Poznawanie litewskiego dziedzictwa muzycznego

Pierwsza część festiwalu poświęcona była muzyce tradycyjnej oraz poznawaniu litewskiego dziedzictwa muzycznego. Uczestnicy mieli okazję przenieść się w świat dawnych dźwięków, zastanowić się nad rolą i znaczeniem muzyki w życiu ludzi przed wiekami, a także porównać jej dawne funkcje z tym, jaką rolę odgrywa we współczesnym świecie.

Bogactwo tradycyjnych instrumentów muzycznych

Podczas warsztatów zaprezentowano bogactwo tradycyjnych instrumentów muzycznych, m.in. bęben-kłodę, róg koźli, daudytė, lumzdelis, gwizdek, pūslainis, mandolinę, terkotkę oraz dambrelis. Uczestnicy poznali historię tych instrumentów, dowiedzieli się, w jaki sposób je wykonywano i kto posługiwał się nimi w dawnych czasach. Nie zabrakło również części praktycznej – każdy mógł spróbować swoich sił w grze na wybranych instrumentach. Wspólnie wykonano sutartinę na skudučiai, czyli tradycyjnych litewskich instrumentach dętych, a także wybijano rytmy na bębnach.

Improwizowany utwór muzyczny

Zwieńczeniem warsztatów było wspólne muzykowanie. Każdy uczestnik wybrał instrument, który najbardziej przypadł mu do gustu, a następnie wszyscy razem stworzyli improwizowany utwór muzyczny. Była to doskonała okazja do odkrywania własnej kreatywności, współpracy i radości płynącej ze wspólnego tworzenia.

Spotkanie tradycji z nowoczesnością

Druga część festiwalu upłynęła pod znakiem niezwykłego muzycznego spotkania tradycji z nowoczesnością. Organizatorzy zaprosili publiczność na koncert połączony z warsztatami muzycznymi, podczas którego litewskie sutartinės – tradycyjne wielogłosowe pieśni ludowe – zabrzmiały w połączeniu z dźwiękami współczesnej muzyki elektronicznej. Takie zestawienie ukazało, jak wiele nowych możliwości interpretacyjnych kryje w sobie muzyczne dziedzictwo.

Wystąpiła Jekaterina Fiodorova, której na scenie towarzyszyła Agnietė Ivanauskaitė

Przed publicznością wystąpiła Jekaterina Fiodorova, której na scenie towarzyszyła Agnietė Ivanauskaitė. Nie był to jednak zwyczajny koncert, podczas którego publiczność jedynie słucha muzyki. Artystki zaprosiły widzów do aktywnego uczestnictwa w muzycznej podróży. Wspólnie śpiewano, odkrywano niezwykłą wielogłosowość litewskich pieśni tradycyjnych i doświadczano wyjątkowej atmosfery, jaka rodzi się podczas wspólnego muzykowania.

Wydarzenie pokazało, że tradycja nie jest wyłącznie pamiątką przeszłości ani dziedzictwem zamkniętym w muzealnych salach. Jest żywą częścią naszej kultury, która trwa tak długo, jak długo ją pielęgnujemy, śpiewamy, tworzymy, przekazujemy kolejnym pokoleniom i odkrywamy na nowo. Spotkanie dawnych melodii ze współczesnymi brzmieniami stało się pięknym dowodem na to, że tradycja może nieustannie inspirować i rozwijać się, zachowując przy tym swoją wyjątkową tożsamość.

Międzynarodowy Festiwal Kultury Etnicznej „Wileńszczyzna – pogranicze kultur w przestrzeni wieków” po raz kolejny stał się okazją do poznawania bogactwa dziedzictwa kulturowego, wspólnego muzykowania oraz budowania międzypokoleniowych więzi.

Organizatorem wydarzenia było Centrum Kultury w Rudominie.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Centrum Kultury w Rudominie