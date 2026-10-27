Zdjęcia z Polonijnej Debaty Młodych w Sejmie Litwy [GALERIA]

Więcej na temat debaty w najnowszym numerze codziennym dziennika „Kurier Wileński”.
Debatę młodzieży udokumentował na zdjęciach fotoreporter „Kuriera Wileńskiego” Marian Paluszkiewicz.
27 października w Sejmie Republiki Litewskiej odbyła się Polonijna Debata Młodych. W debacie oksfordzkiej zmierzyły się dwie siedmioosobowe drużyny polskiej młodzieży z Litwy i Łotwy. Uczestnicy spierali się o tezę: „Internet jest skuteczniejszym narzędziem aktywizacji młodzieży polonijnej i budowania jej więzi z polskością niż tradycyjne instytucje polonijne”. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć naszego fotoreportera!
Więcej na temat debaty w najnowszym numerze codziennym dziennika „Kurier Wileński”.
Debatę młodzieży udokumentował na zdjęciach fotoreporter „Kuriera Wileńskiego” Marian Paluszkiewicz.
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