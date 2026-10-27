Ogród terapeutyczny w Kijowie, współtworzony przez litewską pracownię architektury krajobrazu „PUPA / Life Over Space”, zdobył prestiżową nagrodę „New European Bauhaus” Komisji Europejskiej. Projekt wyróżniono za wspieranie rehabilitacji osób dotkniętych wojną i wzmacnianie więzi społecznych.

Litewski projekt doceniony w Brukseli

Nagrodę wręczono 15 października w Brukseli. W szóstej edycji konkursu KE spośród ponad 700 zgłoszeń wyłoniono 13 zwycięzców. Wyróżniono inicjatywy łączące zrównoważony rozwój, estetykę i integrację społeczną.

„Ten projekt pokazuje, że przestrzenie miejskie to znacznie więcej niż tylko estetyczne otoczenie. Architektura krajobrazu może stać się ważnym elementem fizycznego i emocjonalnego zdrowia człowieka, integracji społecznej oraz odporności społeczeństwa” — powiedział Tadas Jonauskis, dyrektor PUPA i twórca projektu.

Miejsce rehabilitacji i wsparcia

Ogród znajduje się na terenie centrum wystawowego VDNG w Kijowie. Powstał z myślą o ukraińskich żołnierzach, weteranach, ich rodzinach oraz innych osobach dotkniętych skutkami wojny.

Odbywają się tam indywidualne i grupowe sesje terapeutyczne, zajęcia ogrodnicze, arteterapia i terapia zajęciowa. Przygotowano również miejsca odpoczynku oraz przestrzenie zabaw dla dzieci.

Projekt opracowano we współpracy z psychologami, psychoterapeutami, specjalistami rehabilitacji i przyszłymi użytkownikami. Za jego realizację odpowiadały litewska pracownia PUPA oraz ukraińskie biuro „Big City Lab”. Zleceniodawcami były Ministerstwo Spraw Weteranów i VDNH.

Patronką ogrodu jest pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenśka, która uczestniczyła w jego otwarciu w październiku 2025 r.

Czym jest Nowy Europejski Bauhaus?

„New European Bauhaus” to inicjatywa KE uruchomiona w 2020 r. Promuje tworzenie przestrzeni publicznych, które łączą estetykę, ekologię i potrzeby społeczne.

Program promuje współpracę architektów, projektantów, naukowców i lokalnych społeczności w poszukiwaniu rozwiązań odpowiadających na współczesne wyzwania społeczne i środowiskowe.

Na Litwie inicjatywa Nowego Europejskiego Bauhausu jest reprezentowana i koordynowana przez ministerstwa środowiska i kultury.