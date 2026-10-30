Zaniedbany grób. Kiedy na Litwie można go przekazać komuś innemu?

Kiedy grób zostaje uznany za zaniedbany?

Zgodnie z zatwierdzonymi przez rząd przepisami dotyczącymi zarządzania cmentarzami za zaniedbane może zostać uznane miejsce pochówku, które nie było utrzymywane przez co najmniej dwa lata. Sam brak opieki nie oznacza jednak automatycznego nadania grobowi takiego statusu. Konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniej procedury.

Za utrzymanie grobu odpowiada zazwyczaj osoba, która organizowała pochówek. Jej dane zarządca cmentarza wpisuje do rejestru pochówków i obiektów grobowych.

Jeżeli grób pozostaje zaniedbany przez ponad rok, dozorca cmentarza pisemnie ostrzega osobę odpowiedzialną za jego utrzymanie. Wyjątek stanowią miejsca wpisane do rejestru dóbr kultury.

Jeśli grób nie zostanie uporządkowany w ciągu roku od doręczenia ostrzeżenia, sprawa trafia do samorządu. Informacja o potencjalnie zaniedbanym miejscu pochówku zostaje opublikowana na jego stronie internetowej.

Decyzja może zapaść dopiero po kilku latach

Ostateczną decyzję o uznaniu grobu za zaniedbany podejmuje komisja powołana przez samorząd. Następuje to nie wcześniej niż po 2 latach i nie później niż po 3 latach od opublikowania informacji o grobie.

W tym czasie komisja przeprowadza oględziny co najmniej 3 razy w roku, jednak nie częściej niż co 3 miesiące.

Po uznaniu grobu za zaniedbany informacja zostaje opublikowana na stronie samorządu. Osoby zainteresowane przejęciem opieki mają 20 dni roboczych na złożenie pisemnego wniosku. Pierwszeństwo przysługuje krewnym osób pochowanych w danym grobie lub krewnym osób spoczywających na tym samym cmentarzu.

Czy można pochować tam inną osobę?

Przejęcie opieki nad zaniedbanym grobem nie oznacza automatycznie możliwości dokonania nowego pochówku.

Zezwolenie można uzyskać dopiero wtedy, gdy od poprzedniego pochówku minęło co najmniej 50 lat, a ponowne wykorzystanie miejsca jest zgodne z przepisami.

Co istotne, zarówno podczas utrzymywania takiego grobu, jak i kolejnego pochówku należy zachować istniejący nagrobek oraz umieszczone na nim napisy upamiętniające wcześniej pochowane osoby.

Ministerstwo przypomina również, że samorządy mogą wprowadzać bardziej szczegółowe zasady dotyczące utrzymania miejsc pochówku.