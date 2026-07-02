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W Kijowie został otwarty Skwer Wileński

W kijowskim rejonie Obolon, nad Dnieprem, otwarto Skwer Wileński — nową przestrzeń rekreacyjną z mostem dla pieszych wzorowanym na moście króla Mendoga w Wilnie. Projekt, zrealizowany w mniej niż dwa lata, jest symbolem współpracy Wilna i Kijowa oraz wsparcia Litwy dla Ukrainy.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Merowie Wilna i Kijowa podczas otwarcia Skweru Wileńskiego w Kijowie.
Merowie Wilna i Kijowa podczas otwarcia Skweru Wileńskiego | Fot. Kijowska Miejska Administracja Państwowa

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Skwer jest pierwszym projektem na Ukrainie sfinansowanym dzięki bezpośredniemu wsparciu z Funduszu Współpracy Rozwojowej i Pomocy Humanitarnej. Wilno przeznaczyło na jego realizację 600 tys. euro.

„Ukraińcy zasługują na to, by mieć możliwość choćby w niewielkim stopniu doświadczyć normalnego i spokojnego życia. (…) Nie przestaniemy wspierać Ukrainy i będziemy nieustannie szukać nowych sposobów, by jej pomóc” — powiedział Valdas Benkunskas, mer Wilna.

Podczas otwarcia merowie Wilna i Kijowa posadzili drzewo na znak partnerstwa obu miast. „Jestem wdzięczny Litwinom za to, że wspierają i stoją po stronie Ukrainy” — powiedział Witalij Kliczko, mer Kijowa.

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Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. ELTA

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