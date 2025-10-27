Wieczór upłynął pod znakiem wzruszeń, artystycznych uniesień i niezwykłej atmosfery, którą stworzyli artyści prezentujący utwory wokalne poświęcone miłości w jej różnorodnych odsłonach – od romantycznych pieśni po emocjonalne ballady, wykonywane w różnych językach i stylach muzycznych narodów świata.

Koncert rozpoczęli gospodarze – zespół wokalny „Gija” pod kierownictwem Leonasа Pamerneckisa. Przed publicznością wystąpili również: zespół wspólnoty Wirszuliszek z Wilna „Gaida” (kier. Regina Lajauskienė), zespół wokalny z Rudominy „Kolurija” (kier. Janina Pamarnackienė), zespół „Kaštonų bočiai” z Wilna (kier. Genovaitė Rimkienė), zespół „Tautiškos raiškos sambūris” z Wilna (kier. Janina Aidukienė), a także zespół „Lada” i jego solistka Elena Sartatavičiūtė z Niemenczyna oraz zespół wokalny „Šarma” z Wilna (kier. Margarita Noreikienė).

Tego dnia wystąpiła również dobrze znana publiczności Rudominy kapela „Žirginėliai” (kier. Valentinas Miškeliūnas). Nie zabrakło także tańców – w rytmie tanga i walca zaprezentował się zespół taneczny z Wilna „Retro bočiai” (kier. Vitalija Zaleskaitė), a pięknie zatańczył również zespół „Valso ritmu” z Wilna (kier. Voicechas Krivelis).

Ze sceny rozbrzmiewały nie tylko piosenki, lecz także słowo poetyckie. Poezję pięknie recytowali Juozas Timas i Janina Aidukienė.

Na imprezę do Rudominy przybyła Vilija Tūrienė, przewodnicząca stowarzyszenia „Vilniaus bočių bendrija”, a także inni przedstawiciele stowarzyszenia – kierownicy wydziałów, z których wielu było również uczestnikami i wykonawcami programu artystycznego.

Każdy z występów był nie tylko muzycznym przeżyciem, lecz także okazją do refleksji nad tym, jak uniwersalnym i ponadczasowym tematem w sztuce jest miłość – niezależnie od języka, kultury czy granic geograficznych. Była to piękna i niezapomniana podróż w świat muzycznych romansów.

Organizatorem spotkania z romansem było Centrum Kultury w Rudominie.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

