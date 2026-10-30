Jak poinformował we wtorek rzecznik Centrum Rejestrów Mindaugas Samkus, pozostałe systemy i usługi uruchomiono w poniedziałek wieczorem, zgodnie z planem oraz obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa.

„Klienci objęci umową mają już dostęp do danych z rejestrów, a klienci mają również dostęp do publicznej wyszukiwarki Rejestru Osób Prawnych, Rejestru Nieruchomości, Rejestru Adresów oraz innych usług publicznych” — stwierdził Mindaugas Samkus.

Rzecznik przeprosił również użytkowników za utrudnienia związane z czasowym ograniczeniem dostępu do systemów.

„Przepraszamy naszych klientów za niedogodności, jakie mogli odczuwać w okresie wdrażania wymogów bezpieczeństwa” — dodał.

Już w piątek przywrócono najważniejsze i najczęściej wykorzystywane usługi dla mieszkańców oraz przedsiębiorstw. Pozostałe systemy uruchamiano etapami, koncentrując się na bezpieczeństwie danych i stabilności działania.

Dyrektor generalny RC Vytautas Bitinas wyjaśnił, że przywrócenie tak rozbudowanej infrastruktury wymaga czasu. Proces obejmował nie tylko ponowne uruchomienie systemów, lecz także wzmocnienie zabezpieczeń i sprawdzenie ich niezawodności.

Z kolei dyrektor ds. zarządzania usługami Birutė Purvaneckaitė poinformowała o pojedynczych próbach cyberataków, które skłoniły instytucję do zwiększenia czujności.

Przypomnijmy, że część usług wyłączono w ubiegłą środę około godziny 18:00 po ostrzeżeniach Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego dotyczących globalnej luki w zabezpieczeniach kodu PHP.