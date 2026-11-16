Tego dnia ze sceny popłynęły najpiękniejsze romanse oraz piosenki miłosne. Organizatorzy zaprosili publiczność w sentymentalną podróż w czasie – do dni, kiedy serca biły mocniej, a spojrzenia potrafiły powiedzieć więcej niż tysiąc słów. Każdy utwór przywoływał wspomnienia, budził emocje i przypominał o ponadczasowej sile muzyki.

W wydarzeniu udział wzięły zespoły artystyczne z Wilna i rejonu wileńskiego, prezentując bogaty i różnorodny repertuar. Na scenie wystąpili: zespół artystyczny społeczności Viršuliškės „Gaida”, kierowany przez Reginę Lajauskienė; zespół „Tautinė raiška” Wileńskiego Oddziału Litewskiego Związku Seniorów „Bočiai”, kierowany przez Janinę Aidukienė; zespół „Iliuzijos” Wileńskiego Oddziału Litewskiego Związku Seniorów „Bočiai”, kierowany przez Margaritę Ščerbickienė; zespół „Gija” Centrum Kultury w Rudominie, kierowany przez Leonasa Pamerneckisa; zespół taneczny „Valso ritmu” z oddziału Vilkpėdė Stowarzyszenia „Bočiai” w Wilnie, kierowany przez Voicecha Krivelisa; zespół wokalny „Landwarowianka” Centrum Kultury w Landwarowie (rejon trocki), kierowany przez Walentinę Trusewicz. Wyjątkową oprawę muzyczną i niepowtarzalny klimat wydarzenia zapewnili również goście – Wileńska Kapela Folklorystyczna „Bičiuliai”. Ich obecność dodatkowo wzbogaciła muzyczne spotkanie i sprawiła, że atmosfera tego popołudnia była jeszcze bardziej wyjątkowa.

Zwieńczeniem tego pełnego emocji spotkania było wspólne odśpiewanie piosenki „Śpiewaj i tańcz” („Dainuok ir šok”) oraz wykonanie pamiątkowego zdjęcia, które uwieczniło uczestników i atmosferę tego wyjątkowego dnia.

Jednak wydarzenie nie zakończyło się wraz z ostatnimi występami na scenie. Po koncercie uczestnicy zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek, a przede wszystkim na serdeczne rozmowy i pogawędki. Była to doskonała okazja do wymiany wrażeń, wspominania dawnych czasów oraz integracji w miłym, przyjaznym gronie.

Popołudnie „Ech, marzenie” po raz kolejny udowodniło, że muzyka nie zna granic wieku, a piękne melodie potrafią łączyć ludzi, przywoływać najcenniejsze wspomnienia i poruszać serca. Było to spotkanie, w którym najważniejsze okazały się nie tylko dźwięki, ale także wspólnota, życzliwość i radość ze wspólnego spędzania czasu.

Organizatorem popołudnia romansów i piosenek miłosnych było Centrum Kultury w Rudominie.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Centrum Kultury w Rudominie