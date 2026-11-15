Marihuana zamiast kremu. Przemyt w ciastach

Jak poinformowała w piątek 6 listopada Litewska Służba Celna, przemytnicy od lat wykorzystują pieczywo i wyroby cukiernicze do ukrywania nielegalnych towarów.

Jednym z najstarszych eksponatów muzeum jest bochenek rosyjskiego chleba z ukrytą butelką wódki. Znaleziono go 9 września 1999 roku podczas kontroli autobusu „Kaliningrad-Tallinn” w Poniemuniu.

W lutym 2015 roku na posterunku w Solecznikach celnicy odkryli niemal cztery bloki papierosów „Premjer” i „99 Nine Nine” ukryte w wydrążonych bochenkach chleba. Kontrabandę przewożono autobusem „Woronowo-Soleczniki”.

Rok później w Miednikach obywatelka Białorusi próbowała przewieźć tort pokryty różową polewą. Twierdziła, że to prezent dla przyjaciółki. Podejrzenia celników wzbudziła jednak niewielka waga wypieku. Pod polewą znaleziono 190 paczek papierosów „Queen”.

Do rekordowych zatrzymań doszło w lipcu 2021 roku. W Miednikach skontrolowano ciężarówkę przewożącą 1 152 pudełka tortów waflowych z Moskwy do Obwodu Królewieckiego. Zamiast słodyczy funkcjonariusze znaleźli 414 tys. paczek białoruskich papierosów „Minsk Capital MS” o wartości 1,45 mln euro wraz z podatkami.

W maju tego roku w centrum logistycznym Poczty Litewskiej w Wilnie zatrzymano przesyłkę z Kanady zawierającą 10 ciast. Intensywny zapach konopi zdradził ich zawartość. W wypiekach ukryto około pół kilograma marihuany. Cała przesyłka ważyła około 5 kilogramów.

W toku śledztwa zidentyfikowano dwóch podejrzanych o organizowanie przemytu narkotyków i współudział w tym procederze.