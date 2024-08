Pożegnanie lata w Rudominie

Centrum Kultury w Rudominie ma niewątpliwie duże doświadczenie w organizacji imprez masowych i stałego odbiorcę.

— Nie mamy wielkiej sali koncertowej, staramy się więc wykorzystać maksymalnie okres letni, który pozwala na organizację imprez plenerowych. Wiąże się to oczywiście z pewnym ryzykiem, ale doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że warto się strać, bo takie koncerty jak Noc Świętojańska czy Pożegnanie Lata ściągają tysiące odbiorców nie tylko z Rudomina i terenu działalności naszego ośrodka, ale również z Wilna czy bardziej odległych miejscowości — mówi Wioleta Cereszka, dyrektorka Centrum Kultury w Rudominie.

Jak wyjaśnia rozmówczyni, o popularności imprez decyduje dobrze rozpoznana potrzeba widowni i odpowiedni repertuar.

— Muzyka popularna bardzo często jest spychana na margines kultury, wiele osób nie traktuje jej poważnie, tymczasem odgrywa ona bardzo dużą rolę w życiu codziennym, a także podczas naszych rodzinnych uroczystości. My przygotowujemy dobrej jakości propozycję rozrywkową i widzowie to doceniają — dodaje dyrektorka.

Jak zauważa, tegoroczny repertuar koncertu będzie na pewno atrakcyjny dla polskich odbiorców, których w rejonie wileńskim nie brakuje.

— Gwiazdami koncertu będzie Carlos, ekswokalista zespołu Bad Boys Blue, który przyjedzie do nas z Polski, oraz Katarzyna Zvonkuvienė, której nikomu na Wileńszczyźnie nie trzeba przedstawiać, a nam jest wyjątkowo bliska, ponieważ pochodzi z Miednik, a więc z terenu działalności naszego centrum — podkreśla Wioleta Cereszka.

Gość z Polski, czyli Rui Carlos Ferreira to eks wokalista legendarnego zespołu Bad Boys Blue, który pochodzi z Mozambiku, ale to właśnie z Polską związał swoje życie artystyczne. Można go było zobaczyć w popularnych serialach telewizyjnych jak: „13 Posterunek”, „Londyńczycy”, a także w kilku filmach, np. „Testosteron” czy „Enak”. Jako aktor występował też w Teatrze Rozmaitości (spektakl „Uroczystość”). W 2005 r. Carlos został prezenterem widowiska muzycznego „Stratosfera” w TVP 1. W 2006 poprowadził kolejny muzyczny program — „Party to Learn”, tym razem dla TVN. Jako warm-upper przez lata współpracował z telewizją TVN, m.in. przy produkcji show „Milionerzy”, „Big Brother”, „Wybacz mi”, jak również z Polsatem przy „Idź na Całość”.

— Przychodzą nowe pokolenia, widzimy to zarówno we władzach rejonu, najbardziej oczywiście na przykładzie mera Roberta Duchniewicza, a także nowe pokolenie odbiorców kultury. Niewątpliwie odnowiona propozycja rozrywkowa w rejonie wileńskim jest potrzebna, a pożegnanie lata w Rudominie na taką potrzebę odpowiada. Nie da się ukryć, że to właśnie takie imprezy masowe, w których bierze udział 4-5 tys. osób, kształtują w dużej mierze gusta naszej publiczności. Przez wiele lat masowa kultura na Wileńszczyźnie była zdominowana przez rosyjską twórczość, teraz wyraźnie się to zmienia. Mam nadzieję, że ten koncert połączy pokolenia, będzie świetną propozycją zarówno dla 40-, 50-latków, którzy pamiętają przeboje Bad Boys Blue z przeszłości, ale również dla młodych widzów, a także będzie świetną okazją do promocji polskiej kultury, która z powodzeniem może być konkurencją dla rosyjskiej — mówi Edward Kiejzik, doradca mera rejonu Wileńskiego Roberta Duchniewicza.

Na plenerowej scenie wystąpi m.in. zespół Vilsa z Rykont w rejonie trockim, który w swoim repertuarze ma muzykę estradową i instrumentalną, a także oryginalne utwory w języku polskim autorstwa Władysława Niedźwieckiego — ojca wokalisty zespołu Dariusza Niedźwieckiego.

Widzowie obejrzą także występ Modus Dance Studio, działającego już od 20 lat zespołu tanecznego, którym kieruje profesjonalna tancerka i pedagog tańca Wiktoria Nenartovič, nie zabraknie również nocnego pokazu sztuki ognia w wykonaniu Viduramžiai LT — zespołu, który pasję do historii łączy ze sztukami wizualnymi. Wieczór poprowadzi doskonale znany polskiej publiczności DJ Pablo Belous.

Koncert Goodbye Summer Party — Pożegnanie lata rozpocznie się 30 sierpnia o godz. 20:00 w Parku w Rudominie (ul. Wileńska 2).

Organizator: Centrum Kultury w Rudominie

Sponsorzy: Samorząd Rejonu Wileńskiego, AB Vilniaus Paukštynas

Projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej w Konkursie „Polonia i Polacy za Granicą 2024 — wydarzenia i inicjatywy polonijne”.

