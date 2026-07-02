W Kijowie został otwarty Skwer Wileński

Skwer jest pierwszym projektem na Ukrainie sfinansowanym dzięki bezpośredniemu wsparciu z Funduszu Współpracy Rozwojowej i Pomocy Humanitarnej. Wilno przeznaczyło na jego realizację 600 tys. euro.

„Ukraińcy zasługują na to, by mieć możliwość choćby w niewielkim stopniu doświadczyć normalnego i spokojnego życia. (…) Nie przestaniemy wspierać Ukrainy i będziemy nieustannie szukać nowych sposobów, by jej pomóc” — powiedział Valdas Benkunskas, mer Wilna.

Podczas otwarcia merowie Wilna i Kijowa posadzili drzewo na znak partnerstwa obu miast. „Jestem wdzięczny Litwinom za to, że wspierają i stoją po stronie Ukrainy” — powiedział Witalij Kliczko, mer Kijowa.