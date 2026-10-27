Symboliczne przekazanie medalu z 1980 roku „Z miłą chęcią oddałem ten medal tutaj dla was” — powiedział Władysław Kozakiewicz. Symbolicznie mistrz przekazał olimpijskie złoto merowi rejonu solecznickiego Zdzisławowi Palewiczowi podczas tegorocznych dożynek. Październikowa uroczystość dopełniła ten gest: medal znalazł swoje stałe miejsce w muzealnej części centrum noszącego nazwisko sportowca.

„Jak wchodzę tutaj, do tego centrum, to jakbym wchodził do swojego domu” — mówił mistrz olimpijski | Fot. Bartosz Frątczak, Samorząd Rejonu Solecznickiego

Władysław Kozakiewicz opowiadał o rodzinnych związkach z Małymi Solecznikami, wspomnieniach z dzieciństwa oraz kolejnych powrotach. Podkreślał, jak wiele znaczy dla niego pamięć mieszkańców i rozwój centrum. „Jak wchodzę tutaj, do tego centrum, to jakbym wchodził do swojego domu” — mówił mistrz olimpijski.

Medal jest pamiątką zwycięstwa odniesionego 30 lipca 1980 r. W moskiewskim finale skoku o tyczce Kozakiewicz pokonał wysokość 5,78 m, zdobywając złoto i ustanawiając rekord świata. Tamten start zapisał się w historii również za sprawą gestu skierowanego do nieprzychylnej publiczności, znanego do dziś jako „gest Kozakiewicza”.

Pamięć, która pomaga budować więź i szacunek W Małych Solecznikach tę historię można poznawać poprzez zgromadzone w muzeum medale, puchary i inne nagrody sportowca. Olimpijskie złoto wzbogaca istniejący zbiór, dając mieszkańcom, uczniom i odwiedzającym kolejną okazję do rozmowy o sportowej wytrwałości oraz ludziach związanych z rejonem.

Uroczystości towarzyszyła również wystawa fotografii przedstawiających sportową karierę patrona centrum. Mer Zdzisław Palewicz podkreślał, że pamięć o takich osobach pomaga budować więź z miejscem pochodzenia i szacunek do jego mieszkańców. „Bogactwem tej ziemi, jak chyba i każdej, są ludzie. I tych ludzi trzeba pamiętać, trzeba ich szanować i trzeba być dumnym z tych ludzi” — powiedział mer. Przypomniał również decyzję o przekształceniu dawnej szkoły w centrum sportu i rekreacji. Odnowiony obiekt służy dziś aktywności sportowej, edukacji i spotkaniom społeczności. Mieszkańcy mają tu do dyspozycji m.in. sale sportowe, siłownię, przestrzenie dla dzieci i młodzieży oraz bibliotekę.

Ekspozycja muzealna uzupełnia tę ofertę o możliwość poznawania miejscowego dziedzictwa. W ocenie mera obecność olimpijskiego medalu może również zachęcić kolejnych gości do odwiedzenia Małych Solecznik. Dziękując za dar, zwrócił uwagę na jego wartość dla mieszkańców i przyszłych pokoleń. „Medal olimpijski Władysława Kozakiewicza i jego osobowość jeszcze bardziej wzmocnią naszą wspólnotę” — zaznaczył Zdzisław Palewicz.

Dyrektor centrum Julia Korzeniewska mówiła o odpowiedzialności związanej z opieką nad podarowanymi pamiątkami. „Bardzo ważny element naszej układanki jest już na swoim miejscu” — powiedziała, dziękując mistrzowi za zaufanie. Zapewniła, że zadaniem centrum jest dbanie o przekazane przedmioty i opowiadanie odwiedzającym historii jego patrona.

Uroczyste przekazanie olimpijskiego złota odbyło się 22 października | Fot. Bartosz Frątczak, Samorząd Rejonu Solecznickiego

Znaczenie wykraczające poza stadion W uroczystości uczestniczyli także konsul generalny RP w Wilnie Dariusz Wiśniewski, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie dr Piotr Drobniak, przedstawiciele lokalnych instytucji, nauczyciele, uczniowie i młodzi sportowcy. Zwracając się do młodzieży, konsul przywołał osobiste wspomnienia igrzysk w Moskwie. Opowiadał, że Władysław Kozakiewicz należał do sportowych idoli jego pokolenia, a olimpijskie zwycięstwo i słynny gest mistrza miały znaczenie wykraczające poza stadion. Odczytywano je jako wyraz sprzeciwu wobec sowieckiej dominacji oraz znak odwagi, który dodawał Polakom wiary we własne możliwości. Dariusz Wiśniewski podkreślił również znaczenie przywiązania do miejsca pochodzenia. Nawiązując do kolejnych powrotów mistrza do Małych Solecznik, mówił o więzi, którą podtrzymują wzajemna życzliwość i gościnność mieszkańców. „Myślę, słuchając tej opowieści o coraz mocniejszej więzi pana Władysława z tą ziemią, że tak jak wy jesteście u siebie tutaj, pan Władysław też jest trochę u siebie” — powiedział konsul.

Dodał, że sam, dzięki gościnności i życzliwości ludzi spotykanych na Wileńszczyźnie, również czuje się tutaj coraz bardziej u siebie. Muzyczną oprawę spotkania przygotowali uczniowie Szkoły Sztuk Pięknych im. Stanisława Moniuszki.

Centrum Rekreacji i Sportu im. Władysława Kozakiewicza mieści się przy ul. Szkolnej 9 w Małych Solecznikach (Mokyklos g. 9, Šalčininkėliai). Wizytę w muzeum należy wcześniej umówić pod numerem +370 653 33868. To propozycja zarówno dla mieszkańców planujących rodzinne odwiedziny, jak i dla szkół oraz gości poznających rejon solecznicki.

Inf. Samorząd Rejonu Solecznickiego