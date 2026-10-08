Kampania „Pola Nadziei” 2026 [GALERIA]

Własnoręczne zasadzenie żonkili jest symbolem nadziei, życia i odnowy, do zgromadzenia się na modlitwie o pokój.

— Wszystko jest zawarte w nazwie tego wydarzenia — kampania „Pola Nadziei”. Chodzi o to, by pole, które jest odłogiem, nieużytkiem, przemienić w przestrzeń, która rodzi, daje życie, karmi, ożywia i jednoczy, a także niesie poczucie spełnienia. To przesłanie przenosimy w przestrzeń życia ludzi dotkniętych cierpieniem — powiedziała w rozmowie z dziennikarką „Kuriera Wileńskiego” s. Michaela Rak, założycielka i dyrektorka Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie.

Pamiętne chwile uchwycił nasz fotoreporter Marian Paluszkiewicz.