Podróbki z Łotwy wypierają przemyt z Białorusi

Dowódca Państwowej Służby Ochrony Granic (VSAT) Donatas Škarnulis poinformował, że w ostatnich latach na Litwie nastąpiła wyraźna zmiana struktury nielegalnego rynku tytoniowego. Coraz większy udział mają papierosy podrabiane na Łotwie, podczas gdy przemyt z Białorusi stopniowo maleje.

„Ogólna zmiana kierunku wskazuje, że maleje udział przemytu tytoniu z Białorusi. Patrząc na okres kilku lat, obecnie przeważają właśnie łotewskie (papierosy — red.), wyroby tytoniowe podrabiane na Łotwie, a ich część jest nawet większa niż ta, która pochodzi z Białorusi” — powiedział w poniedziałek 26 października w radiu LRT Donatas Škarnulis.

Według niego ilość podrobionych wyrobów tytoniowych jest obecnie znacznie większa niż papierosów przemycanych przez zewnętrzne granice Litwy.

„Już teraz proporcja podrobionych wyrobów tytoniowych przewyższa o połowę ilość produktów przewożonych przez granice zewnętrzne” — zaznaczył.

Balony przemytnicze nadal zakłócają loty

Wypowiedź szefa VSAT padła po kolejnym incydencie związanym z balonami wykorzystywanymi do przemytu papierosów z Białorusi. W nocy z soboty na niedzielę 25 października na około godzinę ograniczono przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Kownie. Powodem było zagrożenie stwarzane przez balony przemytnicze.

Mimo utrzymującego się problemu Donatas Škarnulis zapewnia, że działania litewskich służb przynoszą wymierne rezultaty.

„Tylko w tym roku liczba przesyłek samych balonów jest trzykrotnie mniejsza w porównaniu z ubiegłym rokiem, a liczba wywożonych w ten sposób wyrobów tytoniowych jest około dwukrotnie mniejsza” — zaznaczył Škarnulis.

Według danych VSAT z ubiegłego tygodnia w tym roku na Litwie przechwycono 181 ładunków papierosów transportowanych balonami z Białorusi. W ubiegłym roku odnotowano 635 takich przypadków, natomiast w 2024 r. — 226.

Przemytnicy wykorzystują również drony. W tym roku litewska straż graniczna zestrzeliła 67 takich urządzeń przewożących nielegalne wyroby tytoniowe z Białorusi. W ubiegłym roku przechwycono 59 dronów, a w 2024 r. — 54.

Setki osób pociągniętych do odpowiedzialności

Według tymczasowego dowódcy VSAT ograniczenie przemytu jest wynikiem współpracy straży granicznej, policji i służb celnych. Istotną rolę odgrywają również działania wywiadu kryminalnego oraz prowadzone postępowania przygotowawcze.

„W zeszłym roku łącznie około 200 osób zostało pociągniętych do odpowiedzialności karnej wyłącznie w sprawach związanych z balonami. W tym roku również mamy dziesiątki takich przypadków — to nasza stała praca i naprawdę przynosi efekty” — powiedział tymczasowy dowódca VSAT.

Litwa stosuje różne środki przeciwdziałania przemytowi, w tym stan wyjątkowy na szczeblu państwowym oraz specjalne operacje organów ścigania.

Podczas prowadzonych działań zidentyfikowano również funkcjonariuszy straży granicznej i policji podejrzewanych o udział w przemycie. Litwę obiegały głośne obrazki drogich aut holowanych spod domów osób, które według deklaracji majątkowej nie mają „grosza przy duszy”.