego mieszkańca, a codzienność seniorów rejonu wileńskiego stała się bardziej aktywna, jasna i treściwa.

Mieszkańcy rejonu wileńskiego, którzy chcą włączyć się w trwające działania, zapraszani są do śledzenia aktualności swoich gmin, Centrum Kultury w Niemenczynie, Centrum Kultury w Rudominie oraz nowości samorządowych w mediach społecznościowych i na stronach internetowych.

