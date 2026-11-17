Spadek i wzrost

Z badań opinii publicznej, przeprowadzonych przez Spinter tyrimai na zlecenie portalu Delfi, wynika, że poparcie dla partii „Świt Niemna”, kierowanej przez Remigijusa Žemaitaitisa, w ciągu miesiąca spadło o 3,3 proc. i wynosi obecnie 5 proc.

— W przypadku „Świtu Niemna” to partia wróciła tam, gdzie była przed kilkoma miesiącami. Faktycznie w pewnym momencie ich notowania wzrosły. Ten wzrost wiązałbym z tym, że te ugrupowanie ze względu na swoją retorykę nigdy nie komunikowało, jako partia współrządząca. I ich wyjście z koalicji mogło dodać poczucie konsekwencji. Z drugiej strony, partia ewidentnie straciła na widoczności. Žemaitaitisowi nie udaje się zwracać na siebie uwagę, tak jak to było w poprzednich miesiącach — mówi„Kurierowi Wileńskiemu” Matas Baltrukevičius, analityk powiązany z Wileńskim Instytutem Analizy Politycznej

Wzrost odnotował Związek Demokratów „W imię Litwy” z 3,2 do 5,2 proc.

— W przypadku Demokratów, to faktycznie w przeciągu ostatniego półrocza widzimy wzrost poparcia. Z pewnością wynik jest pokłosiem tego, że partia wróciła do koalicji rządzącej. Powrót do koalicji był w niestandardowej sytuacji, dlatego ugrupowanie otrzymało większą rozpoznawalność. To nie oznacza, że partia na pewno przekroczyłaby próg wyborczy. Bo istnieje coś takiego, jak błąd statystyczny. Tym niemniej, taka możliwość wygląda na bardziej realną niż wyglądało przed kilkoma miesiącami. Notowania wzrosły. Dalej wszystko będzie zależało, jak to wykorzystają — skomentował analityk.

Stabilne poparcie ma Ruch Liberałów, który popiera 7,7 proc. ankietowanych. We wrześniu ich poparcie było na poziomie 7,6 proc. Tuż za Liberałami uplasował się Związek Chłopów i Zielonych z 6,3 proc. na koncie. Miesiąc wcześniej ich poparcie wynosiło 6,9 proc.

Konserwatyści i liberałowie

Liderami rankingu są konserwatyści i socjaldemokraci. Konserwatystów popiera 16,4 proc. respondentów. We wrześniu poparcie wynosiło 16,1 proc.

— Na dzisiaj Związek Ojczyzny na pewno jest liderem rankingów. Nic w tym dziwnego, ponieważ konserwatyści są podstawową partią opozycyjną. Samo bycie w opozycji raczej musiało pozytywnie wpływać na popularność ugrupowania. W kierownictwie partii mamy zmianę. Teraz u władzy jest bardziej konserwatywna część ugrupowania. Dlatego zdarzają się pewne tarcia wewnętrzne. Tym niemniej, kiedy nie było bardziej poważnego testu wyborczego, to ciężko prognozować, jak ten potencjał będzie miał przełożenie na wynik wyborczy. Na dany moment są faworytami wyborów, ale trzeba pamiętać, że wybory są za dwa lata — podkreślił politolog.

Wynik socjaldemokratów praktycznie pozostał taki sam. W październiku ich 8,9 proc., a we wrześniu 8,8 proc. respondentów

— Zmiana przewodniczącego i zmiana premiera początkowo pozytywnie wpłynęły na rankingi. Teraz widzimy, że notowania powracają do tych sprzed zmiany koalicyjnej. Zresztą lider socjaldemokratów, Mindaugas Sinkevičius, komunikował, że zmiana w koalicji nie będzie oznaczała odwrócenia tendencji, chociaż sama partia za pewne miała nadzieję, że zmiany będą bardziej trwałe i pozytywne — oświadczył Matas Baltrukevičius.