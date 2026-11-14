Integracja językowa: ruszył portal StartLT.lt

Jak poinformowało we wtorek 10 listopada Ministerstwo Kultury, platforma StartLT.lt jest skierowana zarówno do obcokrajowców już mieszkających na Litwie, jak i osób planujących przyjazd do kraju.

Na stronie można znaleźć informacje o bezpłatnych kursach języka litewskiego dla obywateli państw trzecich. Zajęcia obejmują poziomy A1-B2 i łączą naukę języka z poznawaniem litewskiej kultury oraz społeczeństwa.

Platforma przedstawia również zasady uczestnictwa w kursach, przebieg nauki oraz listę uczelni i innych placówek oferujących szkolenia w różnych regionach Litwy.

„Strona internetowa StartLT.lt została stworzona po to, aby każdy przybywający do kraju miał jasność, od czego zacząć naukę i gdzie kontynuować już rozpoczętą naukę, otwierając w ten sposób szersze możliwości poznawania naszego kraju i kultury” — powiedział Lukas Alsys, minister kultury.

Resort zapowiada dalszą rozbudowę serwisu. W przyszłości mają pojawić się narzędzia umożliwiające samodzielną naukę języka litewskiego. Planowane jest również regularne publikowanie i aktualizowanie materiałów dotyczących Litwy, jej języka, kultury oraz dziedzictwa kulturowego.

Platforma StartLT.lt powstaje w ramach projektów realizowanych w latach 2026-2028, których celem jest wzmocnienie integracji językowej i społeczno-kulturowej cudzoziemców na Litwie.

Za realizację przedsięwzięć odpowiada Ministerstwo Kultury we współpracy z ministrem opieki socjalnej i pracy. Projekty są współfinansowane przez UE z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027.