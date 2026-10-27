Zdjęcia z Historiady 2026 w DKP w Wilnie [GALERIA]

Finał VIII edycji konkursu historycznego „Historiada 2026” odbył się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Rywalizowało 10 drużyn polskiej młodzieży: sześć z Litwy, trzy z Łotwy i, po raz pierwszy, jedna z Czech. Uczestnicy odpowiadali na pytania m.in. o I i II wojnę światową oraz o rocznice przypadające w 2026 roku. Zwyciężył Patryk Jan Sawko z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie. Drugie miejsce zajął Tomasz Zdanowicz z tej samej szkoły, a trzecie Andrzej Bejnarowicz ze Szkoły Polskiej w Rydze im. Ity Kozakiewicz. Kolejna edycja konkursu jest planowana na 2027 rok.

Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Senat-Polonia 2026”.

Wydarzenie udokumentował fotoreporter „Kuriera Wileńskiego” Marian Paluszkiewicz.

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