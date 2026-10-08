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Kampania „Pola Nadziei” 2026 [GALERIA]

Tegoroczna Kampania „Pola Nadziei” została poświęcona zbliżającej się ważnej rocznicy w historii Litwy i jej dziedzictwie duchowym — 100. rocznicy koronacji obrazu Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia, w Ostrej Bramie.

Autor: KW
XIII edycja kampanii „Pola Nadziei”.
Fot. Marian Paluszkiewicz

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Własnoręczne zasadzenie żonkili jest symbolem nadziei, życia i odnowy, do zgromadzenia się na modlitwie o pokój.

— Wszystko jest zawarte w nazwie tego wydarzenia — kampania „Pola Nadziei”. Chodzi o to, by pole, które jest odłogiem, nieużytkiem, przemienić w przestrzeń, która rodzi, daje życie, karmi, ożywia i jednoczy, a także niesie poczucie spełnienia. To przesłanie przenosimy w przestrzeń życia ludzi dotkniętych cierpieniem — powiedziała w rozmowie z dziennikarką „Kuriera Wileńskiego” s. Michaela Rak, założycielka i dyrektorka Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie.

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Pamiętne chwile uchwycił nasz fotoreporter Marian Paluszkiewicz.

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