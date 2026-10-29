Debata oksfordzka, w której wzięli udział uczniowie szkół polskich z Litwy i Łotwy, odbyła się w sali konferencyjnej Sejmu Litwy. Dwie drużyny zmierzyły się z tezą: „Internet jest skuteczniejszym narzędziem aktywizacji młodzieży polonijnej i budowania jej więzi z polskością niż tradycyjne instytucje polonijne”.

Przyszli liderzy i dyskusje o sprawach aktualnych

Organizatorem debaty była Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

— Zapraszamy drużyny z sąsiadujących krajów i szukamy prestiżowego miejsca. Rok temu, w grudniu, debata była w Rydze w Domu Bractwa Czarnogłowych, czyli w pięknym, zabytkowym obiekcie, w którym w 1921 r. zawarto traktat ryski kończący wojnę polsko-bolszewicką. Tam doszło do spotkania drużyn szkół polskich na Łotwie i delegacji z Wilna. Wtedy wygrała drużyna łotewska. Było oczywiste, że w kolejnym roku chcieliśmy powtórzyć tę formułę. Właśnie dzisiaj doszło do rewanżu w parlamencie litewskim — wyjaśnia w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Mikołaj Falkowski, prezes Zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” z siedzibą w Warszawie.

Współorganizatorem wydarzenia po stronie Sejmu był poseł z ramienia socjaldemokratów Ruslanas Baranovas, który nie mógł w niej uczestniczyć ze względu na zagraniczną wizytę. Litewski parlament reprezentował jego kolega z ławy sejmowej Kęstutis Vilkauskas. „Bardzo się cieszę, że spotykamy się tutaj, w Sejmie. W miejscu, gdzie są podejmowane bardzo ważne decyzje dla państwa litewskiego. Jesteście tutaj, aby dyskutować. Będziemy dyskutować nie o jakichś abstrakcyjnych rzeczach, tylko o tym, co jest aktualne dla was. Uczestnictwo młodzieży jest bardzo ważne, ponieważ to wy wkrótce będziecie liderami w poszczególnych zawodach” — powitał zebranych poseł.

Projekt ambitny i potrzebny

Projekt „Polonijna Debata Młodych na Litwie” ma nie tylko charakter konkursowy. Jego celem jest również rozwijanie u młodych ludzi umiejętności publicznego wypowiadania się w języku polskim, argumentacji i kontrargumentacji, krytycznego myślenia, pracy zespołowej oraz kultury dyskusji.

— Dzisiaj spotykamy się na młodzieżowej debacie oksfordzkiej. To jest projekt, który został zainicjowany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego. W ramach tego projektu spotykają się grupy młodych Polaków. Teraz mamy debatę realizowaną w Wilnie, ale te debaty odbywają się w różnych krajach. W mojej ocenie jest to projekt bardzo potrzebny, ambitny i superciekawy. Jest uzupełnieniem aktywności młodych ludzi, którzy uczęszczają do polskich szkół i wywodzą się z polskich rodzin — komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Dagmara Bobyk, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, która również zasiadała w jury konkursu.

Drużyny zmierzyły się z tezą: „Internet jest skuteczniejszym narzędziem aktywizacji młodzieży polonijnej i budowania jej więzi z polskością niż tradycyjne instytucje polonijne” | Fot. Marian Paluszkiewicz

Propozycja i opozycja

Debata oksfordzka to format debaty szkolnej i akademickiej, w której naprzeciw siebie stają dwie strony — propozycji (Litwa) i opozycji (Łotwa). Zadaniem pierwszej z nich jest udowodnienie prawdziwości określonej tezy, zaś drugiej — jej obalenie. Werdyktem jurorskim zwycięzcą wileńskiej debaty została drużyna propozycji z Litwy.

— Chodzi o to, aby przekazać młodzieży zachętę i instrumenty, które przydadzą się w życiu dorosłym w pracy zawodowej lub akademickiej, na studiach lub w karierze biznesowej. Są to instrumenty z zakresu erystyki, sztuki argumentowania i prowadzenia dyskusji, używania języka polskiego. Jeżeli zrozumieją i posiądą te instrumenty pod okiem naszych coachów, to później, nieważne — po polsku, łotewsku czy angielsku — będą mogli te tricki zastosować. To bardzo przyda się w dorosłym życiu. To jest też zachęta, żeby również sięgnąć po język polski — wyjaśnia celowość działań Mikołaj Falkowski.

Spotkanie w Lublinie

Falkowski podkreślił, że Sejm Litwy bez problemu udostępnił uczestnikom debaty swoje pomieszczenie.

— Chodzi nam o promocję języka polskiego. Wszystko się odbywa pod auspicjami Instytutu Rozwoju Języka Polskiego. Wcześniej podobną debatę zorganizowaliśmy w Lublinie, w europejskiej stolicy kultury i mieście, gdzie zawarto unię polsko-litewską. Tam doszło do symbolicznego spotkania drużyny z Ukrainy i Białorusi. Niestety, z powodów geopolitycznych w tym przypadku nie ma możliwości, że spotkamy się raz na Białorusi, raz w Ukrainie. Młodzież pięknie ze sobą dyskutowała. Naprawdę nieznacznie, o włos, wygrała drużyna ze szkół Związku Polaków na Białorusi — relacjonuje prezes FPPnW.

Wszyscy uczestnicy debaty otrzymali nagrody | Fot. Marian Paluszkiewicz

Projekt „Polonijna Debata Młodych na Litwie” jest finansowany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w ramach naboru „Inicjatywy uzupełniające działania IRJP”.