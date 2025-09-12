Więcej
    Wyjątkowy piknik w Rudominie

    Mimo że nastąpiła już jesień, za oknem nadal jest ciepło i słonecznie. Taka pogoda sprzyja wszelkim aktywnościom na świeżym powietrzu. Mieszkańcy i goście Rudomina postanowili więc skorzystać z okazji i spędzić piątkowy wieczór w otoczeniu przyrody, w gronie bliskich i przyjaciół.

    W Rudominie, nad brzegiem malowniczego jeziora, 5 września odbył się piknik, któremu towarzyszyło wiele atrakcji.
    Właśnie w Rudominie, nad brzegiem malowniczego jeziora, 5 września odbył się piknik, któremu towarzyszyło wiele atrakcji. Tego dnia świetnie bawiły się zarówno dzieci, jak i dorośli.

    Organizatorzy przygotowali bogaty program dla najmłodszych. Czekało na nich wiele ciekawych zabaw, gier i konkursów, a także zajęcia z animatorami i wolontariuszami, w których maluchy z entuzjazmem brały udział. Daleko było słychać wesoły dziecięcy gwar i śmiech.

    Dorośli uczestnicy pikniku również aktywnie spędzili czas. Wygodnie usadowieni na kocach delektowali się pyszną kaszą z kuchni polowej, degustowali przysmaki przygotowane przez spółkę Vilniaus paukštynas, spędzali chwile z bliskimi i przyjaciółmi oraz cieszyli się piękną pogodą. Wszyscy wesoło tańczyli pod gołym niebem przy muzyce, o którą zadbał DJ Artur Bobin.

    Otwarcie mostu

    Podczas imprezy nastąpiło symboliczne otwarcie mostu pontonowego na jeziorze w Rudominie. Był to efekt pracy, pomysłów i wysiłków całej społeczności. Otwarcia dokonali dyrektorka Centrum Kultury w Rudominie Wioleta Cereszka, prezes Centrum Wspólnoty Gminy Rudomino Władysław Kaczanowski oraz starosta gminy Rudomino Józef Szatkiewicz.

    „Cieszymy się, że jesteśmy jedną dużą rodziną. Każdy z nas wnosi swój wkład w upiększanie Rudomina i całej gminy. Tworzymy dziś wspaniałą wspólnotę. Po raz pierwszy organizujemy święto właśnie w tym miejscu i mamy nadzieję, że nie będzie ono ostatnim. Bawmy się i weselmy!” — powiedziała Wioleta Cereszka. Podziękowała również Centrum Wspólnoty w Rudominie oraz jego prezesowi Władysławowi Kaczanowskiemu za wieloletnią współpracę, a spółce Vilniaus paukštynas za wsparcie. Słowa wdzięczności skierowała też do swojego zespołu pracowników za ich pracę, entuzjazm i pomysłowość w organizowaniu imprez.

    Gdy zapadł zmrok, uczestnicy zabawy mieli okazję oglądać wyjątkowe widowisko, muzyczną fontannę z projekcjami
    | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

    Niezwykła fontanna

    Gdy zapadł zmrok, uczestnicy zabawy mieli okazję oglądać wyjątkowe widowisko. Po raz pierwszy w Rudominie — tylko na jeden wieczór — pojawiła się fontanna. Była to niezwykła, muzyczna fontanna z projekcjami. To niesamowite połączenie wody, światła i dźwięku stworzyło niezapomniany spektakl, oferując widzom nieznane dotąd doznania wizualne i emocjonalne. To była prawdziwa magia.

    Była to wspaniała impreza, która na długo pozostanie w pamięci uczestników. Gdy pogoda i przyroda współgrają, właśnie wtedy rodzą się te najbardziej niezapomniane chwile.

    Wydarzenie zorganizowały: Centrum Kultury w Rudominie oraz Centrum Wspólnoty Gminy Rudomino w ramach projektu „Rudomino — Mała Stolica Kultury Litwy 2025”.

